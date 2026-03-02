Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Phan Văn Chương

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

untitled-7517.png

Họ tên: Phan Văn Chương

Ngày sinh: 19/03/1990
Dân tộc: Kinh
Đơn vị: Phó Trưởng phòng KHCN, TC&HTQT – Viện KH&CN GTVT; Bí thư Đoàn Thanh niên Viện KH&CN GTVT

Đơn vị giới thiệu: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Xây dựng

*Thành tích/Khen thưởng:

• Chủ trì công trình cấp Bộ xây dựng và ban hành TCVN 8867:2025; hoàn thiện hồ sơ khoa học, tổ chức lấy ý kiến, thẩm định và trình Bộ KH&CN ban hành tiêu chuẩn mới thay thế TCVN 8867:2011, khắc phục bất cập tồn tại hơn 10 năm, chuẩn hóa phép thử Benkelman và nâng cao độ minh bạch trong đánh giá kết cấu áo đường mềm.

• Chủ trì đề tài cấp Viện DTV2503 “Nghiên cứu bê tông nhựa kháng cháy cho hầm đường bộ”, xây dựng cơ sở lý luận và bộ chỉ tiêu ban đầu (HRR, THR, LOI, mật độ khói…), đề xuất định hướng nghiên cứu lâu dài về an toàn cháy hầm theo tiêu chuẩn quốc tế.

• Tham gia 03 nhiệm vụ xây dựng TCVN quan trọng năm 2025 (TC2507, TC2508, TC2510); tham gia xây dựng dự thảo, phân tích tài liệu, đối sánh tiêu chuẩn quốc tế và hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật, góp phần chuẩn hóa quy trình kiểm tra nền móng và nâng cao độ tin cậy khảo sát, kiểm định công trình.

• Việc hoàn thiện bộ tiêu chuẩn giúp tăng cường quản lý chất lượng công trình đường bộ, đảm bảo tính đồng bộ hệ thống tiêu chuẩn ngành và phục vụ những dự án giao thông trọng điểm giai đoạn 2021–2030.

• Được Bộ Xây dựng lựa chọn là đại biểu điển hình tiên tiến tham dự Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Xây dựng lần thứ I (2025–2030).

• Danh hiệu Đảng viên trẻ tiêu biểu Bộ GTVT (2023).

• Danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác – Khối cơ quan Trung ương (2023).

• Bằng khen Đoàn Khối cơ quan Trung ương các năm 2020, 2021, 2023.

• Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các năm 2021, 2022, 2023, 2024.

• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở các năm 2021, 2022, 2023.

• Các tiêu chuẩn TCVN chủ trì và tham gia biên soạn được hệ thống hóa, đối sánh chuyên sâu với tiêu chuẩn quốc tế (ASTM, AASHTO, EN, JTG, PIARC, NFPA…), góp phần nâng cao tính hội nhập của ngành GTVT Việt Nam.

Thanh Huyền
