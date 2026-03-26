Anh Bùi Quang Huy: Người trẻ tự hào lịch sử, không giới hạn trong kỷ nguyên số

TPO - Theo anh Bùi Quang Huy – Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025, Quy chế năm nay bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV và định hướng của Đại hội Đoàn lần thứ XIII sắp tới. Giải thưởng tập trung tôn vinh những người trẻ dám dấn thân ở các lĩnh vực đột phá chiến lược, tạo ra thành tựu thực tiễn và có sức lan tỏa xã hội. Anh Huy nhấn mạnh, khi mang trong mình niềm tự hào lịch sử và làm chủ công cụ của kỷ nguyên số, người trẻ không bị giới hạn, không có bài toán toàn cầu nào là không thể chinh phục.