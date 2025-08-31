Đường mang tên ngày Độc Lập ở Đà Nẵng rực sắc đỏ, bạn trẻ tìm về check-in

TPO - "Đà Nẵng có nhiều địa điểm đẹp để chúng em tới chụp ảnh, lưu giữ khoảnh khắc kỳ nghỉ lễ. Nhưng tuyến đường này là nơi có ý nghĩa đặc biệt trong dịp Quốc khánh năm nay", bạn Nguyễn An, TP Đà Nẵng chia sẻ.