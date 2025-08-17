Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Bạn trẻ Đà Nẵng đội mưa ra quân “Ngày Chủ nhật xanh”

Duy Quốc - Thanh Hiền

TPO - Sáng 17/8, tại Quảng trường Hà Khê (phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng), hàng trăm đoàn viên, thanh niên tập trung ra quân Ngày Chủ nhật xanh năm 2025, cùng nhau thu gom rác thải, dọn vệ sinh bãi biển, góp phần bảo vệ môi trường.

tp-nhatracbiendanang-3.jpg
Sáng 17/8, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình dọn vệ sinh môi trường “Ra quân ngày Chủ nhật xanh năm 2025”. Ảnh: DQ.
tp-nhatracbiendanang-4.jpg
Hoạt động nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân, du khách trong việc nói không với rác thải nhựa, bảo vệ môi trường và hệ sinh thái biển Đà Nẵng.
tp-nhatracbiendanang.jpg
tp-nhatracbiendanang-15.jpg
tp-nhatracbiendanang-20.jpg
Giữa trời mưa, đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia Ngày Chủ nhật xanh, chung tay bảo vệ môi trường biển.
tp-nhatracbiendanang-11.jpg
Bạn Đinh Thị Thanh Nhi (trú phường Thanh Khê) cho biết: Ngày Chủ nhật xanh là hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Nếu mỗi người đều có ý thức từ những việc nhỏ như không xả rác bừa bãi, hạn chế sử dụng túi nilon, thay bằng sản phẩm thân thiện môi trường thì các bãi biển Đà Nẵng sẽ ngày càng sạch đẹp hơn.
tp-nhatracbiendanang-5.jpg
“Chỉ cần mỗi người góp một chút công sức, bãi biển sẽ sạch đẹp hơn, để du khách khi đến Đà Nẵng cảm nhận được một thành phố xanh, mến khách và đáng sống”, Nhi chia sẻ.
tp-nhatracbiendanang-21.jpg
tp-nhatracbiendanang-17.jpg
tp-nhatracbiendanang-13.jpg
Hình ảnh từng nhóm bạn trẻ đội mưa cùng nhau thu gom rác thải, nhặt túi nilon, chai nhựa, dọn vệ sinh dọc bờ biển đã tạo nên không khí sôi nổi, lan tỏa tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng.
nhatracbiendanang-14.jpg
Chương trình cũng là dịp để cơ quan quản lý địa phương, các câu lạc bộ, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng những mô hình, sáng kiến thiết thực trong bảo vệ môi trường, góp phần giữ gìn mỹ quan đô thị.
tp-nhatracbiendanang-2.jpg
Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết: Ngày Chủ nhật xanh sẽ lan tỏa mạnh mẽ, thu hút sự tham gia của cộng đồng, doanh nghiệp, đoàn viên thanh niên bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Qua đó, cùng chung tay bảo vệ môi trường biển, môi trường đô thị, xây dựng hình ảnh Đà Nẵng xanh – sạch – đẹp, an toàn, hấp dẫn và mến khách.
Video: Bạn trẻ Đà Nẵng ra quân nhặt rác bảo vệ môi trường.
Duy Quốc - Thanh Hiền
