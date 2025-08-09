Sức trẻ Công an Đắk Lắk ở các xã vùng khó

TPO - Tuổi trẻ Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân.

Dấu ấn tình nghĩa trong những ngôi nhà mới

Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm 30 ngày đêm thực hiện Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Công an xã Dray Bhăng (tỉnh Đắk Lắk) phối hợp với các đơn vị, đoàn thể, chính quyền địa phương bàn giao 7 căn nhà cho 7 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.

Nhiều phần quà được trao tặng đến các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn xã Dray Bhăng.

Là một trong số các hộ gia đình được bàn giao nhà, ông Y Păm Byă chia sẻ, có ngôi nhà vững chắc giúp các gia đình yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Ông Y Păm bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương đã giúp đỡ để các gia đình có ngôi nhà khang trang, giảm bớt khó khăn trong sinh hoạt.

Theo ông Lê Phước Toàn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng, những căn nhà mới được bàn giao không chỉ mang lại sự ổn định về nơi ở mà còn là niềm hy vọng mới, là động lực để các gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Dray Bhăng được bàn giao nhà.

Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng cũng ghi nhận và đánh giá cao sự tham mưu tích cực của Công an xã cũng như sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, qua đó góp phần thực hiện thành công chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” theo lộ trình đã đề ra. Tính đến nay, trên địa bàn xã Dray Bhăng đã xây dựng và bàn giao 20/20 căn nhà cho 20 hộ gia đình khó khăn về nhà ở được Ban chỉ đạo tỉnh phê duyệt.

Thiết thực thực hiện Đề án hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, thời gian qua, Khối Đoàn thể Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Khối Đoàn thể Công an xã, Đoàn xã Quảng Phú tổ chức rà soát tiến độ xây dựng, nắm bắt tình hình thực tế tại các hộ gia đình trên địa bàn. Qua đó, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và có phương án hỗ trợ phù hợp, hiệu quả.

Các hộ gia đình xã Quảng Phú được bàn giao nhà tình nghĩa và trao tặng các vật dụng sinh hoạt.

Khối Đoàn thể Phòng An ninh điều tra phối hợp với Khối Đoàn thể Công an xã Quảng Phú, chính quyền địa phương đã bàn giao hai căn nhà tình nghĩa cho hai hộ ông Đào Văn Dũng và ông Trần Thanh Dũng (cùng trú thôn Tiến Cường, xã Quảng Phú). Ngôi nhà mới mang lại niềm vui, sự an tâm và động lực cho các gia đình vươn lên trong cuộc sống.

Ngồi trong căn nhà còn vương mùi sơn mới, ông Đào Văn Dũng (xã Quảng Phú) xúc động chia sẻ, gia đình biết ơn cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể và lực lượng công an đã đồng hành, hỗ trợ để có được mái ấm vững chắc, ấm áp nghĩa tình. Ngoài ra Đoàn đã tổ chức thăm hỏi và trao tặng những phần quà thiết thực gồm các vật dụng sinh hoạt gia đình.

Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên

Nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến và các nền tảng số tại cơ sở, Ban Thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức và huy động 27 tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc, phối hợp với hơn 30 đơn vị Công an cấp xã, phường, thu hút trên 100 lượt đoàn viên, thanh niên trực tiếp tham gia hỗ trợ tại: Công an phường Tân Lập, Công an phường Buôn Ma Thuột và Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Đắk Lắk.

Người dân được lực lượng thanh niên công an hỗ trợ làm các thủ tục hành chính.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên phối hợp thực hiện nhiều nhiệm vụ cụ thể, thiết thực như: Hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính, nộp hồ sơ trực tuyến, hỗ trợ tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký cư trú, đăng ký con dấu qua Cổng dịch vụ công, hỗ trợ đăng ký cấp căn cước, định danh và xác thực điện tử, số hóa dữ liệu điện tử,...

Đối với những người lớn tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số, các em nhỏ,...còn gặp khó khăn trong tiếp cận công nghệ thông tin, đoàn thanh niên giải thích, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Hỗ trợ tận tình người không sử dụng điện thoại thông minh.

Những việc làm cụ thể, thiết thực của tuổi trẻ công an tỉnh không chỉ góp phần hỗ trợ lực lượng thường trực tại cơ sở mà còn là minh chứng rõ nét cho tinh thần “Đâu cần thanh niên có – Việc gì khó có thanh niên”, xứng đáng là cánh tay nối dài trong tiến trình xây dựng nền hành chính hiện đại, thân thiện, phục vụ nhân dân.

Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk thực hiện chuỗi hoạt động hướng về cơ sở tại xã Cư Pui.

Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk đã có chuỗi hoạt động hướng về cơ sở tại địa bàn xã Cư Pui, tỉnh này. Cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Cơ động phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị, nhà hảo tâm tổ chức nhiều phần việc ý nghĩa như: thăm, tặng 200 phần quà cho các hộ gia đình, 250 phần quà cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và thăm hộ gia đình chính sách

Cán bộ, chiến sĩ dọn dẹp vệ sinh, phát quang bụi rậm.

Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ dọn dẹp vệ sinh, phát quang bụi rậm tạo môi trường xanh sạch; Phối hợp các lực lượng đóng quân trên địa bàn nắm tình hình ANTT. Qua đó, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng công an và nhân dân vùng sâu, vùng xa.

Khánh thành và bàn giao Công trình "Ánh sáng an ninh".

Nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự, hạn chế các vụ tai nạn giao thông, đặc biệt vào ban đêm, Chi đoàn Công an xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk) phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị bàn giao công trình “Ánh sáng an ninh” tại thôn Cảnh Tịnh, xã này.

Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng với 12 bóng điện năng lượng mặt trời. Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn đóng góp của các đơn vị và vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ. Việc bàn giao Công trình "Ánh sáng an ninh" góp phần đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời hỗ trợ địa phương trong tham gia xây dựng nông thôn mới.