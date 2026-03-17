Chọn ra 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025

TPO - Ngày 17/3, tại trụ sở T.Ư Đoàn, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu họp lần hai, thảo luận, cho ý kiến và bỏ phiếu kín chọn ra các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2025.

Cuộc họp diễn ra dưới sự chủ trì của anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng; anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN, Phó Chủ tịch Hội đồng; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng. Cùng dự có các thành viên Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025.

Chọn ra những gương mặt tiêu biểu nhất

Phát biểu mở đầu cuộc họp, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng điều hành Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng, cho biết tại kỳ họp Hội đồng lần 1, các thành viên Hội đồng đã tiến hành xem xét và lựa chọn được 19 đề cử thuộc 9 lĩnh vực.

Trong đó, 3 lĩnh vực có 3 đề cử gồm: Học tập, nghiên cứu khoa học, văn hóa - nghệ thuật; hai lĩnh vực có 1 đề cử là lao động sản xuất và hoạt động xã hội; 4 lĩnh vực còn lại, mỗi lĩnh vực có 2 đề cử.

Theo anh Huy, 19 đề cử này tiếp tục được Ban Tổ chức phối hợp với các cơ quan chức năng như cơ quan thuế, Cục An ninh Chính trị nội bộ (A03) thuộc Bộ Công an… để thẩm định các tiêu chuẩn liên quan đến đạo đức, chính trị và những vấn đề liên quan khác. Đến thời điểm hiện nay, các ứng viên đều không phát sinh vấn đề nào.

Tại cuộc họp lần này, Hội đồng tiếp tục thảo luận để chọn ra 10 gương mặt tiêu biểu nhất từ 19 đề cử. “Đây là công việc đòi hỏi các thành viên Hội đồng làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, khách quan và công tâm, nhằm bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích của giải thưởng. Vì vậy, trong kỳ họp này, Hội đồng sẽ tiến hành thảo luận dân chủ, khách quan và thực hiện bỏ phiếu để lựa chọn ra những gương mặt tiêu biểu nhất của Giải thưởng”, anh Huy nhấn mạnh.

Báo cáo tại cuộc Hội đồng lần 2, Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong Trần Thị Thu Hà cho biết, sau khi Hội đồng xét tặng Giải thưởng bỏ phiếu kín chọn ra 19 đề cử vào vòng bình chọn trực tuyến, Thường trực Giải thưởng phối hợp với Cục An ninh Chính trị nội bộ, Bộ Công an và các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện công tác hoàn thiện và thẩm định hồ sơ các đề cử qua để xác minh nhân thân, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, quá trình hoạt động công tác của 19 đề cử.

Qua nhiều khâu, nhiều bước, các kênh khác nhau, kết quả thẩm định hồ sơ các đề cử được đơn vị giới thiệu có lý lịch rõ ràng, không vi phạm pháp luật; thành tích đúng với báo cáo gửi Hội đồng xét tặng giải thưởng; không có khiếu kiện, khiếu nại, đủ điều kiện để họp Hội đồng lần 2.

Công tác bình chọn trực tuyến đạt kết quả ấn tượng, tính đến 24h00 ngày 16/3 đạt hơn 96 triệu phiếu bình chọn. Theo quy chế giải thưởng, kết quả bình chọn trực tuyến là kênh tham khảo cho Hội đồng khi quyết định lựa chọn Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và Gương mặt trẻ triển vọng 2025.

Những câu chuyện truyền cảm hứng về sáng tạo, cống hiến

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng tiếp tục thảo luận, cho ý kiến, đánh giá về thành tích, quá trình nỗ lực phấn đấu của từng đề cử.

GS. Trần Xuân Bách - Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cho rằng, khi xem xét hồ sơ đề cử, có thể thấy đây đều là những gương mặt tiêu biểu, kết tinh tinh hoa của nhiều lĩnh vực khác nhau. Theo GS Bách, mỗi năm Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu đều mang một thông điệp riêng, vì vậy việc lựa chọn cũng cần đặt trong bối cảnh những chủ trương, ưu tiên lớn của đất nước ở từng giai đoạn.

Đối với lĩnh vực Nghiên cứu khoa học, anh đánh giá, 3 ứng viên năm nay là 3 mảnh ghép tiêu biểu, đại diện cho 3 hướng nghiên cứu khác nhau nhưng đều xứng đáng và mang trong mình những câu chuyện riêng giàu ý nghĩa. Điểm chung ở họ là tinh thần dấn thân trong nghiên cứu, cùng những đóng góp thiết thực cho các vấn đề cấp thiết của thực tiễn hiện nay.

GS Bách cũng đặc biệt ấn tượng với hình ảnh nhà khoa học nữ có sức chịu đựng lớn, bền bỉ theo đuổi nghiên cứu trong thời gian dài, vượt qua nhiều áp lực, thử thách để theo đuổi đến cùng con đường khoa học. Đó không chỉ là phẩm chất đáng trân trọng của một nhà nghiên cứu mà còn là câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực, bản lĩnh và sự cống hiến thầm lặng.

Chia sẻ tại cuộc họp hội đồng, NSND Nguyễn Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho rằng, riêng ở lĩnh vực Văn hóa - Nghệ thuật, các ứng viên năm nay thực sự là một điểm sáng, cho thấy sức sáng tạo, sức ảnh hưởng và khả năng truyền cảm hứng mạnh mẽ tới công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Điển hình như Hòa Minzy - một gương mặt có dấu ấn nổi bật, tạo được hiệu ứng tích cực trong đời sống văn hóa, nghệ thuật và nhận được sự quan tâm rộng rãi từ công chúng.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong đánh giá, ở lĩnh vực Thể dục Thể thao, điểm đáng chú ý là bóng đá thời gian qua đang dần lấy lại phong độ, tinh thần thi đấu và cảm hứng như giai đoạn từng tạo dấu ấn mạnh mẽ trước đây. Điều đó không chỉ mang ý nghĩa về chuyên môn mà còn truyền đi nguồn cảm hứng lớn về nghị lực, ý chí phấn đấu và tinh thần đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.

Đối với lĩnh vực Văn hóa - Nghệ thuật, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, nhận định đây là nhóm có nhiều gương mặt nổi bật, mỗi người có một thế mạnh riêng và đều rất xứng đáng khi xem xét.

Có ứng viên nổi bật ở sức sáng tạo nghệ thuật, có ứng viên ghi dấu ấn ở hoạt động biểu diễn, sức hút công chúng, cũng có người tạo được giá trị lan tỏa khi góp phần đưa hình ảnh văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng trong và ngoài nước.

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, việc cân nhắc ở lĩnh vực này không đơn thuần chỉ dựa vào thành tích nghề nghiệp, mà còn cần nhìn vào mức độ ảnh hưởng xã hội, tinh thần cống hiến và giá trị tích cực mà ứng viên mang lại cho cộng đồng.