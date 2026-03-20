Công bố 9 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025

TPO - Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa có quyết định về việc công nhận 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 và 9 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025. Sau đây là danh sách 9 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025.

1. Trần Minh Hoàng (SN 2007) - Lĩnh vực Học tập

Trần Minh Hoàng hiện là sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội. Năm 2025, cậu học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) đoạt HCV Olympic Toán quốc tế (IMO). Trước đó, Hoàng giành HCB Olympic Toán quốc tế (IMO) 2024; HCV Olympic Hình học Iran (IGO) năm 2022, 2023 và 2024; giải Nhì Học sinh giỏi Quốc gia Toán năm học 2023 – 2024. Được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2025) và hạng Ba (năm 2024); tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc năm 2025.

Bạn Trần Minh Hoàng.

2. Nguyễn Lương Thái Duy (SN 2008) - Lĩnh vực Học tập

Nguyễn Thái Lương Duy hiện là học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội. Năm 2025, Duy giành HCV Olympic Sinh học quốc tế; HCB Olympic Sinh học Hoa Kỳ (USABO). Cậu đạt giải Nhất Học sinh giỏi Quốc gia môn Sinh học năm học 2024-2025; được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2025).

Bạn Nguyễn Thái Lương Duy.

3. TS. Nguyễn Phạm Nhất Thiên Minh (SN 1991) - Lĩnh vực Nghiên cứu khoa học

TS Nguyễn Phạm Nhất Thiên Minh đang là giảng viên ngành Khoa học robot, ĐH Queensland (Australia), ghi dấu với 28 bài báo trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín, thu hút hơn 2.200 lượt trích dẫn, trong đó 2 công trình thuộc nhóm 1% được trích dẫn nhiều nhất thế giới.

Nổi bật, công trình “Dung hợp cảm biến đa mô hình cho nhận thức robot”, công bố trên tạp chí IEEE Transactions on Robotics, hứa hẹn phát triển phương tiện thông minh trong đô thị. Là người phản biện cho 17 tạp chí và hội thảo quốc tế; đạt giải thưởng KH&CN Quả Cầu Vàng năm 2025.

TS Nguyễn Phạm Nhất Thiên Minh.

4. Lê Thị Hồng (SN 1991) - Lĩnh vực Kinh doanh - Khởi nghiệp

Lê Thị Hồng - Giám đốc công ty TNHH In Nhật Hàn, đã sáng lập và đưa doanh nghiệp phát triển với doanh thu trung bình hàng năm đạt hơn 200 tỷ đồng. Hơn 70% doanh thu đến từ thị trường nội địa, còn lại xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc… Là nhà cung cấp uy tín cho hơn 500 thương hiệu lớn trong nước và quốc tế.

Doanh nhân trẻ Lê Thị Hồng

5. Thiếu tá Nguyễn Văn Thành (SN 1993) - Lĩnh vực Quốc phòng

Thiếu tá Nguyễn Văn Thành - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Trà Cổ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh. Quá trình công tác, anh đã đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng cửa khẩu thông minh; phối hợp với các cơ quan chức năng tạo điều kiện và môi trường thông thoáng, đúng pháp luật, chặt chẽ về nghiệp vụ. Anh phát hiện, bắt giữ, bàn giao cho các cơ quan chức năng 1 đối tượng truy nã, 3 vụ/22 người nhập cảnh không có hộ chiếu, giấy thông hành theo quy định, 1 vụ/2 công dân Trung Quốc xuất nhập cảnh trái phép. Phát hiện, bắt giữ, tham mưu xử lý 4 vụ/4 đối tượng vận chuyển trái phép 22kg bạc, 04 kg vàng qua biên giới.

