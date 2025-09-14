Rừng tràm phủ rêu ở Khánh Hòa đẹp như cổ tích, thu hút bạn trẻ đến check in

TPO - Một khu rừng tràm phủ rêu và dương xỉ ở Khánh Hòa bỗng chốc trở thành điểm đến gây sốt trên mạng xã hội, thu hút đông đảo người dân và du khách đến đây khám phá và chụp ảnh.
Khu rừng tràm mang đến cảm giác như lạc vào một thế giới cổ tích bị lãng quên. Những cây tràm được phủ kín bởi lớp rêu xanh tạo nên những đường vân độc đáo. Dưới chân là thảm dương xỉ càng làm tăng thêm vẻ huyền ảo.
Khu rừng tràm cũng trở thành địa điểm chụp ảnh cưới yêu thích của nhiều cặp đôi nhờ không gian thơ mộng, độc đáo.