Anh Trương Minh Quang được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng

TPO - Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Lâm Đồng khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 41 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí. Trong đó, anh Trương Minh Quang được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng.

Ngày 20/12, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra phiên trọng thể với khẩu hiệu hành động: "Tiên phong - Đoàn Kết - Bản lĩnh - Đột phá - Phát triển".

Toàn cảnh đại hội.

Dự đại hội có anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Về phía tỉnh Lâm Đồng có ông Đặng Hồng Sỹ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Thường trực Tỉnh Đoàn qua các thời kỳ, cùng 350 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 621.000 đoàn viên thanh niên toàn tỉnh.



Đại biểu dự đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, cơ bản các chỉ tiêu được Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Lâm Đồng chỉ đạo triển khai thực hiện đạt và vượt. Các cấp đã tổ chức 1.069 đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề "Khát vọng cống hiến – Lẽ sống thanh niên" bằng nhiều hình thức đa dạng; tổ chức 1.185 đợt tuyên truyền về xây dựng nếp sống đô thị văn minh và triển khai 412 tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh.

Tại Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ban Bí thư Trung ương Đoàn công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh chủ chốt của Tỉnh Đoàn Lâm Đồng khóa I.

Anh Trương Minh Quang - tân Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng phát biểu.

Theo quyết định, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Lâm Đồng khóa I gồm 41 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí. Trong đó, anh Trương Minh Quang được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn; các Phó bí thư gồm: Anh Trần Việt Anh, anh Đoàn Minh Tâm, chị Trần Diệp Mỹ Dũng và chị H' Hồng. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn khóa I gồm 9 đồng chí.

Đại hội cũng chỉ định Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm: 1 đại biểu đương nhiên, 17 đại biểu chính thức và 5 đại biểu dự khuyết.

Tuổi trẻ Lâm Đồng phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Đặng Hồng Sỹ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng nhấn mạnh: Sau sáp nhập tỉnh, đây không chỉ là tiềm năng, mà còn là cơ hội mới quý giá, đòi hỏi tuổi trẻ Lâm Đồng phải chủ động thích ứng, đổi mới tư duy, giữ bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước những nhiệm vụ được giao.

Ông Đặng Hồng Sỹ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu.

Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể thấy thực tế rằng, hiện nay vẫn còn một bộ phận thanh niên còn thiếu lý tưởng, thiếu kỹ năng, ngại dấn thân, thậm chí bị tác động bởi mặt trái của mạng xã hội, xu hướng thực dụng. Đồng thời, một số cán bộ Đoàn chưa theo kịp yêu cầu đổi mới, thiếu kỹ năng tổ chức, quản trị trong bối cảnh chuyển đổi số.

Theo ông Đặng Hồng Sỹ, trong giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra đối với Đoàn Thanh niên là phải thay đổi nhanh hơn, linh hoạt hơn, sáng tạo hơn để thích ứng, giữ vững vai trò là “trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên”.

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn trao quyết định bổ nhiệm cho Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng.

Trong nhiệm kỳ mới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng đề nghị Tỉnh Đoàn xác lập một số giải pháp như: Đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đoàn kết, tập hợp thanh niên trong bối cảnh sáp nhập tổ chức; phát huy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đi đầu trong chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, du lịch bền vững và ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp công nghệ cao; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, chuyên nghiệp và thích ứng; Đoàn phải là tổ chức kiểu mẫu về đổi mới, linh hoạt và hiệu quả.