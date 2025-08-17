Bạn trẻ Đà Nẵng đội mưa ra quân “Ngày Chủ nhật xanh”

TPO - Sáng 17/8, tại Quảng trường Hà Khê (phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng), hàng trăm đoàn viên, thanh niên tập trung ra quân Ngày Chủ nhật xanh năm 2025, cùng nhau thu gom rác thải, dọn vệ sinh bãi biển, góp phần bảo vệ môi trường.
Giữa trời mưa, đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia Ngày Chủ nhật xanh, chung tay bảo vệ môi trường biển.
Hình ảnh từng nhóm bạn trẻ đội mưa cùng nhau thu gom rác thải, nhặt túi nilon, chai nhựa, dọn vệ sinh dọc bờ biển đã tạo nên không khí sôi nổi, lan tỏa tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng.