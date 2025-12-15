Tuổi trẻ Quảng Ngãi: Tiên phong, sáng tạo, vững bước trong kỷ nguyên mới

TPO - Với khẩu hiệu “Tiên phong – Đoàn kết – Bản lĩnh – Đột phá – Phát triển”, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 là dấu mốc đặc biệt, là kỳ đại hội đầu tiên sau sáp nhập tỉnh, mở ra hành trình mới của tổ chức Đoàn thống nhất, mang theo khát vọng cống hiến và bứt phá của tuổi trẻ trong kỷ nguyên mới.

Dấu ấn xung kích từ thực tiễn đời sống

Trong nhiệm kỳ qua, sự chuyển động mạnh mẽ của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Quảng Ngãi không dừng ở khẩu hiệu mà lan tỏa sâu vào đời sống xã hội. Ba phong trào lớn “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” được triển khai đồng bộ, thu hút gần 850 nghìn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, con số cho thấy độ phủ rộng khắp của phong trào.

Ở vùng nông thôn, miền núi, thanh niên tình nguyện làm đường giao thông, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai... Hàng nghìn công trình, phần việc thanh niên được triển khai không chỉ góp phần thay đổi diện mạo làng quê mà còn bồi đắp niềm tin của người dân vào lớp trẻ.

Đoàn viên thanh niên xã Trà Giang chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Yết (trú thôn 1, xã Trà Giang, tỉnh Quảng Ngãi).

Phong trào “Thanh niên tình nguyện” được đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung lẫn phương thức tổ chức. Không còn là những hoạt động ngắn hạn, nhiều chương trình được thiết kế theo hướng bền vững, gắn với nhu cầu thực tiễn của từng địa bàn. Từ “Thắp sáng đường quê”, “Ngày Chủ nhật xanh”, đến các đội hình hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, mỗi việc làm đều để lại dấu ấn rõ nét của tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia.

Song song với đó, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” nổi lên như một điểm sáng. Hàng trăm sáng kiến, đề tài khoa học của thanh thiếu niên được ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, học tập và đời sống.

Đoàn viên thanh niên giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Trong khi đó, phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” tiếp tục được triển khai sâu rộng thông qua các hoạt động giáo dục truyền thống, hành trình về nguồn, chăm lo gia đình chính sách, tuyên truyền chủ quyền biển đảo. Hơn 6.500 buổi tuyên truyền với trên 300 nghìn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tuổi trẻ trong bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đặc biệt, tuổi trẻ Quảng Ngãi đã thể hiện rõ vai trò tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số. Hơn 580 hoạt động nâng cao năng lực số được triển khai, thu hút gần 74 nghìn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Các cơ sở đoàn tích cực tham gia triển khai Đề án 06, phong trào “Bình dân học vụ số”, “Tôi, bạn có và sử dụng VNeID”. Việc 100% cơ sở đoàn ứng dụng phần mềm Quản lý đoàn viên và iOffice đã góp phần số hóa dữ liệu, nâng cao hiệu quả điều hành, giảm chi phí và thời gian xử lý công việc.

Khơi dậy khát vọng lập thân, lập nghiệp trên quê hương

Một trong những dấu ấn rõ nét của nhiệm kỳ qua là công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Không chỉ dừng ở tuyên truyền, các cấp bộ đoàn đã chủ động tạo môi trường, cơ hội để thanh niên hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh, nhất là ở khu vực nông thôn, miền núi.

Giúp người dân dựng lại cầu tạm, đi qua các điểm sạt lở.

Đoàn viên, thanh niên xã Nghĩa Giang nạo vét kênh mương.

Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi đã tổ chức 12 phiên chợ thanh niên, giới thiệu hơn 1.500 sản phẩm đặc trưng của địa phương, kết nối nhiều mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã thanh niên. Những phiên chợ không chỉ là nơi quảng bá sản phẩm mà còn là không gian để thanh niên học hỏi, tiếp cận thị trường, từng bước xây dựng thương hiệu.

Bên cạnh đó, nhiều lớp tập huấn về khởi nghiệp, chuyển đổi số, thương mại điện tử được tổ chức; thanh niên được hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn vay giải quyết việc làm. Chính sự đồng hành này đã giúp nhiều mô hình khởi nghiệp “đứng vững” trên thị trường.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, Bí thư Tỉnh Đoàn Nguyễn Văn Mạnh, thành quả của nhiệm kỳ qua là nền tảng quan trọng để tuổi trẻ Quảng Ngãi vững tin bước vào giai đoạn mới. Khát vọng cống hiến của thanh niên sẽ tiếp tục được khơi dậy, góp phần xây dựng Quảng Ngãi ngày càng văn minh, giàu đẹp, trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Đoàn viên thanh niên giúp người dân lợp lại mái nhà sau mưa bão.

Giúp người dân cài các ứng dụng điện tử tiện ích trên điện thoại thông minh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn vẫn còn một số hạn chế. Hoạt động của tổ chức Đoàn cấp xã, phường, đặc khu (mới) còn lúng túng, chưa theo kịp nhu cầu của đoàn viên, thanh niên; việc ứng dụng phần mềm quản lý đoàn viên ở một số cán bộ còn hạn chế; chỉ tiêu bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng chưa đạt kế hoạch.

"Nguyên nhân chủ yếu do điều kiện kinh tế địa phương còn khó khăn, cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là ở vùng sâu, vùng xa; quá trình sáp nhập đơn vị hành chính dẫn đến thiếu cán bộ, chênh lệch năng lực, trong khi một bộ phận cán bộ chưa kịp thích ứng với phương thức hoạt động mới, chưa coi trọng chuyển đổi số, làm ảnh hưởng đến hiệu quả triển khai nhiệm vụ", anh Mạnh nhấn mạnh.

Từ thực tiễn các phong trào, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Đinh Thị Hồng Minh nhấn mạnh: “Trong nhiệm kỳ mới, các tổ chức đoàn cần tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên, đặc biệt trong chuyển đổi số và cải cách hành chính. Đồng thời, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có bản lĩnh chính trị, trí tuệ, đạo đức và khát vọng cống hiến, tạo nguồn cán bộ trẻ chất lượng cho Đảng trong tương lai.

Xây dựng tuyến đường cờ Tổ quốc ở xã Ba Gia.

Cũng theo anh Mạnh, bước vào nhiệm kỳ 2025 – 2030, Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi xác định mục tiêu xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng và là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên. Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong – Đoàn kết – Bản lĩnh – Đột phá – Phát triển”, tuổi trẻ Quảng Ngãi đặt ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh vai trò tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và làm giàu chính đáng.