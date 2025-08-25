Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Quán cà phê ở Đà Nẵng rực sắc cờ đỏ sao vàng, hút giới trẻ check-in

Duy Quốc

TPO - Những ngày cận kề lễ Quốc khánh 2/9, nhiều quán cà phê tại Đà Nẵng đồng loạt trang trí cờ Tổ quốc, băng rôn, phướn đỏ rực..., tạo không gian rộn ràng, thu hút đông đảo bạn trẻ đến check-in, chụp hình.

tp-quancftreocotoquoc-13.jpg
Lễ Quốc khánh 2/9﻿ đang đến gần, không khí rộn ràng tràn ngập khắp các con phố Đà Nẵng. Không chỉ ở cơ quan, trường học, khu dân cư, mà ngay cả các quán cà phê cũng khoác lên mình sắc đỏ rực rỡ﻿ của cờ Tổ quốc. Chính sự sáng tạo trong cách trang trí này đã biến nhiều quán cà phê thành điểm đến “hot” cho giới trẻ, thu hút đông đảo bạn trẻ tìm đến chụp hình, check-in.
tp-quancftreocotoquoc-11.jpg
tp-quancftreocotoquoc-5-974.jpg
Quán cà phê trên đường Phạm Hồng Thái, Tô Hiệu... (TP Đà Nẵng) đồng loạt treo cờ đỏ sao vàng, dựng cột cờ cao, trang trí thêm băng rôn, phướn đỏ, tạo không gian rộn ràng.
tp-quancftreocoimg-135252-0.png
Hồ Ngọc Khánh Quỳnh - sinh viên Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng chia sẻ: “Tụi mình chọn những quán có treo cờ đỏ sao vàng để chụp hình, đăng lên mạng xã hội trong dịp lễ Quốc khánh sắp tới. Vừa có ảnh đẹp, vừa mang ý nghĩa kỷ niệm ngày lễ lớn﻿ của đất nước.”
tp-quancftreocoimg-135538-0.png
Nhiều bạn trẻ khác cũng tìm đến các quán cà phê có cờ Tổ quốc để lưu giữ khoảnh khắc trong dịp lễ. Phan Thị Yến Vi, sinh viên Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng cho biết: “Mỗi dịp lễ lớn, mình thường đi dạo thành phố và chọn một vài điểm có không gian gắn với cờ đỏ sao vàng để chụp hình. Đó vừa là cách thể hiện niềm tự hào dân tộc, vừa để lan tỏa tinh thần ngày lễ đến bạn bè qua mạng xã hội”.
tp-quancftreocotoquoc-2.jpg
tp-quancftreocotoquoc-1.jpg
tp-quancftreocotoquoc-14.jpg
Không gian cà phê cực chill cùng đồ uống được trang trí lá cờ, tạo cảm giác vừa hiện đại vừa gợi không khí tự hào.
tp-quancftreocotoquoc-4.jpg
tp-quancftreocoimg-135437-0.png
tp-quancftreocoimg-135346-0.png
Nhiều bạn trẻ mang áo dài, cầm theo lá cờ nhỏ hay đội nón lá in hình cờ Tổ quốc để chụp hình tạo nên bầu không khí vừa trang trọng, vừa trẻ trung, khiến khung hình thêm phần ý nghĩa trong dịp lễ Quốc khánh.
tp-quancftreocotoquoc.jpg
tp-quancftreocotoquoc-3.jpg
tp-quancftreocoimg-140346-0.png
tp-quancftreocoimg-135949-0.png
tp-quancftreocotoquoc-10.jpg
tp-quancftreocotoquoc-9.jpg
Không chỉ giới trẻ, nhiều gia đình cũng tranh thủ đưa con nhỏ đến các quán cà phê rực sắc cờ để chụp hình lưu niệm.
tp-quancftreocotoquoc-6.jpg
Quán cà phê trên đường Tô Hiệu cũng rực rỡ cờ bay, thu hút đông đảo bạn trẻ.
tp-quancftreocoimg-071039-0.png
Theo chị Bùi Hương, chủ quán cà phê trên đường Phạm Hồng Thái, cho biết chính nhu cầu chụp ảnh, check-in của giới trẻ đã tạo nên sức lan tỏa bất ngờ. Mỗi tấm hình được đăng tải, chia sẻ trên Facebook, TikTok, Instagram… không chỉ giúp quán thêm đông khách, mà còn góp phần đưa hình ảnh rực rỡ của thành phố trong ngày lễ đến gần hơn với cộng đồng.
tp-quancftreocotoquoc-12.jpg
tp-quancftreocotoquoc-8.jpg
"Hoạt động trang trí 2/9 tại quán được tổ chức với mong muốn lan tỏa tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Hy vọng, mỗi vị khách khi ghé quán không chỉ thưởng thức cà phê tươi ngon, mà còn cảm nhận được không khí đoàn kết, tự hào của ngày Quốc khánh", chị Hương nói.
Duy Quốc
#quán cà phê Đà Nẵng #lễ Quốc khánh 2/9 #cờ đỏ sao vàng #check-in #giới trẻ Đà Nẵng #trang trí cờ đỏ #băng rôn #hút giới trẻ check in #chụp hình

