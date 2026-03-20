Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn gặp mặt, chúc mừng Tỉnh Đoàn Ninh Bình

TPO - Chiều 20/3, ông Trần Huy Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình đã thăm, gặp mặt và chúc mừng Tỉnh Đoàn Ninh Bình nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tham gia Đoàn công tác có ông Nguyễn Đức Toàn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; ông Nguyễn Hoàng Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Trần Duy Hưng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Tại buổi gặp mặt, anh Trần Ngọc Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình đã báo cáo tóm tắt những kết quả nổi bật trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thời gian qua.

Theo đó, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả; phát huy vai trò tiên phong, xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Bên cạnh đó, công tác chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh; chú trọng ứng dụng các nền tảng số trong quản lý, điều hành, tổ chức sinh hoạt Đoàn trực tuyến; hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, đồng thời nâng cao kỹ năng số cho thanh thiếu nhi.

Cũng tại buổi gặp mặt, Tỉnh Đoàn đã đề xuất, kiến nghị một số nội dung nhằm tiếp tục tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Trần Huy Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của các cấp bộ Đoàn trong thời gian qua.

Ông Tuấn đề nghị, thời gian tới, tổ chức Đoàn tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; chủ động nắm bắt, định hướng dư luận trong thanh thiếu nhi; đồng thời bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh để triển khai hiệu quả các hoạt động.