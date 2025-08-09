Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Mùa hè xanh là mảng màu rực rỡ của tuổi trẻ

Lưu Trinh

TPO - Ngày 9/8, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lễ xuất quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Mùa hè xanh 2025, đưa hàng trăm sinh viên tình nguyện lên đường thực hiện nhiệm vụ tại các địa bàn khó khăn thuộc tỉnh Sơn La.

Dự chương trình có anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Từ khi ra đời đến nay, phong trào Thanh niên tình nguyệndo T.Ư Đoàn phát động đã được các thế hệ đoàn viên, thanh niên coi đây là môi trường rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Trong bức tranh phong trào ấy, Chiến dịch Mùa hè xanh là mảng màu rực rỡ của tuổi trẻ khối trường học – thời điểm sinh viên tạm rời giảng đường, khoác áo xanh, mang tri thức, kỹ năng và nhiệt huyết đến với những vùng đất còn khó khăn.

1mua-he-xanh.jpg
Anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam và các đại biểu thực hiện nghi thức xuất quân Chiến dịch Mùa hè xanh của tuổi trẻ ĐHQG Hà Nội

Năm 2025, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên ĐHQG Hà Nội tiếp tục phát động chiến dịch Mùa hè xanh, coi đây là dịp để sinh viên đem kiến thức, sức trẻ và khát vọng cống hiến hòa nhịp cùng sự phát triển của đất nước. Năm nay, địa bàn trọng tâm tuổi trẻ ĐHQG Hà Nội tham gia tình nguyện là 6 xã khó khăn của tỉnh Sơn La, với 12 đội hình sinh viên tình nguyện xung kích, hơn 300 tình nguyện viên trực tiếp triển khai các hoạt động tại cơ sở.

5mua-he-xanh.jpg
Anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam tặng quà các chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh

Để chuẩn bị nguồn lực cho Chiến dịch Mùa hè xanh, Đoàn ĐHQG Hà Nội và các đơn vị trực thuộc đã vận động từ các nhà tài trợ, mạnh thường quân. Sau 1 tháng triển khai, Đoàn ĐHQG Hà Nội và các đơn vị trực thuộc đã huy động được gần 1,1 tỷ đồng, gồm tiền mặt, hiện vật và quà tặng. Từ nguồn lực này, tuổi trẻ ĐHQG Hà Nội sẽ thực hiện 21 công trình thanh niên, trong đó có 17 công trình tham gia xây dựng nông thôn mới và 4 công trình gắn với trường học.

7mua-he-xanh.jpg
Chị Cầm Thị Huyền Trang - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Sơn La (thứ 3 từ phải sang) nhận biển tượng trưng nguồn lực hỗ trợ từ chị Hứa Thanh Hoa - Bí thư Đoàn ĐHQG Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo chiến dịch

Tại buổi lễ, chị Cầm Thị Huyền Trang - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Sơn La đã thay mặt địa phương nhận biển tượng trưng nguồn lực hỗ trợ thực hiện các công trình, phần việc từ chị Hứa Thanh Hoa - Bí thư Đoàn ĐHQG Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo chiến dịch.

Đồng hành cùng chiến dịch, Quỹ Vì tương lai xanh (Tập đoàn Vingroup) tài trợ 2 công trình thanh niên đèn năng lượng mặt trời và 60 thùng rác cho các điểm trường tại Sơn La, tổng trị giá 233 triệu đồng.

mhx-2025-24.jpg
Các đội hình tình nguyện Mùa hè xanh chuẩn bị xuất quân
8mua-he-xanh.jpg
Niềm vui của các chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh trước lúc xuất quân lên đường đến với các xã khó khăn tỉnh Sơn La

Chị Hứa Thanh Hoa chia sẻ, những nguồn lực được trao tặng hôm nay chứa đựng trọn vẹn tấm lòng, tình cảm và trách nhiệm của tuổi trẻ ĐHQG Hà Nội gửi tới nhân dân Sơn La. “Chúng tôi mong rằng đây sẽ là sự khích lệ tinh thần, là điểm tựa để bà con có thêm niềm tin, động lực vươn lên; đồng thời là sợi dây gắn kết nghĩa tình giữa sinh viên ĐHQG Hà Nội với mảnh đất và con người nơi đây”, chị Hoa nói.

Lễ xuất quân, 14 đội hình tình nguyện đã lên đường làm nhiệm vụ, gồm: Đội hình hỗ trợ công tác chuyển đổi số phục vụ sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo chỉ đạo của Văn phòng T.Ư Đảng; Đội hình triển khai Chiến dịch “45 ngày đêm” hỗ trợ hoạt động chuyển đổi số tại các xã, phường trong giai đoạn đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn TP. Hà Nội và 12 đội hình tình nguyện xung kích của các đơn vị trực thuộc.

Lưu Trinh
#Chiến dịch Mùa hè xanh 2025 #Thanh niên tình nguyện Hà Nội #Đoàn Thanh niên ĐHQG Hà Nội #Tình nguyện Sơn La 2025 #Hoạt động tình nguyện thanh niên #Quỹ Vì tương lai xanh Vingroup #Chương trình chuyển đổi số xã phường #Phong trào Thanh niên tình nguyện Việt Nam #Sơn La

