Mùa hè xanh khó quên của nhóm sinh viên mắc kẹt trong tâm lũ

TPO - Bị kẹt lại giữa tâm lũ lịch sử ở xã biên giới Nhôn Mai (tỉnh Nghệ An), 24 sinh viên tình nguyện đã nhanh chóng đồng hành, hỗ trợ người dân bản địa cùng vượt qua những ngày khốn khó.

Đội sinh viên tình nguyện 2517 triển khai Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh tại xã biên giới Nhôn Mai (Nghệ An).

Kẹt trong lũ khi về giúp bà con khắc phục lũ

Ngày 13/7, đội hình sinh viên tình nguyện mang số hiệu 2517 xuất phát từ Trường Đại học Vinh mang theo lòng nhiệt huyết và khát khao góp sức trẻ xây dựng bản làng Nhôn Mai (xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An) - nơi từng oằn mình chống chịu trận lũ lớn hồi cuối tháng 5/2025. “Chúng em xác định lên đường không chỉ để tổ chức hoạt động hè, mà còn để giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Ngày xuất phát, ai cũng hừng hực khí thế, phấn khởi của tuổi trẻ”, Trần Thị Xuân Mai (SN 2005, sinh viên năm 3, Khoa Quản lý giáo dục, trường Đại học Vinh) - Đội trưởng đội tình nguyện 2517 nói.

Tuần đầu, các bạn sinh viên giúp người dân làm đường, sửa cầu, làm vụ mùa mới.

Vượt hơn 300km, 24 bạn trẻ đặt chân đến bản Nhôn Mai (xã Nhôn Mai) - mảnh đất nằm sâu giữa rừng núi xứ Nghệ. Để tiện các hoạt động, cả nhóm được bố trí nghỉ tại ký túc xá Trường tiểu học Nhôn Mai.

Những ngày đầu, các bạn trẻ chia thành từng nhóm nhỏ đồng hành cùng người dân sửa lại những cây cầu bị mưa lũ phá hỏng, dọn dẹp bùn đất trong nhà dân, gieo những luống rau, cấy những thửa ruộng mới. Bên cạnh đó là mở những lớp dạy võ cho trẻ em và những buổi tối sinh hoạt hè rộn ràng cho thiếu nhi vùng cao. Mỗi ngày trôi qua đều là những buổi lao động đẫm mồ hôi nhưng đầy ắp tiếng cười ở bản làng biên giới.

Ông Mạc Văn Nguyên - Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai tặng quà cho Đội sinh viên tình nguyện 2517 khi mới về xã để triển khai các hoạt động tình nguyện.

Thời gian đầu không ít bạn nhớ nhà, tủi thân khi đêm xuống. Nhưng rồi, những lời động viên, bài hát tập thể, những câu chuyện bình dị đã nối những tâm hồn trẻ thành một khối đoàn kết, ấm áp như một gia đình nhỏ.

“Tuần đầu tiên, chúng em làm nhanh lắm. Các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra được triển khai gần hết. Mọi người tiếp tục lên ý tưởng sẽ làm việc ý nghĩa nhân dịp 27/7 như dọn dẹp nhà các gia đình chính sách, tặng quà các bác thương bệnh binh. Nhưng lũ ập về bản bất ngờ, kế hoạch không thực hiện được”, Trần Thị Xuân Mai nói và cho hay, ban đầu kế hoạch của chiến dịch chỉ trong 2 tuần nhưng sau đó đã kéo dài đến hơn 3 tuần.

Chiều tối 21/7, trên địa bàn bản Nhôn Mai mưa xối xả, nước thượng nguồn dồn dập đổ về. Đến sáng 22/7, sau một đêm mưa lớn, lũ quét theo dòng suối ào ào đổ về cuốn phăng mọi thứ. Nhôn Mai bị cô lập giữa núi rừng.

Các bạn sinh viên không quản ngại khó khăn, vất vả, đồng hành cùng các lực lượng hỗ trợ người dân địa phương.

“Thấy cảnh tượng nhà cửa bị cuốn trôi, đường bị sạt lở, ban đầu, chúng em khá sợ hãi. Nhưng mọi người cùng động viên nhau nên nỗi sợ hãi nhanh chóng qua. Chúng em liên hệ với chính quyền địa phương, công an, bộ đội để cùng các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di dời nhà cửa, tài sản ra khỏi vùng ngập lụt. Khi nước lũ rút, mọi người chia nhau đến hỗ trợ các nhà dân bị thiệt hại”, Xuân Mai nói.

Trưởng thành hơn từ hoạn nạn

Ngày 30/7, khi các lực lượng chức năng san gạt thông một số tuyến đường, nhóm bạn trẻ có thể rời bản trở về nhà. Nhưng, 9 trong số 24 bạn sinh viên vẫn quyết định ở lại để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của trận lũ.

“Lúc đầu ai cũng hoảng sợ, lo lắng. Nhưng nhìn người dân trắng tay sau lũ, chúng em chỉ muốn góp thêm chút sức nhỏ của mình để mọi người có thể gượng dậy. Đó là điều duy nhất ai cũng nghĩ tới lúc đó,” Trương Trọng Sang (sinh viên Khoa Xây dựng Trường Đại học Vinh, Đội phó đội tình nguyện 2517) nói và cho biết thêm, "nhờ hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn đã giúp chúng em rắn rỏi hơn, trưởng thành hơn".

Khi mưa lũ đổ về, các bạn trẻ đội sinh viên tình nguyện 2517 vẫn can đảm ở lại đồng hành cùng người dân vượt qua khó khăn, thử thách.

Ông Mạc Văn Nguyên - Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai cho hay, trước khi lũ xảy ra, đội sinh viên tình nguyện của Trường Đại học Vinh đã giúp chính quyền, người dân nhiều việc ý nghĩa như vệ sinh môi trường, làm đường, sửa cầu, dạy trẻ em học võ, sinh hoạt hè sôi nổi. Khi lũ về, các bạn sinh viên tiếp tục đồng hành cùng lực lượng chức năng và người dân để vượt qua những khó khăn.

“Mùa hè xanh” năm nay với các bạn trẻ đội hình 2517 là một hành trình không thể nào quên. Đó không chỉ là chiến dịch tình nguyện thông thường, mà còn là trải nghiệm thực tế trước thử thách khắc nghiệt của thiên nhiên, qua đó giúp các bạn rắn rỏi hơn, trưởng thành hơn.