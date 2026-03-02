Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Hán Anh Tuấn

Họ tên: Hán Anh Tuấn Ngày sinh: 03/12/1993 Dân tộc: Kinh Đơn vị: Giáo viên, Trường THCS Lý Nam Đế Đơn vị giới thiệu: Tỉnh Phú Thọ

Thành tích/Khen thưởng:

• Trực tiếp bồi dưỡng học sinh tham gia Olympic Toán cấp quốc gia đạt 04 huy chương (01 huy chương Vàng; 02 huy chương Bạc; 01 huy chương Đồng) năm học 2022–2023.

• Bồi dưỡng học sinh tham gia Olympic Toán TIMO cấp quốc gia đạt 03 huy chương Vàng năm học 2023–2024.

• Tham gia thi giáo viên dạy giỏi đạt Xuất sắc cấp Huyện và Xuất sắc cấp Tỉnh năm học 2024–2025.

• Trực tiếp bồi dưỡng học sinh thi học sinh giỏi môn Toán 9 cấp huyện đạt: 01 Giải Nhất; 02 Giải Nhì; 04 Giải Ba; 01 Giải Khuyến Khích năm học 2024–2025.

• Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán cấp tỉnh đạt: 03 Giải Nhì; 02 Giải Ba năm học 2024–2025.

• Giấy khen của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Nông: “Đã đạt thành tích xuất sắc tại hội thi Giáo viên dạy giỏi môn Toán trung học cơ sở cấp huyện” năm học 2024–2025.

• Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ: “Đã có thành tích Xuất sắc trong phong trào thi đua Đổi mới sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” năm học 2024–2025.

• Giấy khen của Chủ tịch UBND xã Vạn Xuân: “Đã đạt thành tích xuất sắc hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh” năm học 2024–2025.

• Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Tam Nông: “Có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán” năm học 2023–2024.

• Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ: “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo” năm học 2023–2024.