Tuyên dương 95 đảng viên trẻ tiêu biểu và thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tỉnh Ninh Bình

TPO - Ngày 24/3, Tỉnh Đoàn Ninh Bình tổ chức chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuyên dương 95 đảng viên trẻ tiêu biểu, thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2026.

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; ông Mai Văn Tuất - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình; anh Trần Ngọc Nam - Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình.

z7653333051011-6ee0f34ab8eefbbd33dbd2eaecf8187d.jpg
Anh Trần Ngọc Nam - Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn diễn văn kỷ niệm tại chương trình.

Ôn lại truyền thống 95 năm xây dựng và trưởng thành, anh Trần Ngọc Nam - Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn khẳng định, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn là môi trường rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của thanh niên; góp phần hun đúc lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị và khát vọng vươn lên cho các thế hệ trẻ.

Vì vậy, tuổi trẻ Ninh Bình hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống, tiên phong trong học tập, chuyển đổi số, khởi nghiệp, lập nghiệp và tham gia phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

z7653333049227-5760f96f2cc70cd08b750d6923df8646.jpg
z7653333119166-4c045e88901692da1cd35de2a4f70684.jpg
Lãnh đạo Trung ương Đoàn và Lãnh đạo Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Tỉnh Đoàn Ninh Bình.

Nhân dịp này, Trung ương Đoàn đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 34 cá nhân là các đồng chí lãnh đạo các cấp, các ngành thuộc tỉnh Ninh Bình để ghi nhận, tri ân sự quan tâm, đóng góp của các đồng chí đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ.

Đặc biệt, Tỉnh Đoàn đã tuyên dương 95 cá nhân tiêu biểu, trong đó có 35 đảng viên trẻ tiêu biểu và 60 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Đây là những tấm gương sáng đại diện cho ý chí, khát vọng vươn lên, tinh thần cống hiến của tuổi trẻ Ninh Bình trên các lĩnh vực công tác, học tập, lao động, sản xuất.

z7653333132991-6ffe3cb1047a45a3303951be6354f394.jpg
Tỉnh Đoàn đã tuyên dương 95 cá nhân tiêu biểu, trong đó có 35 đảng viên trẻ tiêu biểu và 60 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.
z7653333055443-4016eecffa8a117281799402af0973ea.jpg
Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm trao kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" cho lãnh đạo các cấp, các ngành thuộc tỉnh Ninh Bình.

Phát biểu tại chương trình, ông Mai Văn Tuất - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật của tuổi trẻ Ninh Bình trong thời gian qua.

Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, tổ chức Đoàn tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho Đảng; tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, trưởng thành. Tuổi trẻ toàn tỉnh phát huy cao độ vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Chương trình kỷ niệm không chỉ là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thi đua học tập, rèn luyện, cống hiến trong đoàn viên, thanh niên; khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng, là môi trường quan trọng để giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ trong thời kỳ mới.

#Tỉnh Đoàn Ninh Bình #đảng viên trẻ #thanh niên #khen thưởng #95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

