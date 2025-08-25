Quán cà phê ở Đà Nẵng rực sắc cờ đỏ sao vàng, hút giới trẻ check-in

TPO - Những ngày cận kề lễ Quốc khánh 2/9, nhiều quán cà phê tại Đà Nẵng đồng loạt trang trí cờ Tổ quốc, băng rôn, phướn đỏ rực..., tạo không gian rộn ràng, thu hút đông đảo bạn trẻ đến check-in, chụp hình.