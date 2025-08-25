Quán cà phê ở Đà Nẵng rực sắc cờ đỏ sao vàng, hút giới trẻ check-in

TPO - Những ngày cận kề lễ Quốc khánh 2/9, nhiều quán cà phê tại Đà Nẵng đồng loạt trang trí cờ Tổ quốc, băng rôn, phướn đỏ rực..., tạo không gian rộn ràng, thu hút đông đảo bạn trẻ đến check-in, chụp hình.
Quán cà phê trên đường Phạm Hồng Thái, Tô Hiệu... (TP Đà Nẵng) đồng loạt treo cờ đỏ sao vàng, dựng cột cờ cao, trang trí thêm băng rôn, phướn đỏ, tạo không gian rộn ràng.
Nhiều bạn trẻ mang áo dài, cầm theo lá cờ nhỏ hay đội nón lá in hình cờ Tổ quốc để chụp hình tạo nên bầu không khí vừa trang trọng, vừa trẻ trung, khiến khung hình thêm phần ý nghĩa trong dịp lễ Quốc khánh.
Không chỉ giới trẻ, nhiều gia đình cũng tranh thủ đưa con nhỏ đến các quán cà phê rực sắc cờ để chụp hình lưu niệm.
"Hoạt động trang trí 2/9 tại quán được tổ chức với mong muốn lan tỏa tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Hy vọng, mỗi vị khách khi ghé quán không chỉ thưởng thức cà phê tươi ngon, mà còn cảm nhận được không khí đoàn kết, tự hào của ngày Quốc khánh", chị Hương nói.