Tuổi trẻ Hà Tĩnh và những dấu ấn một nhiệm kỳ cống hiến

TPO - Trong nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã để lại những dấu ấn nổi bật trên nhiều lĩnh vực, từ giáo dục truyền thống cách mạng, tình nguyện vì cộng đồng, đến khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bồi đắp lý tưởng, phát huy vai trò thế hệ trẻ

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Đoàn Hà Tĩnh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước và khát vọng cống hiến trong đoàn viên, thanh thiếu nhi. Nổi bật là việc đăng cai tổ chức thành công Lễ Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng cùng chuỗi hoạt động ý nghĩa như Hội thảo khoa học “Tinh thần Lý Tự Trọng - Khát vọng của thanh niên”, triển lãm chuyên đề, đợt sinh hoạt chính trị “Sáng mãi con đường cách mạng của thanh niên”, công diễn vở kịch “Sống mãi tuổi 17”, huy động gần 30 tỉ đồng thực hiện các công trình, phần việc thanh niên.

Cùng với đó công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống được triển khai đồng bộ, sáng tạo, gắn với các sự kiện lớn của đất nước và quê hương như: 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú; 55 năm Chiến thắng Đồng Lộc…

Các hoạt động giáo dục truyền thống được đổi mới thông qua nhiều hình thức như bản tin số thanh niên, chiến dịch truyền thông trên không gian mạng, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh tham gia phối hợp tổ chức chương trình trao di vật, tài liệu lịch sử về liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Trần Văn Dần.

Trong nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ Hà Tĩnh cũng ghi lại dấu ấn khi tổ chức dự án “Tô màu ký ức” phục dựng di ảnh liệt sĩ. Dù mới được triển khai lần đầu tuy nhiên dự án đã phục dựng hàng trăm bức ảnh và trao tận tay thân nhân các gia đình liệt sĩ, tạo hiệu ứng xúc động, lan tỏa mạnh mẽ trên không gian mạng.

Song song với đó, Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh tiên phong huy động xã hội hóa gần 40 tỷ đồng để xây dựng, tôn tạo và phát huy giá trị các “địa chỉ đỏ” như công trình lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót, Miếu thờ liệt sĩ Thanh niên xung phong tại xã Trường Lưu, Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ TNXP toàn quốc tại Ngã ba Đồng Lộc; đẩy mạnh số hóa các di tích lịch sử, văn hóa trên toàn tỉnh.

Riêng trong công tác xây dựng Đảng trong thanh niên tiếp tục là điểm sáng với mô hình “Đảng viên tuổi 18” được triển khai hiệu quả trong trường học. Cụ thể trong giai đoạn 2022 – 2025, toàn tỉnh kết nạp hơn 10.000 đảng viên là học sinh, góp phần trẻ hóa đội ngũ đảng viên, tạo nguồn cán bộ kế cận chất lượng cho Đảng.

Sau bão số 10, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã vào cuộc, kịp thời hỗ trợ, khắc phục thiệt hại giúp người dân vùng bị ảnh hưởng sớm ổn định lại cuộc sống.

Cùng với đó, các hoạt động chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng được quan tâm toàn diện. Hơn 22.000 suất học bổng, 28 ngôi nhà khăn quàng đỏ được trao tặng; hàng chục nghìn đội viên được tuyên dương Cháu ngoan Bác Hồ. Công tác phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích cho trẻ em trở thành dấu ấn nổi bật với hàng trăm lớp dạy bơi miễn phí, hàng nghìn điểm phao cứu sinh, biển cảnh báo, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ em.

Đặc biệt, phong trào bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống được đẩy mạnh với 200 câu lạc bộ dân ca ví, giặm, CLB Truyện Kiều, thu hút đông đảo số lượng thanh thiếu nhi tham gia. Từ đó, CLB Dân ca ví, giặm trẻ Hà Tĩnh trở thành điểm sáng toàn quốc trong việc truyền lửa văn hóa dân gian cho thế hệ trẻ.

Xung kích hành động, sáng tạo chuyển đổi số

Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tuổi trẻ Hà Tĩnh cũng khẳng định vai trò tiên phong trong chuyển đổi số và phát triển kinh tế, xã hội. Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh là đơn vị cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước ký kết chương trình phối hợp với Công an tỉnh triển khai Đề án 06, huy động đoàn viên, thanh niên hỗ trợ kích hoạt hơn 300.000 tài khoản định danh điện tử, góp phần đưa Hà Tĩnh trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về cấp căn cước công dân và định danh điện tử.

Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức các hoạt động để phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Các “Tổ chuyển đổi số cộng đồng”, phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai sâu rộng; hàng trăm đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trong giai đoạn vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Công tác chuyển đổi số trong tổ chức Đoàn được đẩy mạnh với phần mềm quản lý đoàn viên, sổ Đoàn, thẻ Đoàn điện tử và ứng dụng “AI đồng hành cùng cán bộ Đoàn”.

Ngoài ra, chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp đạt nhiều kết quả nổi bật. Hàng trăm mô hình kinh tế thanh niên được hỗ trợ; hàng nghìn tỷ đồng vốn ủy thác được quản lý hiệu quả. Đặc biệt, các hoạt động ứng dụng chuyển đổi số trong quảng bá sản phẩm OCOP của thanh niên đã tạo dấu ấn đột phá, với các phiên livestream thu hút hàng triệu lượt tiếp cận, mang lại doanh thu hàng trăm triệu đồng chỉ trong vài giờ.

Thanh niên Hà Tĩnh "số hóa" thủ tục cùng người cao tuổi.

Phong trào thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ. Dấu ấn được thể hiện khi tuổi trẻ Hà Tĩnh đã xung kích tham gia hỗ trợ các dự án trọng điểm quốc gia như đường dây 500kV mạch 3, cao tốc Bắc – Nam; hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát; kịp thời ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ với tổng nguồn lực huy động hàng chục tỷ đồng. Những đóng góp thiết thực đó đã được Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Đoàn và UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh tham gia hỗ trợ công tác xóa nhà tạm...

Song song với hoạt động thực tiễn, các chương trình đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với đoàn viên, thanh niên được tổ chức thường xuyên, trở thành kênh quan trọng để lắng nghe, giải quyết nguyện vọng chính đáng của thanh niên; phát huy vai trò của tuổi trẻ trong xây dựng và phát triển tỉnh. Các chương trình gặp mặt thanh niên, sinh viên Hà Tĩnh tiêu biểu tại 3 miền đã mở rộng mặt trận đoàn kết, kết nối nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, khơi dậy tinh thần hướng về quê hương trong mỗi người con Hà Tĩnh.