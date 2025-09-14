Rừng tràm phủ rêu ở Khánh Hòa đẹp như cổ tích, thu hút bạn trẻ đến check in

TPO - Một khu rừng tràm phủ rêu và dương xỉ ở Khánh Hòa bỗng chốc trở thành điểm đến gây sốt trên mạng xã hội, thu hút đông đảo người dân và du khách đến đây khám phá và chụp ảnh.