Thiếu tá Nguyễn Văn Thành

6. Đại uý Nguyễn Hữu Dũng (SN 1991) - Lĩnh vực An ninh trật tự

Đại uý Nguyễn Hữu Dũng công tác tại Tổ phòng chống tội phạm, Công an phường Cầu Giấy (Hà Nội). Anh tham gia điều tra, khám phá nhiều chuyên án lớn về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền… Nổi bật phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lôi kéo, dụ dỗ người dân nạp tiền vào các sàn chứng khoán quốc tế do đối tượng Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cầm đầu. Bắt giữ nhiều đối tượng và thu giữ tài sản liên quan hành vi phạm tội với tổng trị giá khoảng 5.315 tỷ đồng. Phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức dụ dỗ, lôi kéo người dân tham gia đầu tư mua đồng tiền ảo MPX. Năm 2025, được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng.

Đại uý Nguyễn Hữu Dũng.

7. Vận động viên Nguyễn Thị Hương (SN 2001) - Lĩnh vực Thể dục thể thao

Tay chèo Nguyễn Thị Hương thuộc Đội tuyển Canoeing Quốc gia Việt Nam. Trong năm 2025, chị đã đoạt 2 HCB và 1 HCĐ tại Giải Vô địch Canoeing Châu Á; 2 HCV giải Vô địch Canoeing Đông Nam Á; 4 HCV SEA Games 33; 4 HCV và 1 HCĐ giải Vô địch Thể thao toàn quốc. Trước đó, Hương từng giành nhiều huy chương tại các kỳ SEA Games 31, 32; nhận danh hiệu Gương mặt trẻ ấn tượng lĩnh vực Thể thao - VTV Awards 2024; Vận động viên trẻ xuất sắc - Cúp Chiến thắng 2024…

Vận động viên Nguyễn Thị Hương.

8. Ca sĩ Phương Mỹ Chi (SN 2003) - Lĩnh vực Văn hoá nghệ thuật

Ca sĩ Phương Mỹ Chi trong năm 2025 tiếp tục gắn bó với chất liệu văn hóa dân gian và ghi dấu ấn với “Bóng phù hoa”, “Ếch ngoài đáy giếng”. Tham gia dự án âm nhạc “Made in Vietnam” mang thông điệp tự hào dân tộc được phát hành dịp kỷ niệm A80; góp mặt trong chương trình, sự kiện cấp quốc gia dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, 80 năm Quốc khánh và Cách mạng tháng Tám thành công, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc.

Trong năm 2025, Phương Mỹ Chi đạt nhiều giải thưởng, như: Top 3 “Sing! Asia”; Quán quân chương trình “Em xinh say hi”; Giải Mai Vàng; Ca sĩ đột phá – Làn Sóng Xanh; Top 10 truyền cảm hứng của WeChoice Awards; danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc; lọt vào danh sách “Tatler Most Influential 2025” do tạp chí quốc tế Tatler Asia bình chọn, vinh danh cá nhân xuất sắc góp phần kiến tạo thay đổi và truyền cảm hứng tại châu Á.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi.

9. Ca sĩ Nguyễn Đức Phúc (SN 1996) - Lĩnh vực Văn hoá nghệ thuật

Ca sĩ Nguyễn Đức Phúc góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam bằng cách kết hợp yếu tố truyền thống vào sân khấu hiện đại, giới thiệu bản sắc Việt đến khán giả quốc tế với tiết mục “Phù Đổng Thiên Vương”. Với tiết mục này, Đức Phúc đoạt giải Vô địch cuộc thi âm nhạc quốc tế “Intervision 2025” do LB Nga tổ chức; nhận Bằng khen của Thủ tướng. Anh được vinh danh ở nhiều hạng mục khác, như Ca sĩ sáng tạo truyền cảm hứng 2025; Sứ giả truyền cảm hứng (Viện Việt Nam Bách Nghệ Thực Hành) và Best Inspiring Performance of the Year tại Male Icon Awards 2025 do Men’s Folio Vietnam tổ chức. Bên cạnh đó, tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Ca sĩ Nguyễn Đức Phúc.