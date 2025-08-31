Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Đường mang tên ngày Độc Lập ở Đà Nẵng rực sắc đỏ, bạn trẻ tìm về check-in

Thanh Hiền

TPO - "Đà Nẵng có nhiều địa điểm đẹp để chúng em tới chụp ảnh, lưu giữ khoảnh khắc kỳ nghỉ lễ. Nhưng tuyến đường này là nơi có ý nghĩa đặc biệt trong dịp Quốc khánh năm nay", bạn Nguyễn An, TP Đà Nẵng chia sẻ.

Đường 2/9 tại Đà Nẵng những ngày này rực đỏ sắc cờ Tổ quốc. Con đường nằm giữa trung tâm thành phố, hoàn thành và được đặt tên vào đúng dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/1995).

da-nang-quoc-khanh-4-7543.jpg
Những lá cờ Tổ quốc đỏ tươi treo dọc tuyến đường 2/9. Ảnh: Thanh Hiền
tp-da-nang-quoc-khanh-40.jpg
tp-da-nang-quoc-khanh-38.jpg
tp-da-nang-quoc-khanh-6.jpg
tp-da-nang-quoc-khanh-17.jpg
Tuyến đường dài 4.500m, nối từ đường Bạch Đằng ở trước Bảo tàng Điêu khắc Chăm đến đường Cách mạng Tháng Tám. Đặc biệt hơn, đường 2/9 được hoàn thành và đặt tên vào đúng dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/1995).
tp-da-nang-quoc-khanh-18.jpg
Những ngày này, đi trên tuyến đường mang tên ngày Độc Lập﻿, lòng ai cũng tự hào, yêu quê hương đất nước. "Từ đâu tới cuối đường rất nhiều pano, hình ảnh khơi dậy tinh thần, quyết tâm xây dựng bảo vệ Tổ quốc, cùng với những lá cờ đỏ tươi khiến tôi cảm thấy rưng rưng, xúc động. Được đi giữa ngày hòa bình hôm nay không thể nào quên những người đã ngã xuống", anh Hoàng Anh, phường Hải Châu trải lòng.
tp-da-nang-quoc-khanh-14.jpg
Đường 2/9 đoạn gần Bảo tàng Điêu khắc Chăm. Theo người dân trên tuyến đường này, treo cờ không chỉ hưởng ứng ngày lễ lớn của đất nước, mà còn thể hiện sự đồng lòng, đoàn kết.
tp-da-nang-quoc-khanh-30.jpg
Trên đường 2/9 còn có quảng trường và Đài tưởng niệm thành phố.
tp-da-nang-quoc-khanh-36.jpg
Những bạn trẻ đã về đây, khoác lên lá cờ Tổ quốc để lưu giữ hình ảnh thanh xuân﻿ trong dịp 80 năm Quốc khánh.
tp-da-nang-quoc-khanh-34.jpg
tp-da-nang-quoc-khanh-35.jpg
tp-da-nang-quoc-khanh-31.jpg
tp-da-nang-quoc-khanh-37.jpg
"Đà Nẵng có nhiều địa điểm đẹp để chúng em tới chụp ảnh trong kỳ nghỉ lễ. Nhưng tuyến đường 2/9 mang ý nghĩa đặc biệt trong dịp Quốc khánh năm nay. Chúng em luôn ý thức rằng ngày bình yên hôm nay được đổi bằng máu xương của bao thế hệ đi trước. Vì vậy chúng em sẽ cố gắng học tập, làm việc để đóng góp chút công sức nhỏ bé của mình cho quê hương, đất nước", Nguyễn An (TP Đà Nẵng) chia sẻ.
tp-dn.jpg
tp-da-nang-quoc-khanh-25.jpg
Điểm nhấn của tuyên đường này là cầu vượt và những tòa nhà cao tầng, công trình đang thi nhau mọc lên. Điều đó minh chứng cho một Đà Nẵng phát triển, hiện đại từng ngày.
tp-da-nang-quoc-khanh-11.jpg
Để tuyến đường mang đầy ý nghĩa giữa lòng thành phố sạch đẹp, công nhân môi trường làm việc xuyên lễ.
img-20250830-123916.jpg
tp-dn-521.jpg
Các cửa hàng, quán xá trên tuyến đường 2/9 cũng treo cờ Tổ quốc trong dịp Quốc khánh.
tp-da-nang-quoc-khanh-28.jpg
Tuyến đường khơi dậy niềm tự hào về một đất nước độc lập, tự do, hạnh phúc.
tp-da-nang-quoc-khanh-32.jpg
tp-da-nang-quoc-khanh-23.jpg
tp-da-nang-quoc-khanh-10.jpg
tp-da-nang-quoc-khanh-8.jpg
Đường 2/9 cũng kết nối với các tuyến đường mang ý nghĩa lịch sử như 30/4, Cách mạng Tháng Tám. Đặc biệt, đoạn gần cầu Rồng còn có Công viên APEC - nơi thể hiện tinh thần hội nhập quốc tế, khát vọng vươn xa của Đà Nẵng.
tp-da-nang-quoc-khanh-12.jpg
Những pano, hình ảnh đỏ rực trên đường 2/9. Dịp lễ này, mỗi ngày có khoảng 290 lượt máy bay cất hạ cánh tại Đà Nẵng với hàng ngàn du khách đến thành phố.
Thanh Hiền
#Đường 2/9 #ngày Độc Lập #Đà Nẵng #treo cờ #đỏ rực #Quốc khánh 2/9

Xem thêm

Cùng chuyên mục