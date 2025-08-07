Cháy mãi ngọn lửa của lòng biết ơn

TP - Tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2025, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) thuộc hai đội tình nguyện của Học viện Kỹ thuật Quân sự đã có hành trình đáng nhớ và lan tỏa tinh thần biết ơn tại hai tỉnh Ninh Bình và Bắc Ninh.

Hai thế hệ chung một nhịp đập

Đảm nhiệm vai trò Đội trưởng đội tình nguyện với 21 cán bộ, ĐVTN nhiệt huyết của Tiểu đoàn 1, Đại úy Nguyễn Trường Sơn - Bí thư Đoàn cơ sở Tiểu đoàn, cho biết, trong chiến dịch năm nay, đội tình nguyện của Tiểu đoàn 1 thực hiện những phần việc thiết thực tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng (Ninh Bình). Toàn đội mang sức trẻ và tinh thần tri ân đến với những người đã cống hiến máu xương cho nền độc lập của nước nhà.

Thành viên Đội tình nguyện của Tiểu đoàn 4 (Học viện Kỹ thuật Quân sự) cắt tóc cho cựu binh ở Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang (Bắc Ninh)

Đến với mái nhà chung của 106 thương binh nặng tại Trung tâm, vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu, dưới sự chỉ huy và giám sát trực tiếp của Đại úy Sơn, các nhóm trong đội bắt tay vào dọn dẹp khuôn viên, phát quang bụi rậm, trồng thêm hoa… Mồ hôi thấm đẫm lưng áo trong nắng nóng ngày Hè, nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi những người lính trẻ.

“Trở về sau chuyến đi, tôi thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. 10 ngày tình nguyện tuy không dài, nhưng đủ để dạy tôi biết sống trách nhiệm hơn, biết yêu thương và trân trọng cuộc sống hiện tại hơn”. Thượng sĩ HÀ ANH NHẬT - học viên Tiểu đoàn 4, Học viện Kỹ thuật Quân sự

Với Thượng sĩ Trương Thị Lan Anh - học viên Lớp Kỹ thuật phần mềm (Đại đội 157, Tiểu đoàn 1), được góp mặt trong chuyến đi là một vinh dự. Thượng sĩ Lan Anh rất ấn tượng về những buổi chiều ngồi bên hiên nhà trong Trung tâm, được nghe các cựu binh kể chuyện chiến trường, về những trận đánh ác liệt ở Quảng Trị hay tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. “Đó là khi lịch sử bước ra từ những trang sách khô khan và chính những khoảnh khắc ấy đã giúp tôi thấm thía hơn cái giá của hòa bình”, Lan Anh nói.

Không chỉ hoạt động trong trung tâm, đội tình nguyện còn tới thăm, dọn dẹp nhà cửa cho các gia đình cựu chiến binh tại phường Tam Chúc; phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ...

“Tôi nhớ mãi khoảnh khắc một bác thương binh nắm chặt tay tôi và nghẹn ngào nói: Nhìn các bộ đội trẻ đến đây giúp đỡ, bác như thấy mình trẻ lại. Quân đội mình thời nào cũng giữ nghĩa tình thế này, là bác yên lòng rồi… Lời nói giản dị ấy khiến tôi càng cảm nhận rõ sứ mệnh của người lính trong thời bình, không chỉ cầm súng bảo vệ đất nước, mà còn mang hơi ấm đến từng người dân - nhất là những người đã cống hiến trọn đời cho đất nước”, Đại úy Nguyễn Trường Sơn chia sẻ.

Đoàn viên Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 1 (Học viện Kỹ thuật Quân sự) lắng nghe các cựu binh ở Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng (Ninh Bình) kể chuyện chiến trường năm xưa

Lan tỏa tới cộng đồng

Trong thời gian 10 ngày thực hiện chương trình đền ơn đáp nghĩa tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang (Bắc Ninh), 22 cán bộ, học viên ưu tú của Tiểu đoàn 4 cũng đã để lại những ấn tượng sâu sắc về hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình.

Thượng úy Lê Văn Khánh - Phó Bí thư Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 4, Đội trưởng đội tình nguyện ở Bắc Ninh, cho biết, Đoàn cơ sở của Tiểu đoàn đã triển khai nhiệm vụ này một cách bài bản. Từ 75 lá đơn xung phong, 22 gương mặt tiêu biểu nhất đã được lựa chọn. Công tác chuẩn bị, từ vật chất, quà tặng đến nội dung tuyên truyền, đều được tiến hành khẩn trương, thể hiện sự chuyên nghiệp và quyết tâm cao.

Ngay sau khi đến Trung tâm và nhận được sự chào đón nồng hậu, đội tình nguyện đã bắt tay ngay vào công việc với phương châm “tranh thủ từng ngày, từng giờ”. Khuôn viên trung tâm và tuyến đường dẫn vào nhanh chóng được khoác lên mình màu áo mới sau những buổi lao động của các tình nguyện viên.

“Cùng với việc dọn dẹp cảnh quan, các học viên còn chia thành từng nhóm nhỏ để hỗ trợ trực tiếp các thương binh trong sinh hoạt hằng ngày. Chúng tôi dọn dẹp phòng ở, thay ga giường và nhiều công việc thiết thực khác, khiến không khí ở Trung tâm trở nên gần gũi như một gia đình và luôn rộn rã tiếng cười”, Thượng úy Khánh kể.

Một thành viên của đội là Thượng sĩ Hà Anh Nhật - học viên Lớp Ô tô quân sự 4 (Đại đội 457A, Tiểu đoàn 4), chia sẻ, đây là một hành trình thiêng liêng bởi cậu từng nghe nhiều câu chuyện về sự hy sinh của các bác thương binh, nhưng nay có cơ hội được đến tận nơi, được trực tiếp trò chuyện với họ là một kỷ niệm khó quên nhất.

Dưới sự chỉ đạo của Đội trưởng Lê Văn Khánh, hoạt động của đội còn lan tỏa mạnh mẽ ra cộng đồng. Các tình nguyện viên đã phối hợp với thanh niên địa phương dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm, nhà văn hóa thôn Chùa, thôn Ghép và tôn tạo công trình chùa Cảnh Linh. Đội tình nguyện còn đến từng hộ gia đình để tuyên truyền pháp luật, đồng thời trao gần 200 quyển vở và đồ dùng học tập tặng các em nhỏ…

“Ngày chia tay, không ai giấu được sự bịn rịn. Lời dặn của một bác thương binh như tạc vào tâm trí những người lính trẻ chúng tôi: “Hãy giữ mãi trái tim như hôm nay, đừng quên chúng tôi và đừng quên đất nước này đã từng phải đánh đổi bằng máu”. Hành trình 10 ngày đã khép lại, nhưng ngọn lửa của lòng biết ơn và trách nhiệm trong mỗi học viên áo lính sẽ còn cháy mãi”, Đội trưởng Lê Văn Khánh chia sẻ thêm.