Bạn trẻ Đà Nẵng đội mưa ra quân “Ngày Chủ nhật xanh”

TPO - Sáng 17/8, tại Quảng trường Hà Khê (phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng), hàng trăm đoàn viên, thanh niên tập trung ra quân Ngày Chủ nhật xanh năm 2025, cùng nhau thu gom rác thải, dọn vệ sinh bãi biển, góp phần bảo vệ môi trường.