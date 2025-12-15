Anh Lê Hoàng Quyết làm Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp

TPO - Sáng 15/12, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra; Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp và Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam dự và chỉ đạo đại hội. Cùng dự đại hội có bà Châu Thị Mỹ Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp; ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; lãnh đạo các Ban, ngành; lãnh đạo các Tỉnh, thành Đoàn khu vực ĐBSCL, cùng 345 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 114.000 Đoàn viên thanh niên tham dự.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam bắt tay Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại. Ảnh: Hòa Hội

Theo đó, Ban chấp hành Tỉnh Đoàn Đồng Tháp khóa mới gồm 39 anh chị; Ban Thường vụ 12 anh chị; Ủy ban Kiểm tra 9 anh chị. Anh Lê Hoàng Quyết, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; 2 Phó Bí thư gồm: Anh Huỳnh Tấn Thành và Mai Minh Luận.

Ủy ban Kiểm tra 9 anh, chị. Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 gồm 16 anh chị, 4 đại biểu dự khuyết.

Bà Châu Thị Mỹ Phương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại đại hội.

Phát biểu tại đại hội, bà Châu Thị Mỹ Phương - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp biểu dương thành tích của các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã đạt được những kết quả toàn diện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh thiếu nhi. Các phong trào hành động cách mạng “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” và các chương trình đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp gắn với việc tiên phong gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương được triển khai sâu rộng và thiết thực. Đặc biệt, các nội dung đoàn viên, thanh niên đảm nhiệm đã để lại nhiều dấu ấn trong nhiệm kỳ như: Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới; tiên phong trong thực hiện chuyển đổi số, xây dựng nếp sống văn minh.

Theo bà Phương, thông qua các phong trào hành động, hình ảnh thế hệ thanh niên thời kỳ mới năng động, nhiệt huyết, dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng đảm nhận những việc mới, việc khó đã để lại những ấn tượng đẹp trong lòng người dân.

Bên cạnh mặt tích cực, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp chỉ ra hạn chế cần khắc phục, đó là công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn chưa thật hiệu quả và còn thiếu chiều sâu, một số hoạt động còn nặng về “bề nổi” dàn trải, hình thức. Cùng với đó, các mô hình thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, thanh niên phát triển kinh tế chưa nhiều, có mặt chưa bền vững.

Ban chấp hành Tỉnh Đoàn Đồng Tháp khóa mới ra mắt Đại hội.

Trong thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp yêu cầu Ban chấp hành Tỉnh Đoàn khóa mới cần nhanh chóng có giải pháp để tập hợp tối đa thanh niên vào hoạt động của Đoàn và các tổ chức do Đoàn làm nòng cốt. Đặc biệt cần "chọn trúng việc để làm, làm đúng việc cần làm, làm có trọng tâm và có kết quả cụ thể, thiết thực để lại dấu ấn".

Bên cạnh đó, bà Phương yêu cầu mỗi thanh niên cần có một lý tưởng sống, một lẽ sống đẹp trong cuộc đời, đó là tinh thần yêu nước, yêu quê hương, là khát vọng chinh phục đỉnh cao của khoa học công nghệ, đỉnh cao của tri thức, cống hiến cho đất nước, cho quê hương và có cuộc sống ổn định cho bản thân, cho gia đình.

Bà Châu Thị Mỹ Phương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại đại hội.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp còn lưu ý, tập trung nhiều hơn cho cơ sở và cho đội ngũ cán bộ Đoàn. Đây được xem là nhiệm vụ có tính đột phá của Tỉnh Đoàn trong nhiệm kỳ mới. “Tổ chức Đoàn tại cơ sở cần được quan tâm thực chất hơn, từ việc củng cố bộ máy tổ chức, xác định lại nhiệm vụ phù hợp với thực tiễn từng địa phương, tình hình thanh niên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, đặc biệt chi đoàn địa bàn dân cư”, bà Phương nhấn mạnh.

Một trong những nhiệm vụ được Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp lưu ý trong thời gian tới là đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng hiện đại, thiết thực, gắn với chuyển đổi số. Các cấp bộ Đoàn cần chủ động ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong tổ chức hoạt động, quản lý đoàn viên, kết nối phong trào. Qua đó xây dựng tổ chức Đoàn thực sự trở thành môi trường năng động, sáng tạo để thanh niên rèn luyện bản lĩnh, cống hiến trí tuệ và trưởng thành toàn diện.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam dự đại hội.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp dự đại hội.

Thiếu nhi tặng hoa cho Đoàn chủ tịch.