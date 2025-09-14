Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Rừng tràm phủ rêu ở Khánh Hòa đẹp như cổ tích, thu hút bạn trẻ đến check in

Thanh Thanh

TPO - Một khu rừng tràm phủ rêu và dương xỉ ở Khánh Hòa bỗng chốc trở thành điểm đến gây sốt trên mạng xã hội, thu hút đông đảo người dân và du khách đến đây khám phá và chụp ảnh.

tr-11.jpg
Nằm trên tuyến đường K10 (xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa), một khu rừng tràm có diện tích gần 1ha bỗng chốc trở thành điểm đến gây sốt trên mạng xã hội, thu hút đông đảo người dân và du khách đến đây khám phá, chụp ảnh.
tr-1.jpg
tr-4.jpg
tr-5.jpg
tr-10.jpg
Khu rừng tràm mang đến cảm giác như lạc vào một thế giới cổ tích bị lãng quên. Những cây tràm được phủ kín bởi lớp rêu xanh tạo nên những đường vân độc đáo. Dưới chân là thảm dương xỉ càng làm tăng thêm vẻ huyền ảo.
5.jpg
Nhiều du khách chia sẻ, thời diểm để có những bức ảnh đẹp nhất là vào sáng sớm (khoảng 8-9h) hoặc xế chiều (14-15h), khi ánh nắng xuyên qua tán lá, chiếu xuống mặt đất tạo nên những mảng sáng tối lung linh.
tr-2.jpg
Bất kì góc nào trong khu rừng tràm cũng đều có thể cho ra những bức ảnh đẹp.
tr-7.jpg
Lần đầu tiên đến khu rừng tràm, bạn Lê Cẩm Thúy (20 tuổi, phường Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) chia sẻ: "Thật không ngờ ngay gần chỗ mình ở lại có một nơi yên bình và đẹp như thế này. Mình vào đến đây không chỉ chụp được những bức ảnh đẹp mà thật sự cảm nhận được không khí trong lành khác hẳn ngoài kia".
tr-6.jpg
tr-8.jpg
Khu rừng tràm cũng trở thành địa điểm chụp ảnh cưới yêu thích của nhiều cặp đôi nhờ không gian thơ mộng, độc đáo.
z7010281649928-77fd86497abdab927dada750b55dfc43.jpg
Theo anh Đinh Duy Trưng (người dân địa phương), khu rừng vẫn là điểm check-in﻿ tự phát, chưa có dịch vụ trông giữ xe hay tiện ích hỗ trợ. Mọi người vào rừng tràm cần đi theo nhóm và có người chỉ đường.
1.jpg"Mọi người đến khám phá và chụp ảnh cần giữ gìn vệ sinh, không xả rác để giữ gìn cảnh quan tự nhiên cho những người đến sau", anh Trưng gửi gắm.
Thanh Thanh
