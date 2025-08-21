Giới trẻ nô nức xuống phố check-in trước giờ tổng hợp luyện

TPO - Chiều 21/8, trước giờ tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành, đông đảo bạn trẻ mặc áo cờ đỏ sao vàng cùng nhau xuống phố, hòa vào không khí “vui hơn Tết” quanh khu vực Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Từ đầu giờ chiều, các tuyến đường dẫn vào khu vực Ba Đình như Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Hoàng Diệu… bắt đầu đông dần. Từng tốp bạn trẻ khoác áo cờ đỏ sao vàng, mang theo cờ nhỏ, băng-rôn, máy ảnh, điện thoại. Góc nào cũng thấy nụ cười, những màn “check-in” lia máy liên hồi với nền là hàng cây cổ thụ, tháp cờ, những dải băng-rôn trang trí kỷ niệm.

Trên vỉa hè, từng gia đình dắt theo con nhỏ, dừng lại chỉ cho các em những chi tiết trang trí, lá cờ tung bay trong gió. Tiếng nhạc diễu hành quen thuộc từ các loa thử âm thanh ở xa vọng lại, cộng hưởng với nhịp bước vội vàng của người đi phố, tạo nên một “bản hòa âm” của ngày hội trước giờ diễn chính.

Không chỉ muốn “bắt trọn khoảnh khắc”, nhiều bạn trẻ nói đơn giản là muốn “đi để cảm”, để thấy không khí 80 năm mùa hoa. Dọc tuyến phố, lực lượng chức năng túc trực hướng dẫn, hỗ trợ người dân di chuyển và nhắc nhở giữ trật tự để phục vụ công tác tổng hợp luyện buổi tối.

Sự phối hợp nhịp nhàng giúp không gian chung vừa sôi động vừa gọn gàng, để ai cũng có thể thưởng thức bầu không khí chuẩn bị cho một sự kiện trọng thể.

Bạn Thanh Trúc (ở Hà Nội) bế cháu gái chụp ảnh trên đường cờ đỏ sao vàng Điện Biên Phủ.

Đang bế cháu chụp ảnh, bạn Thanh Trúc (ở Hà Nội) hạnh phúc chia sẻ: "Mình đã chờ ngày này lâu rồi. Từ lúc nghe tin có tổng hợp luyện, ngày nào mình cũng theo dõi lịch rồi rủ bạn bè đi cùng. Hôm nay mình đi sớm, mặc áo cờ đỏ sao vàng, mang thêm lá cờ nhỏ.

Thỉnh thoảng loa bật thử nhạc, mình đứng lại để nghe cho rõ, thấy tim đập nhanh vì háo hức. Mình chỉ muốn tận mắt thấy đội hình diễu binh tập đều, nghe tiếng bước chân và trống kèn trước khi vào đêm tổng hợp luyện lúc 20h", Trúc chia sẻ.

Trúc và bạn bè, gia đình cũng tự nhắc nhau đứng gọn, không chen lấn, vứt rác đúng chỗ để mọi người đều xem được. "Cảm giác hôm nay vừa gần gũi vừa thiêng liêng. Hà Nội rộn ràng mà trật tự. Mình thấy tự hào vì được ở đây đúng lúc, đúng không khí này. Chờ lâu là vậy, nhưng đến khi được đứng giữa phố, nhìn mọi người háo hức giống mình, mình thấy đáng lắm", Trúc nói.

Bạn trẻ là dân văn phòng, sinh viên chia sẻ trước giờ tổng hợp luyện.

Nhóm sinh viên dạo phố, chọn những vị trí đẹp để bắt trọn khoảnh khắc đẹp với "quân triều đình".

Gia đình chị Trang ở Hà Nội cùng nhau ra đường tận hưởng không khí tự hào dân tộc từ sớm.