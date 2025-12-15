Tinh thần đoàn kết chắp cánh hoài bão lớn của tuổi trẻ Quảng Trị

TPO - Những ngày này, không khí thi đua sôi nổi đang lan tỏa khắp các địa phương trong tỉnh khi tuổi trẻ Quảng Trị hướng về Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030.

Dấu ấn từ sức mạnh đoàn kết của tuổi trẻ

Nhìn lại chặng đường đã qua, với tinh thần đoàn kết, tiên phong đổi mới và khát vọng cống hiến, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Quảng Trị đã để lại nhiều dấu ấn nổi bật, tạo nền tảng quan trọng để bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Đoàn kết tạo nên sức mạnh cho tuổi trẻ Quảng Trị.

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy Quảng Trị và sự phối hợp của các cấp, ngành, cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi toàn tỉnh đã đồng lòng triển khai hiệu quả nghị quyết đại hội đoàn các cấp.

Phong trào thanh niên tình nguyện tiếp tục là điểm sáng, với hàng nghìn công trình, phần việc thiết thực gắn với nhu cầu của cộng đồng. Riêng giai đoạn 2022–2025, các cấp bộ đoàn đã xây dựng 20 công trình thanh niên cấp tỉnh, hơn 10.400 công trình, phần việc cấp cơ sở, tổng trị giá trên 60 tỉ đồng; tổ chức gần 30.000 hoạt động tình nguyện thường xuyên, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội, chăm lo an sinh và bảo vệ môi trường.

Song song với đó, các chương trình đồng hành cùng thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, rèn luyện kỹ năng sống được triển khai ngày càng bài bản, khẳng định rõ vai trò của tổ chức đoàn trong việc chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ.

Trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp, công tác xây dựng Đoàn và tập hợp thanh niên tiếp tục được xác định là nhiệm vụ then chốt. Các cấp bộ Đoàn kiên trì triển khai mô hình cơ sở đoàn “3 chủ động”, xây dựng “chi Đoàn mạnh”, gắn với phương châm “Đoàn mạnh, hội rộng”.

﻿ Tinh thần tình nguyện tạo nên nhiều điểm sáng đối với tuổi trẻ Quảng Trị.

Kết quả, trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh đã kết nạp hơn 54.500 đoàn viên mới; giới thiệu trên 18.500 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng. Trong số đó, hơn 8.000 đoàn viên đã được kết nạp Đảng, vượt chỉ tiêu đề ra, góp phần bổ sung nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cho hệ thống chính trị cơ sở.

Tiên phong đổi mới, sáng tạo trong kỷ nguyên số

Tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Quảng Trị tiếp tục được khẳng định rõ nét trong công cuộc chuyển đổi số. Tỉ lệ thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số đạt 73%; thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến và tài khoản thanh toán điện tử lần lượt đạt 61% và 83%, vượt kế hoạch đề ra.

Chuyển đổi số tạo nên sức bật mới cho tuổi trẻ Quảng Trị.

Đặc biệt, hơn 1.200 tổ chuyển đổi số cộng đồng đã được thành lập, trở thành “cầu nối” đưa công nghệ đến gần hơn với người dân. Trong phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh đã đề xuất trên 150.000 ý tưởng, sáng kiến; hàng nghìn ý tưởng được hỗ trợ hiện thực hóa, làm lợi hàng chục tỉ đồng cho cộng đồng và xã hội.

Bước vào nhiệm kỳ 2025–2030 với khẩu hiệu hành động “Tiên phong – Đoàn kết – Bản lĩnh – Sáng tạo – Phát triển”, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Trị xác định tiếp tục xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh toàn diện; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động gắn với mục tiêu phát triển của địa phương và đất nước.

Trọng tâm trong thời gian tới là bồi dưỡng thế hệ trẻ Quảng Trị phát triển toàn diện, vừa hội nhập quốc tế, vừa giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, chuyển đổi số, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tuổi trẻ Quảng Trị luôn gắn với mục tiêu phát triển của quê hương, đất nước.

Với truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, tuổi trẻ Quảng Trị được kỳ vọng sẽ tiếp tục xây hoài bão lớn, dấn thân cống hiến, góp phần đưa quê hương phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.