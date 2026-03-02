Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Vũ Quang Huy

Thanh Huyền
TPO - LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

untitled-1-a4ee.jpg

Họ tên: Vũ Quang Huy

Ngày sinh: 1990

Dân tộc: Kinh

Đơn vị: Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình

Đơn vị giới thiệu: Ninh Bình

Thành tích/Khen thưởng:

• Với vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện Lý Nhân và Phó Ban thường trực Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Bắc, tham gia tổ chức nhiều chương trình, chiến dịch tình nguyện của Mạng lưới từ năm 2021 đến nay.

• Triển khai nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng: Chiến dịch Áo ấm Tình thương (2013–2014), Tiếp sức mùa thi (2014–2025), Thanh niên Lý Nhân chung tay đẩy lùi Covid-19, hỗ trợ tiêm chủng vắc xin Covid-19, Trung thu cho em (2014–2025), Tình nguyện mùa đông – Xuân tình nguyện (2014–2025), Hồi sinh rác thải nhựa (2013–2025), CLB kỹ năng xã hội cho thanh thiếu niên (2019–2025), Chiến dịch TNTN Hè (2015–2025).

• Xây dựng và triển khai những mô hình xã hội hiệu quả: mô hình thanh niên tuyên truyền bình đẳng giới; mô hình phát triển kỹ năng ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất cho thanh niên nông thôn; lớp kỹ năng xã hội miễn phí cho thanh thiếu niên; mô hình hồi sinh rác thải nhựa.

• Năm 2025 tổ chức chuỗi chương trình “Mang xuân đến – Đón tết an lành”, “Ngày hội gói bánh chưng xanh”, “Xuân gắn kết – Tết sẻ chia” thu hút hơn 2.500 thanh thiếu niên tham gia; trao tặng 2.000 bánh chưng và 100 suất quà Tết, tổng kim ngạch gần 400 triệu đồng.

• Tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2025 với 1.256 lượt đoàn viên tham gia; tiếp sức mùa thi cho gần 6.000 lượt thí sinh; thu gom, xử lý 56 tấn rác thải nhựa gây quỹ 45 triệu đồng; điều động 256 lượt tình nguyện viên hỗ trợ trung tâm hành chính công tại một số xã; tổ chức 8 lớp Bình dân học vụ số cho gần 3.000 thanh thiếu niên; thăm hỏi, tặng quà 10 gia đình chính sách; mở 2 lớp bồi dưỡng lý luận cho 750 đoàn viên.

• Tổ chức chương trình Trung thu yêu thương tại xã Mường Lầm, tỉnh Sơn La (10/2025), trao 1.200 suất quà cho trẻ em khó khăn, tổng kim ngạch 318 triệu đồng.

Thanh Huyền
#Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam #Vũ Quang Huy #hoạt động xã hội #tình nguyện #cộng đồng #Ninh Bình #trẻ

