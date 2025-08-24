Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Giới trẻ xứ Nghệ lưu giữ khoảnh khắc ý nghĩa dịp 2/9

Thu Hiền

TPO - Hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), tại các địa điểm lịch sử hay quán cà phê ở Nghệ An, nhiều bạn trẻ đến check in chụp ảnh, mong muốn lưu giữ khoảnh khắc ý nghĩa.

Video: Giới trẻ Nghệ An check-in tại các quán cà phê trang trí cờ hoa rực rỡ.
tp-16-2087.jpg
Những ngày này, không khí tại Quảng trường Hồ Chí Minh (tỉnh Nghệ An) trở nên rộn ràng hơn. Trong sắc đỏ rực rỡ của hàng nghìn lá cờ Tổ quốc tung bay, trước thềm đại lễ Quốc khánh 2/9,﻿ người dân mặc áo dài, quân phục, trang phục in hình cờ đỏ sao vàng về đây để lưu giữ khoảnh khắc đẹp bên Tượng đài Bác Hồ.
tp-14.jpg
tp-15.jpg
Càng gần đại lễ 2/9, Quảng trường Hồ Chí Minh càng thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là các bạn trẻ đến ghi lại khoảnh khắc ý nghĩa.
tp-13.jpg
Vợ chồng Thiếu tá Trần Hiếu (SN 1980, quân nhân Đoàn Văn công Quân khu 4) chụp ảnh bên lá cờ đỏ sao vàng tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Xuất thân trong gia đình có truyền thống quân đội, Thiếu tá Trần Hiếu và vợ thể hiện tình cảm trân trọng đặc biệt vào các ngày lễ lớn của dân tộc.
tp-8-914.jpg
Dịp này, nhiều đôi bạn trẻ chọn Bảo tàng Nghệ An – Xô viết Nghệ Tĩnh﻿ để lưu giữ khoảnh khắc đẹp. Nơi đây hiện đang lưu giữ hơn 46.000 đơn vị tài liệu, hiện vật có giá trị lịch sử văn hóa tiêu biểu, hàng chục bộ sưu tầm hiện vật quý hiếm, 3 bảo vật Quốc gia được Nhà nước công nhận.
tp-11.jpg
tp-12.jpg
Nhiều gia đình chọn Bảo tàng Nghệ An – Xô viết Nghệ Tĩnh đưa các con đến tham quan bảo tàng kết hợp chụp ảnh. “Tham quan bảo tàng, tôi mong các con hiểu hơn về cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước của nhân dân Việt Nam, qua đó, bồi dưỡng thêm lòng biết ơn, niềm tự hào, ý thức dân tộc”, chị Nguyễn Thu Phương (trú phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) chia sẻ.
tp-5-6574.jpg
Hưởng ứng ngày Quốc khánh 2/9﻿, nhiều quán cà phê ở Nghệ An trang trí cờ đỏ sao vàng, tái hiện không khí lịch sử hào hùng﻿ với trích đoạn trang trọng trong bản Tuyên ngôn Độc lập - văn kiện lịch sử khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, cùng nhiều hiện vật xưa.
tp-4.jpg
tp-2.jpg
tp-20-5567.jpg
tp-21-1783.jpg
Bạn trẻ ghi lại những bức ảnh kỷ niệm đặc biệt chào mừng Quốc khánh 2/9.
tp-18-8924.jpg
Anh Trần Đình Trọng, quản lý quán cà phê ở đường Hà Huy Tập, phường Vinh Phú, Nghệ An, cho biết, từ đầu tháng 8, quán đã trang trí cờ đỏ sao vàng, các băng rôn, bảng hiệu nhằm tái hiện không khí lịch sử, giúp khách cảm nhận rõ tinh thần của ngày Quốc khánh. “Vào các dịp lễ, quán thường trang trí theo chủ đề để tạo điểm nhấn và thu hút khách, nhờ đó lượng khách tăng 25 - 30% so với ngày thường, cao điểm rơi vào 9h-11h30 và 15h-18h. Quán cũng chuẩn bị sẵn cờ cùng phụ kiện cho khách chụp ảnh”, anh Trọng cho hay.
tp-10-2075.jpg
tp-9-7368.jpg
Một số quán cà phê “bắt trend” combo “80 năm Độc lập” với đồ uống trong ống tre độc đáo và chiếc bánh cờ đỏ sao vàng.
tp-18-5423.jpg
tp-17-4890.jpg
Dù quán đông khách khiến phải chờ khá lâu mới có thể check-in nhưng chị Cao Thị Phương Thảo (trú phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An) vẫn rất vui vẻ. “Mọi người đến đây, giống như tôi, đều muốn chụp ảnh để thể hiện niềm tự hào, tinh thần dân tộc, trước thềm đại lễ 2/9 nên dù phải xếp hàng cũng không ảnh hưởng gì nhiều”, chị Phương Thảo bày tỏ.
Thu Hiền
#Nghệ An #quốc khánh 2/9 #check-in #không gian yêu nước #quán cà phê #bảo tàng #đại lễ

