Tuổi trẻ Đà Nẵng hướng về biển đảo quê hương

TPO - Ngày 20/8, Thành Đoàn – Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam – Hội Sinh viên TP Đà Nẵng tổ chức hành trình “Tuổi trẻ Đà Nẵng với biển, đảo quê hương”, trong khuôn khổ Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2025.