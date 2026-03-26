Viết tiếp hành trình rực rỡ của Đoàn trong kỷ nguyên số

TPO - 95 mùa xuân của Đoàn là hành trình hun đúc lý tưởng, khơi dậy khát vọng và lan tỏa tinh thần cống hiến trong mỗi người trẻ. Trong kỷ nguyên mới, từ những trăn trở về chuyển đổi số, cải cách hành chính đến khát vọng nâng bước thanh niên, các cán bộ Đoàn của TP. Đà Nẵng gửi gắm khát vọng đổi mới, sáng tạo, cống hiến tuổi xuân rực rỡ cho đất nước.

Sáng tạo để phụng sự, số hóa để vươn xa

(Anh Nguyễn Hữu Việt Cường - Bí thư Đoàn Thanh niên UBND TP. Đà Nẵng)

Tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc khó có thanh niên” đang được thổi bùng lên một luồng sinh khí mới trong kỷ nguyên số. Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh không chỉ là cột mốc để tự hào về truyền thống, mà còn là lời thúc giục thế hệ trẻ phải thay đổi mạnh mẽ trong bối cảnh chuyển đổi số, kỷ nguyên vươn mình. Sáng tạo, thích ứng và làm chủ công nghệ chính là cách người trẻ viết tiếp những trang sử vàng của Đoàn trong bối cảnh mới.

Với đặc thù của khối cán bộ, công chức, viên chức, đổi mới sáng tạo không nhất thiết phải là những công trình vĩ đại, mà chính là những giải pháp cải cách hành chính, rút ngắn quy trình làm việc, loại bỏ rào cản rườm rà để phục vụ nhân dân tốt hơn.

Tôi kỳ vọng tổ chức Đoàn sẽ thực sự là “vườn ươm” đổi mới sáng tạo, tiếp tục duy trì và nâng tầm các phong trào như: “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Ba trách nhiệm”, “Thứ Bảy tình nguyện”… nhằm tạo môi trường để những ý tưởng non trẻ được lắng nghe, thẩm định và ứng dụng thực tế, thay vì chỉ dừng lại ở các cuộc thi mang tính phong trào.

Tổ chức Đoàn cần đóng vai trò "đầu tàu" trong lộ trình chuyển đổi số Quốc gia. Thanh niên khối cán bộ, công chức, viên chức chính là mắt xích quan trọng nhất trong việc xây dựng Chính phủ số và nền kinh tế số.

Tôi mong muốn tổ chức Đoàn tăng cường các hoạt động tập huấn kỹ năng số chuyên sâu, nâng cao năng lực của cán bộ, công chức, viên chức; triển khai hiệu quả chương trình Bình dân học AI; kết nối các "nhóm chuyên gia trẻ" để cùng giải quyết những bài toán xã hội, lan tỏa tinh thần "mỗi đoàn viên là một công dân số tiêu biểu".

Thanh niên là lực lượng dẫn dắt trong kỷ nguyên số. Ảnh: Giang Thanh

Bên cạnh đó, tôi kỳ vọng tổ chức Đoàn tạo môi trường rèn luyện kỹ năng toàn diện cho đoàn viên thanh niên, xây dựng hình mẫu “người cán bộ, công chức, viên chức 4.0” với tư duy giải pháp, chủ động cải tiến quy trình hiệu quả, tối ưu.

95 năm là một hành trình dài của bản lĩnh và khát vọng, tôi tin tưởng rằng, với định hướng đúng đắn, tổ chức Đoàn sẽ tiếp tục khơi dậy sức mạnh nội sinh của thanh niên khối cán bộ, công chức, viên chức, biến những áp lực của công việc thành động lực để sáng tạo, dùng công nghệ để hiện đại hóa nền hành chính, góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

“Thanh xuân vì có Đoàn mà trở nên rực rỡ!”

(Chị Nguyễn Hà Vi - Bí thư Đoàn phường Hội An Tây)

Dạo gần đây, trên mạng xã hội lan truyền câu hỏi: “Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?” – và mỗi người trẻ lại chọn cho mình một cách trả lời khác nhau. Riêng tôi, câu trả lời luôn rõ ràng và đầy tự hào: Thanh xuân vì có Đoàn mà trở nên rực rỡ!

Rực rỡ từ những giọt mồ hôi thấm ướt màu áo xanh trong những chuyến tình nguyện nơi biên cương, hải đảo xa xôi. Rực rỡ từ những ánh mắt sẻ chia khi đến thăm các trung tâm bảo trợ xã hội, những gia đình khó khăn, để biết sống chậm lại và yêu thương nhiều hơn. Rực rỡ từ những ngày cùng nhau chèn chống sạt lở, khắc phục hậu quả sau thiên tai – dẫu vất vả, gian nan nhưng đong đầy tinh thần đoàn kết và trách nhiệm.

