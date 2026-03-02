Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Phạm Thị Cẩm Vân

Họ tên: Phạm Thị Cẩm Vân Ngày sinh: 29/03/1995 Dân tộc: Kinh Đơn vị: Giáo viên, Trường Mầm non Rạng Đông Đơn vị giới thiệu: Trường Mầm non Rạng Đông, Vĩnh Long

Thành tích/Khen thưởng:

• Luôn nêu cao tinh thần tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn; tích cực tham gia đầy đủ những lớp bồi dưỡng thường xuyên, chuyên đề do ngành tổ chức; chủ động đổi mới phương pháp dạy học, vận dụng linh hoạt kiến thức vào thực tiễn chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại đơn vị.

• Đạt giải khuyến khích Cuộc thi tìm hiểu về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2023.

• Đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm 2023.

• Đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường năm 2024.

• Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2024.

• Được tặng Bằng khen cấp tỉnh năm 2024.

• Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2025.