Check-in cánh đồng lau trắng muốt đẹp mê hồn ở Đà Nẵng

TPO - Những ngày đầu đông, khi tiết trời bắt đầu se lạnh, những cánh đồng cỏ lau ở Đà Nẵng đồng loạt bung nở phủ trắng cả một góc trời, trở thành điểm check-in, thưởng ngoạn hấp dẫn đối với người dân và du khách.
Mùa cỏ lau thường bắt đầu từ cuối tháng 10 và kéo dài đến giữa tháng 12, trong đó đầu tháng 11 là thời điểm đẹp nhất. Loài cỏ dại này mang vẻ đẹp hoang sơ, dịu dàng, gợi cảm giác bình yên giữa lòng phố thị. Ảnh: Duy Quốc
Không khó bắt gặp từng nhóm bạn trẻ và du khách tìm đến dạo chơi, chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc giữa biển cỏ lau trắng muốt.
Nhiều bạn trẻ tìm đến cánh đồng cỏ lau để chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc.
Dưới ánh nắng vàng dịu, những khóm lau lấp lánh, phất phơ trong gió, tạo nên khung cảnh đẹp nên thơ.
Cánh đồng cỏ lau trên đường Nguyễn Sinh Sắc (phường Hòa Khánh) cũng đang vào độ rực rỡ nhất.
Càng về chiều, khi hoàng hôn buông xuống, cả cánh đồng cỏ lau trở nên mờ ảo, những bông lau trắng ngà ánh lên sắc vàng dịu, đung đưa theo gió tạo nên khung cảnh nên thơ, lãng mạn khiến ai đi ngang qua cũng muốn dừng chân ngắm nhìn.