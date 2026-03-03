Bình chọn trực tuyến đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu: Giúp tìm ra những tài năng xứng đáng nhất

TPO - Vòng bình chọn trực tuyến các đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (GMTVNTB) năm 2025 không chỉ là cuộc đua về con số, mà còn là kênh giám sát xã hội và lan tỏa những giá trị tích cực của thế hệ trẻ đến cộng đồng.

Ngày 2/3, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức họp báo, công bố danh sách 19 đề cử xuất sắc lọt vào vòng bình chọn trực tuyến của Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Dương Triều

Chủ trì và trao đổi với báo chí có chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng xét tặng Giải thưởng; anh Nguyễn Thái An - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn; nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam, Thường trực Hội đồng xét tặng Giải thưởng.

Trong không khí cởi mở, Ban tổ chức đã giải đáp thẳng thắn những vấn đề các phóng viên quan tâm như về chất lượng đề cử, quá trình bình chọn, tiêu chí thẩm định đối với những lĩnh vực đặc thù, định hướng kết nối các tài năng trẻ sau tuyên dương...

Phóng viên các cơ quan báo chí đặt câu hỏi, trao đổi tại họp báo. Ảnh: Dương Triều

Chất lượng vượt trội

Giải đáp sự quan tâm về số lượng hồ sơ năm nay (145 hồ sơ) thấp hơn so với năm trước, anh Nguyễn Thái An – Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn cho biết, đây là kết quả của yếu tố khách quan khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy, giảm đầu mối tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc. Tuy nhiên, chất lượng hồ sơ có sự chuyển hướng mạnh mẽ.

Anh Nguyễn Thái An (ngoài cùng bên phải) trao đổi tại buổi họp báo. Ảnh: Dương Triều

Nhà báo Phùng Công Sưởng – Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ chia sẻ thêm, số lượng 145 hồ sơ là kết quả ngoài mong đợi trong bối cảnh sắp xếp bộ máy.

Quan trọng hơn, chất lượng ứng viên năm nay rất đồng đều và xuất sắc. Có nhiều bạn trẻ hai năm liên tiếp giành Huy chương Vàng quốc tế, có những nhà khoa học nằm trong top 2% ảnh hưởng nhất thế giới.

Điểm nhấn của giải thưởng năm nay là sự chuyển dịch mạnh mẽ sang các lĩnh vực công nghệ mới, chuyển đổi số và công nghệ xanh. Nhiều sản phẩm của các ứng viên không chỉ có giá trị trong nước mà đã khẳng định vị thế trên bản đồ công nghệ toàn cầu.

Từ những hy sinh thầm lặng đến doanh thu nghìn tỷ

Tại buổi họp báo, câu hỏi về việc tìm kiếm giá trị từ những gương mặt ít hiện diện trên truyền thông như lĩnh vực Quốc phòng, An ninh trật tự đã được đại diện Hội đồng chia sẻ đầy tâm huyết.

Nhà báo Phùng Công Sưởng đã dùng hình ảnh ẩn dụ đầy xúc động: “Trong 10 lĩnh vực, chúng ta như những bông hoa trong một vườn hoa rất rực rỡ. Có những bông hoa đón nắng mặt trời lấp lánh và nhìn rất rõ, và có những bông hoa thầm lặng nhưng lại tỏa những mùi hương rất tuyệt vời”.

Nói riêng về tính đặc thù của các chiến sĩ, nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh: “Có những câu chuyện chúng ta nói ra được, có những câu chuyện đó là bí mật... Hội đồng rất trân trọng ý kiến từ hai đơn vị chuyên môn là Ban Thanh niên Công an nhân dân và Ban Thanh niên Quân đội để có được các gương mặt thực sự tiêu biểu, và là tiêu biểu nhất trong lực lượng thanh niên của năm đó".

Nhà báo Phùng Công Sưởng trao đổi tại họp báo. Ảnh: Dương Triều

Cũng theo nhà báo Phùng Công Sưởng, với lĩnh vực Kinh doanh khởi nghiệp – nơi luôn thu hút sự chú ý nhưng cũng đầy thách thức trong việc xác minh, quy trình thẩm định được thực hiện nghiêm ngặt.

Ngoài doanh số (có những ứng viên đạt 1.000 tỷ đồng), các tiêu chí về tư duy đột phá, đổi mới sáng tạo, tạo việc làm cho người lao động, đóng góp ngân sách, nghĩa vụ thuế, trách nhiệm xã hội và môi trường... là yếu tố rất quan trọng.

Bình chọn trực tuyến: Kênh tham khảo quan trọng

Trao đổi về ý nghĩa, vai trò vòng bình chọn trực tuyến, anh Nguyễn Thái An nêu rõ, bình chọn trực tuyến là một kênh tham khảo quan trọng, nhưng không phải yếu tố quyết định duy nhất.

Hội đồng gồm nhiều thành viên là nhà quản lý, chuyên gia, nghệ sĩ, nhà khoa học uy tín sẽ họp qua hai phiên để xem xét toàn diện thành tích, tính lan tỏa và thẩm định thực tế trước khi trình Ban Bí thư T.Ư Đoàn quyết định.

Hướng tới dấu ấn 30 năm

Tại buổi họp báo, Ban Tổ chức Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu không chỉ hướng tới việc tôn vinh mà còn xây dựng một mạng lưới kết nối các tài năng trẻ.

Anh Nguyễn Thái An chia sẻ về việc nhiều Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu đã trở thành những nhà lãnh đạo, nhà khoa học đầu ngành và quay trở lại làm giám khảo, dẫn dắt thế hệ sau.

Nhà báo Phùng Công Sưởng bày tỏ, sang năm, Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu tròn 30 năm. Trong kế hoạch, Ban tổ chức rất mong muốn sẽ có một cái tổ chức một hoạt động quy tụ tài năng trẻ Việt Nam 30 năm để các thế hệ có điều kiện gặp nhau trực tiếp, giao lưu kết nối.