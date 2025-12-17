220 đại biểu dự Đại hội Đoàn tỉnh Hà Tĩnh

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh.

Chiều 17/12, tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh và Xúc tiến Du lịch Hà Tĩnh, đã diễn ra lễ khai mạc phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.

0b102aa6bfac30f269bd.jpg
Toàn cảnh phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tham dự đại hội có đại diện Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và 220 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 240.000 đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh.

Với khẩu hiệu “Đoàn kết – Khát vọng – Tiên phong – Sáng tạo – Phát triển”, Đại hội mang chủ đề: “Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động; phát huy vai trò của thanh niên tiên phong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; góp phần đưa Hà Tĩnh phát triển toàn diện, nhanh và bền vững".

tp-2jss.jpg
Bí thư Tỉnh Đoàn Nguyễn Ny Hương khai mạc phiên thứ nhất.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022 – 2025, xác định mục tiêu, phương hướng và các giải pháp trọng tâm cho nhiệm kỳ 2025 – 2030; đồng thời thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII; bầu Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XIX và đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc nhiệm kỳ 2026 – 2031.

tp-0398.jpg
Chủ trì điều hành đại hội.
tp-9744.jpg
tp-4.jpg
220 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 240.000 đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh.

Trong phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đã tiến hành nhiều nội dung quan trọng: bầu đoàn chủ tịch gồm 7 thành viên, đoàn thư ký gồm 2 thành viên và ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm 9 thành viên.

Đại hội cũng biểu quyết tán thành, nhất trí thông qua chương trình, nội quy, quy chế làm việc của Đại hội; báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII và dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn. Đại hội cũng thống nhất các nội dung chuẩn bị cho phiên làm việc thứ hai.

tp-02020.jpg
Đại biểu tham gia biểu quyết.

Đại hội cũng đã tập trung tham luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, nêu bật những kết quả, kinh nghiệm, tinh thần xung kích, sáng tạo, dấn thân, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ, đồng thời gửi gắm tâm tư, nguyện vọng, đề xuất nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên Hà Tĩnh trong thời gian tới.

tp-ngd.jpg
tp-022020.jpg
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XIX.

Tại phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đã bầu ra 36 ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh khóa XIX nhiệm kỳ 2025-2030; bầu 14 đại biểu chính thức dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; bầu 4 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

600219451-1274242611404633-3525154615405559981-n.jpg
Tuổi trẻ Hà Tĩnh dâng hương, báo công trước giờ Đại hội.

Trước đó, sáng 17/12, đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã tổ chức lễ dâng hương, báo công tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng và Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc.

Hoài Nam
