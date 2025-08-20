Tuổi trẻ Đà Nẵng hướng về biển đảo quê hương

TPO - Ngày 20/8, Thành Đoàn – Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam – Hội Sinh viên TP Đà Nẵng tổ chức hành trình “Tuổi trẻ Đà Nẵng với biển, đảo quê hương”, trong khuôn khổ Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2025.
Nhiều hoạt động thiết thực đã được triển khai như trao tặng 2 máy lọc nước cho Trường Mẫu giáo Sao Biển, 30 suất quà cho thiếu nhi, 4 tủ thuốc và 4 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân, cùng thuốc y tế cho Trạm Y tế xã Tam Hải với tổng kinh phí hơn 40 triệu đồng.
Nhiều phần quà ý nghĩa trao tặng các em thiếu nhi.
Hành trình không chỉ thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ Đà Nẵng, mà còn góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.