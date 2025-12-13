Tuổi trẻ An Giang bản lĩnh, khát vọng phát triển

TPO - Chiều 13/12, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc, với sự tham dự của 289 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 109.800 đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh.

Toàn cảnh Đại hội phiên khai mạc.

Dấu mốc sau hợp nhất tỉnh

Phát biểu khai mạc Đại hội, anh Phan Duy Bằng - Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang nhấn mạnh, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang lần thứ I có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình của tổ chức Đoàn trong giai đoạn phát triển mới.

Theo anh Bằng, Đại hội là sự kiện chính trị sâu sắc, ngày hội lớn của tuổi trẻ An Giang, diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh đang nỗ lực hiện thực hóa khát vọng xây dựng An Giang trở thành vùng đất giàu bản sắc, năng động, sáng tạo, hiện đại và phát triển bền vững.

Đặc biệt, theo anh Bằng, Đại hội đầu tiên của tổ chức Đoàn sau khi tỉnh An Giang được sắp xếp, hợp nhất với tỉnh Kiên Giang. Đây không chỉ dấu mốc về tổ chức bộ máy, còn mở ra một chặng đường mới với quy mô lớn hơn, yêu cầu cao hơn và khát vọng cống hiến mạnh mẽ hơn của tuổi trẻ tỉnh nhà trong sự phát triển đó.

Anh Phan Duy Bằng - Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang phát biểu khai mạc.

Điểm lại kết quả nhiệm kỳ qua, anh Bằng cho hay, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn hai tỉnh An Giang - Kiên Giang trước đây đã đạt nhiều kết quả quan trọng, để lại dấu ấn rõ nét trên nhiều lĩnh vực.

Tuổi trẻ An Giang tiếp tục khẳng định vai trò xung kích trong phát triển kinh tế - xã hội, tình nguyện vì cộng đồng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế. Nhiều mô hình, công trình thanh niên thiết thực đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, đô thị, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tạo việc làm cho thanh niên và lan tỏa tinh thần nghĩa tình, nhân văn trong cộng đồng.

Cũng theo anh Bằng, nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng tổ chức Đoàn và chăm lo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ được chú trọng. Tổ chức Đoàn ngày càng khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác thanh niên, cầu nối tin cậy giữa Đảng với thanh niên, môi trường rèn luyện, trưởng thành của thế hệ trẻ trong giai đoạn mới. Những kết quả đó tạo nền tảng quan trọng để tuổi trẻ An Giang bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm và khát vọng lớn hơn.

Hình thành thế hệ thanh niên An Giang thời kỳ mới

Theo Báo cáo chính trị trình Đại hội, giai đoạn 2022 - 2025, các cấp bộ Đoàn đã chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng. Các phong trào hành động cách mạng tiếp tục được triển khai sâu rộng. Phong trào “Thanh niên tình nguyện” ghi dấu ấn rõ nét trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường và bảo đảm an sinh xã hội, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, biên giới.



Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” từng bước thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong học tập, lao động, sản xuất; nhiều mô hình kinh tế thanh niên, sản phẩm OCOP được hình thành và nhân rộng.

Giai đoạn 2022- 2025, Đoàn các cấp trong toàn tỉnh An Giang đã triển khai nhiều công trình, phần việc thanh niên quy mô lớn. Tuổi trẻ toàn tỉnh tham gia phát quang, vệ sinh hơn 150km đường giao thông nông thôn; xây dựng mới và sửa chữa khoảng 400 km đường giao thông nông thôn; lắp đặt hơn 1.500 bóng đèn năng lượng mặt trời; xây mới, sửa chữa hơn 50 cầu giao thông nông thôn, với tổng kinh phí trên 3,5 tỷ đồng. Phong trào bảo vệ môi trường tiếp tục được đẩy mạnh với hơn 1,6 triệu cây xanh được trồng mới...

Bước sang nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đại hội xác định mục tiêu xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện; hình thành thế hệ thanh niên An Giang thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, tri thức, kỹ năng và khát vọng cống hiến. Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ An Giang bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo dấu ấn đậm nét, đóng góp thiết thực cho sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh An Giang trong giai đoạn mới.