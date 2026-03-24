Tổ chức Đoàn lấy cán bộ làm khâu đột phá để thích ứng mô hình mới

TPO - Trong bối cảnh không gian hoạt động có nhiều thay đổi sau sáp nhập, chị Lư Thị Ngọc Anh - Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ cho rằng, cần lấy chất lượng cơ sở làm trọng tâm, công tác cán bộ là khâu đột phá. Chiến lược cốt lõi này nhằm xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Ngày 24/3, Ban Thường vụ Thành Đoàn Cần Thơ tổ chức họp mặt cán bộ Đoàn qua các nhiệm kỳ, nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3). Trải qua 95 năm xây dựng và trưởng thành, cùng với sự phát triển của đất nước, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các thế hệ thanh niên Việt Nam nói chung, thanh niên Cần Thơ nói riêng đã khẳng định bản lĩnh cách mạng, lực lượng xung kích, tổ chức hạt nhân chính trị của thanh niên.

Chị Lư Thị Ngọc Anh - Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ phát biểu tại chương trình.

Chị Lư Thị Ngọc Anh - Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ cho biết, ngày nay, trưởng thành cùng với những phong trào hành động cách mạng, các chương trình đồng hành của tổ chức Đoàn thanh niên luôn khắc ghi lời dạy của Bác kính yêu “Tay cầm cờ đỏ sao vàng tiến lên”. Thanh niên luôn xung kích, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc, phát triển văn hóa, giải quyết các vấn đề xã hội.

Viết tiếp truyền thống vẻ vang 95 năm xây dựng và trưởng thành, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ TP. Cần Thơ nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sáng tạo để mang lại những giá trị thiết thực góp sức phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Cùng với đó, theo chị Ngọc Anh, tổ chức Đoàn tập trung tổ chức các hoạt động tạo môi trường nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy và thói quen của thanh niên về chuyển đổi số. Đặc biệt, tổ chức Đoàn các cấp ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong toàn bộ hoạt động của mình. Cùng với đột phá trong đổi mới tư duy về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia cụ thể hoá Nghị quyết số 57 của Bộ Chính Trị. Từ đó xây dựng lực lượng cán bộ đoàn, lực lượng thanh niên thời đại mới, nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.

Cán bộ Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện.

Theo chị Ngọc Anh, trong bối cảnh TP. Cần Thơ mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập thêm tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng, yêu cầu đặt ra đối với tổ chức Đoàn và đội ngũ cán bộ Đoàn là phải nhanh chóng thích ứng với mô hình tổ chức và không gian hoạt động mới. Tổ chức đoàn cần rà soát sắp xếp lại cơ cấu, đảm bảo hoạt động thực chất gắn với nhu cầu của đoàn viên thanh niên.

Với phương châm “chất lượng tổ chức cơ sở đoàn là trọng tâm, công tác cán bộ đoàn là khâu đột phá”, chị Ngọc Anh yêu cầu, các cấp bộ Đoàn cần quan tâm tới chất lượng Đoàn tại cơ sở. Tăng cường đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn, số hóa công tác quản lý tổ chức, cán bộ, đoàn viên để tổ chức đoàn hoạt động hiệu quả.

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ cùng cán bộ Đoàn qua các thời kỳ cắt bánh kem mừng sinh nhật Đoàn.

Phát biểu tại họp mặt, bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ cho biết, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn đã thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết thanh niên, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Điển hình, tổ chức Đoàn các cấp triển khai hiệu quả các phong trào lớn, tích cực tham gia chuyển đổi số, xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, chăm lo an sinh xã hội… góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của thành phố.

Trong giai đoạn phát triển mới, bà Đào đề nghị, các cấp bộ Đoàn tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; xây dựng thế hệ thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tri thức, có khát vọng cống hiến. Cùng với đó, đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; phát huy vai trò thanh niên trong xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng - an ninh và thực hiện tốt an sinh xã hội. Bên cạnh đó, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn, nhất là thực hiện tốt vai trò đồng hành, hỗ trợ thanh niên trong học tập, nghề nghiệp, khởi nghiệp và lập nghiệp.

Thành Đoàn Cần Thơ họp mặt cán bộ Đoàn qua các nhiệm kỳ.

Ngoài ra, bà Hồ Thị Cẩm Đào còn yêu cầu, các cấp bộ Đoàn phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích của thanh niên trong chuyển đổi số, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo; chủ động tham gia thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của thành phố.