Giới trẻ xứ Nghệ lưu giữ khoảnh khắc ý nghĩa dịp 2/9

TPO - Hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), tại các địa điểm lịch sử hay quán cà phê ở Nghệ An, nhiều bạn trẻ đến check in chụp ảnh, mong muốn lưu giữ khoảnh khắc ý nghĩa.
Càng gần đại lễ 2/9, Quảng trường Hồ Chí Minh càng thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là các bạn trẻ đến ghi lại khoảnh khắc ý nghĩa.
Nhiều gia đình chọn Bảo tàng Nghệ An – Xô viết Nghệ Tĩnh đưa các con đến tham quan bảo tàng kết hợp chụp ảnh. “Tham quan bảo tàng, tôi mong các con hiểu hơn về cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước của nhân dân Việt Nam, qua đó, bồi dưỡng thêm lòng biết ơn, niềm tự hào, ý thức dân tộc”, chị Nguyễn Thu Phương (trú phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) chia sẻ.
Bạn trẻ ghi lại những bức ảnh kỷ niệm đặc biệt chào mừng Quốc khánh 2/9.
Một số quán cà phê “bắt trend” combo “80 năm Độc lập” với đồ uống trong ống tre độc đáo và chiếc bánh cờ đỏ sao vàng.
Dù quán đông khách khiến phải chờ khá lâu mới có thể check-in nhưng chị Cao Thị Phương Thảo (trú phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An) vẫn rất vui vẻ. “Mọi người đến đây, giống như tôi, đều muốn chụp ảnh để thể hiện niềm tự hào, tinh thần dân tộc, trước thềm đại lễ 2/9 nên dù phải xếp hàng cũng không ảnh hưởng gì nhiều”, chị Phương Thảo bày tỏ.