Thanh xuân ấy cũng rực rỡ khi được chứng kiến các bạn trẻ tự tin tỏa sáng trên những sân chơi học tập, văn hóa, kỹ năng; khi nhìn thấy từng đoàn viên trưởng thành hơn qua mỗi hoạt động, mỗi thử thách. Và rực rỡ hơn cả là sự cống hiến thầm lặng, bền bỉ của những “màu áo xanh” trên khắp các hành trình vì cộng đồng.

Từ những trải nghiệm ấy, tôi thầm cảm ơn Đoàn – người bạn lớn của tuổi trẻ – đã trao cho mình một môi trường để rèn luyện, để dấn thân, để sống có ích. Ở đó, tôi được gặp những con người chung một lý tưởng, chung một khát vọng cống hiến; được nuôi dưỡng tinh thần xung kích, sáng tạo, sẵn sàng đảm nhận những việc mới, việc khó vì quê hương, Tổ quốc.

95 mùa xuân vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giúp những người trẻ thấm thía hơn niềm tự hào khi được tiếp nối truyền thống anh hùng. Niềm tự hào ấy đồng thời là lời nhắc nhở mỗi cán bộ, đoàn viên phải không ngừng tiên phong, đổi mới tư duy, nâng cao năng lực, giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết để xứng đáng là lực lượng đi đầu trong thời đại hội nhập, chuyển đổi số và hiện thực hóa khát vọng vươn mình mạnh mẽ của dân tộc.

Thanh xuân có thể trôi qua, nhưng những năm tháng mang màu áo xanh sẽ mãi là quãng thời gian rực rỡ nhất của đời người.

"Áo xanh" xung kích giúp dân trên tuyến đầu.

Trao cơ hội cho thanh niên miền núi

(Anh Alăng Crom - Bí thư Đoàn xã Tây Giang)

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, bên cạnh niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của mỗi đoàn viên, thanh niên xã Tây Giang, chúng tôi cũng đặc biệt trăn trở về bài toán phát triển bền vững cho thanh niên khu vực miền núi.

Thực tế cho thấy, dù đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng khoảng cách giữa thanh niên miền núi và đô thị vẫn còn hiện hữu trên nhiều phương diện như: cơ hội học tập, việc làm, tiếp cận công nghệ và các dịch vụ xã hội cơ bản.

Chính vì vậy, trong giai đoạn tới, việc xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ thanh niên miền núi cần được xem là một nhiệm vụ trọng tâm, mang tính chiến lược lâu dài.

Trước hết, cần đẩy mạnh các chính sách về giáo dục – đào tạo theo hướng linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Việc mở rộng các chương trình học bổng, hỗ trợ chi phí học tập, cũng như tăng cường đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường sẽ giúp thanh niên miền núi có thêm cơ hội phát triển bản thân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Bên cạnh đó, cần có những chính sách cụ thể nhằm thúc đẩy khởi nghiệp và lập nghiệp tại chỗ cho thanh niên. Các mô hình kinh tế phù hợp với đặc thù miền núi như: Nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái, sản xuất sản phẩm OCOP cần được hỗ trợ về vốn, kỹ thuật và đầu ra.

Đoàn Thanh niên phải đóng vai trò cầu nối, kết nối thanh niên với doanh nghiệp, chuyên gia, cũng như các quỹ hỗ trợ khởi nghiệp, từ đó tạo nên hệ sinh thái khởi nghiệp bền vững.

Nhiều mô hình được triển khai để trang bị kỹ năng cho thanh niên miền núi.

Một yếu tố quan trọng khác là thu hẹp khoảng cách số giữa miền núi và đô thị. Trong đó, các chương trình đào tạo kỹ năng số cho thanh niên sẽ giúp các bạn tiếp cận nhanh hơn với tri thức mới, xu hướng mới và cơ hội việc làm trong nền kinh tế số. Khi được trang bị đầy đủ kỹ năng, thanh niên miền núi hoàn toàn có thể tham gia vào các lĩnh vực như thương mại điện tử, làm việc từ xa hay sáng tạo nội dung số.

Với vai trò là tổ chức đồng hành cùng thanh niên, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền trong việc xây dựng và triển khai các chính sách phù hợp.

Chúng tôi tin rằng, khi thanh niên miền núi được trao cơ hội công bằng, được hỗ trợ đúng hướng và kịp thời, các bạn sẽ phát huy tối đa tiềm năng, góp phần rút ngắn khoảng cách phát triển, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.