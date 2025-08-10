Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ngày hội 'Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc' tại Gia Lai

Trương Định
TPO - Sáng 9/8, tại xã đảo Nhơn Châu, Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức ngày hội “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” năm 2025.

Ngày hội “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” là một trong những chương trình thể hiện tình yêu thiêng liêng của giới trẻ với quê hương đất nước, đặc biệt là tình yêu biển, đảo Tổ quốc.

Những năm qua, chương trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” được xem như là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của đoàn viên thanh niên (ĐVTN), sinh viên toàn tỉnh.

Chương trình ngày càng đổi mới, sáng tạo qua từng năm với nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực tạo sự lan tỏa tích cực trong ĐVTN, sinh viên và ấn tượng tốt đẹp với người dân.

d1.jpg
Tặng ảnh Bác Hồ, cờ Tổ quốc cho ngư dân.

Ngày hội “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” năm 2025 là hoạt động hết sức có ý nghĩa nhằm tăng cường thông tin, chuyển tải kịp thời, chính xác các quan điểm, lập trường của Đảng và Nhà nước về chiến lược phát triển kinh tế biển, đảo tới ĐVTN, sinh viên trong tỉnh.

Đồng thời, đa dạng hóa các hình thức đoàn kết tập hợp ĐVTN, sinh viên tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích; tạo môi trường và điều kiện để các bạn ĐVTN, sinh viên trong tỉnh gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, chia sẻ thắt chặt tình đoàn kết giữa ĐVTN, sinh viên với người dân xã đảo và cán bộ, chiến sĩ các đơn vị bộ đội đang thực hiện nhiệm vụ giữ gìn, bảo vệ biển, đảo Tổ quốc.

tp-d4.jpg
tp-d5.jpg
tp-d6.jpg
Tặng ảnh Bác Hồ, cờ Tổ quốc, quà cho gia đình chính sách, ngư dân; tặng quà các thiếu nhi có thành tích cao trong học tập.

Trong khuôn khổ chương trình, Tỉnh Đoàn cùng các đơn vị đồng hành trao tặng 10 ảnh Bác Hồ, 200 cờ Tổ quốc, một suất quà, 2 tủ thuốc cho gia đình chính sách và ngư dân vươn khơi bám biển.

Bên cạnh đó, tổ chức sinh hoạt hè, diễn đàn “Tuyên truyền về Luật trẻ em, quyền tham gia của trẻ em”; ra quân hỗ trợ chuyển đổi số, tích hợp giấy tờ trên VNeID; vẽ tranh bích họa chủ đề biển đảo; tặng quà 20 thiếu nhi có thành tích cao trong học tập; tặng 1 bộ máy tính cho Đoàn xã Nhơn Châu; tặng 1 công trình măng non cho Liên đội trường Tiểu học & THCS Nhơn Châu.

tp-d3.jpg
tp-d2.jpg
Tổ chức sinh hoạt hè cho các em thiếu nhi; ra quân Hỗ trợ chuyển đổi số, tích hợp giấy tờ trên VNeID cho người dân.

Nhơn Châu nằm cách đất liền khoảng 24 km về phía Đông với diện tích khoảng 365 ha, địa hình chủ yếu là đồi núi và bãi biển. Xã đảo Nhơn Châu giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển đảo của tỉnh Gia Lai và đất nước.

Trương Định
#Ngày hội biển đảo #Sinh viên Nhơn Châu #Thanh niên bảo vệ biển #Chương trình tình nguyện #Phát triển kinh tế biển #Tỉnh Đoàn Gia Lai #đoàn viên thanh niên

