Tuổi trẻ Đà Nẵng hướng về biển đảo quê hương

Duy Quốc

TPO - Ngày 20/8, Thành Đoàn – Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam – Hội Sinh viên TP Đà Nẵng tổ chức hành trình “Tuổi trẻ Đà Nẵng với biển, đảo quê hương”, trong khuôn khổ Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2025.

biendaoquehuongdnimg-0244.jpg
Ngày 20/8, tại xã Tam Hải (TP Đà Nẵng), Thành Đoàn – Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam – Hội Sinh viên TP Đà Nẵng tổ chức hành trình “Tuổi trẻ Đà Nẵng với biển, đảo quê hương﻿” năm 2025, chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII. Ảnh: DQ
biendaoquehuongdnimg-0249.jpg
Chương trình hướng đến bà con ngư dân, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và các gia đình chính sách trên xã đảo Tam Hải. Ảnh: DQ
biendaoquehuongdnimg-0246.jpg
biendaoquehuongdnimg-0248-2-4695.jpg
Nhiều hoạt động thiết thực đã được triển khai như trao tặng 2 máy lọc nước cho Trường Mẫu giáo Sao Biển, 30 suất quà cho thiếu nhi, 4 tủ thuốc và 4 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân, cùng thuốc y tế cho Trạm Y tế xã Tam Hải với tổng kinh phí hơn 40 triệu đồng.
biendaoquehuongdnimg-0241.jpg
biendaoquehuongdnimg-0242-8598.jpg
Nhiều phần quà ý nghĩa trao tặng các em thiếu nhi.
biendaoquehuongdnimg-0236.jpg
Đặc biệt, đoàn đã tổ chức Hành trình về địa chỉ đỏ và lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại di tích lịch sử Quang Ánh Minh, nơi thành lập Chi bộ An Hòa, dấu mốc quan trọng trong phong trào cách mạng Quảng Nam, địa chỉ giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.
biendaoquehuongdnimg-0238.jpg
biendaoquehuongdnimg-0250-2748.jpg
Hành trình không chỉ thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ Đà Nẵng, mà còn góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
biendaoquehuongdnimg-0245.jpg
Anh Lê Công Hùng – Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng chia sẻ: Thành Đoàn đã tổ chức hành trình “Tuổi trẻ Đà Nẵng với biển, đảo quê hương” với mong muốn nâng cao hiểu biết, nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân về chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc﻿.
biendaoquehuongdnimg-0243.jpg
"Chương trình nhằm phát động phong trào tình nguyện sâu rộng, tạo động lực để thanh thiếu niên toàn thành phố tích cực tham gia các hoạt động thiết thực, hỗ trợ nhân dân vùng biển, đảo. Qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", anh Hùng nói.
Duy Quốc
