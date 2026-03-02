Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Hán Anh Tuấn

Thanh Huyền
TPO - LĨNH VỰC LAO ĐỘNG SẢN XUẤT

z7579224592817-92d2b956456a96a044a1a4fecc40cf4d.jpg

Họ tên: Hán Anh Tuấn

Ngày sinh: 03/12/1993

Dân tộc: Kinh

Đơn vị: Giáo viên, Trường THCS Lý Nam Đế

Đơn vị giới thiệu: Tỉnh Phú Thọ

Thành tích/Khen thưởng:

• Trực tiếp bồi dưỡng học sinh tham gia Olympic Toán cấp quốc gia đạt 04 huy chương (01 huy chương Vàng; 02 huy chương Bạc; 01 huy chương Đồng) năm học 2022–2023.

• Bồi dưỡng học sinh tham gia Olympic Toán TIMO cấp quốc gia đạt 03 huy chương Vàng năm học 2023–2024.

• Tham gia thi giáo viên dạy giỏi đạt Xuất sắc cấp Huyện và Xuất sắc cấp Tỉnh năm học 2024–2025.

• Trực tiếp bồi dưỡng học sinh thi học sinh giỏi môn Toán 9 cấp huyện đạt: 01 Giải Nhất; 02 Giải Nhì; 04 Giải Ba; 01 Giải Khuyến Khích năm học 2024–2025.

• Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán cấp tỉnh đạt: 03 Giải Nhì; 02 Giải Ba năm học 2024–2025.

• Giấy khen của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Nông: “Đã đạt thành tích xuất sắc tại hội thi Giáo viên dạy giỏi môn Toán trung học cơ sở cấp huyện” năm học 2024–2025.

• Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ: “Đã có thành tích Xuất sắc trong phong trào thi đua Đổi mới sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” năm học 2024–2025.

• Giấy khen của Chủ tịch UBND xã Vạn Xuân: “Đã đạt thành tích xuất sắc hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh” năm học 2024–2025.

• Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Tam Nông: “Có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán” năm học 2023–2024.

• Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ: “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo” năm học 2023–2024.

Thanh Huyền
#Hán Anh Tuấn #Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 #Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu #Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam #Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh #Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

