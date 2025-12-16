Khai mạc triển lãm 'Tiên phong trong kỷ nguyên số'

TPO - Ngày 15/12, Cục Công tác chính trị, Bộ Công an tổ chức Lễ khai mạc triển lãm “Tiên phong trong kỷ nguyên số” và triển lãm ảnh “Tự hào vững tin theo Đảng”.

Triển lãm “Tiên phong trong kỷ nguyên số” khai mạc trong khuôn khổ chào mừng Đại hội Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Đại hội Hội Phụ nữ Bộ Công an và Đại hội Công đoàn Công an nhân dân, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu - Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an phát biểu khai mạc triển lãm.

Phát biểu khai mạc triển lãm, Thiếu tướng Ngô Hoài Thu - Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an ghi nhận, thời gian qua Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Hội Phụ nữ Bộ Công an và Công đoàn Công an nhân dân (CAND) đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.

Các tổ chức đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, xung kích của đoàn viên, hội viên, công nhân lao động trong thực hiện các phong trào thi đua, trong đó có các phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến trong công tác.

Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã triển khai tốt phong trào thi đua “Tuổi trẻ sáng tạo” với phương châm hành động: “Mỗi đoàn viên thanh niên một ý tưởng sáng tạo, mỗi chi đoàn là một hộp thư sáng kiến, mỗi cơ sở Đoàn là một vườn ươm sáng tạo”.

Với lợi thế về sức trẻ, nhiệt huyết, tư duy đổi mới và khả năng tiếp cận nhanh với khoa học công nghệ, Thanh niên Công an đã và đang giữ vai trò là “đội quân xung kích” trong chuyển đổi số.

Qua các phong trào thi đua đã góp phần khơi dậy tiềm năng sáng tạo trong ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn công tác học tập, chiến đấu, xây dựng lực lượng nhằm giải quyết những “khâu yếu việc khó”, từ đó khẳng định vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, hội viên, công nhân lao động trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Ban Tổ chức cắt băng khai mạc triển lãm.

Cũng từ thực tiễn phong trào, nhiều hình ảnh đẹp, việc làm ý nghĩa của đoàn viên, hội viên, công nhân lao động trong CAND đã được lan tỏa sâu rộng. Đó là hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng hy sinh, gian khổ trong công tác, chiến đấu; những tấm gương tận tụy, trách nhiệm, gần dân, sát dân; những người lao động thầm lặng nhưng bền bỉ, góp phần xây dựng lực lượng CAND ngày càng vững mạnh.

"Những hình ảnh, sản phẩm được trưng bày tại Triển lãm là sự tổng hợp sinh động, phản ánh kết quả nổi bật của các phong trào thi đua, các hoạt động đoàn thể trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời góp phần bồi đắp niềm tự hào, củng cố niềm tin và tạo động lực mới cho đoàn viên, hội viên, công nhân lao động trong nhiệm kỳ tới", Thiếu tướng Ngô Hoài Thu nói.

Các công trình, sản phẩm sáng tạo được trưng bày tại sảnh kính trụ sở Bộ Công an với 5 khu vực triển lãm. Đây là không gian sáng tạo của đoàn viên, hội viên, người lao động của các hệ, lực lượng trong CAND: an ninh, cảnh sát, hậu cần - kỹ thuật - bệnh viện, doanh nghiệp, xây dựng lực lượng…

Mỗi sản phẩm, mô hình được trưng bày không chỉ phản ánh kết quả của phong trào thi đua, mà còn thể hiện trí tuệ, tâm huyết, tinh thần dấn thân và trách nhiệm của đoàn viên, hội viên, người lao động CAND trong kỷ nguyên số.

Triển lãm ảnh được trưng bày tại không gian mở; gồm tổng thể hình ảnh các hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội, Công đoàn CAND, thể hiện các nội dung về lịch sử các đại hội; sự quan tâm của lãnh đạo các cấp; công tác giáo dục; các phong trào thi đua; công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Công đoàn; công tác an sinh xã hội; công tác đối ngoại; những phần thưởng cao quý Đảng, Nhà nước trao cho Đoàn, Hội, Công đoàn trong CAND.