Đường mang tên ngày Độc Lập ở Đà Nẵng rực sắc đỏ, bạn trẻ tìm về check-in

TPO - "Đà Nẵng có nhiều địa điểm đẹp để chúng em tới chụp ảnh, lưu giữ khoảnh khắc kỳ nghỉ lễ. Nhưng tuyến đường này là nơi có ý nghĩa đặc biệt trong dịp Quốc khánh năm nay", bạn Nguyễn An, TP Đà Nẵng chia sẻ.
Tuyến đường dài 4.500m, nối từ đường Bạch Đằng ở trước Bảo tàng Điêu khắc Chăm đến đường Cách mạng Tháng Tám. Đặc biệt hơn, đường 2/9 được hoàn thành và đặt tên vào đúng dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/1995).
"Đà Nẵng có nhiều địa điểm đẹp để chúng em tới chụp ảnh trong kỳ nghỉ lễ. Nhưng tuyến đường 2/9 mang ý nghĩa đặc biệt trong dịp Quốc khánh năm nay. Chúng em luôn ý thức rằng ngày bình yên hôm nay được đổi bằng máu xương của bao thế hệ đi trước. Vì vậy chúng em sẽ cố gắng học tập, làm việc để đóng góp chút công sức nhỏ bé của mình cho quê hương, đất nước", Nguyễn An (TP Đà Nẵng) chia sẻ.
Điểm nhấn của tuyên đường này là cầu vượt và những tòa nhà cao tầng, công trình đang thi nhau mọc lên. Điều đó minh chứng cho một Đà Nẵng phát triển, hiện đại từng ngày.
Các cửa hàng, quán xá trên tuyến đường 2/9 cũng treo cờ Tổ quốc trong dịp Quốc khánh.
Đường 2/9 cũng kết nối với các tuyến đường mang ý nghĩa lịch sử như 30/4, Cách mạng Tháng Tám. Đặc biệt, đoạn gần cầu Rồng còn có Công viên APEC - nơi thể hiện tinh thần hội nhập quốc tế, khát vọng vươn xa của Đà Nẵng.