Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Nguyễn Thế Quân

Họ tên: Nguyễn Thế Quân Năm sinh: 2007 Dân tộc: Kinh Đơn vị: Trường THPT chuyên Phan Bội Châu Đơn vị giới thiệu: Báo Giáo dục và Thời đại

* Thành tích/Khen thưởng:

- Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế năm 2025. Được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhì của Chủ tịch nước;

- Huy chương Vàng Olympic Vật lý Châu Á năm 2025;

- Giải nhất học sinh giỏi quốc gia môn Vậy lý năm 2025;

- Giải nhất học sinh giỏi quốc gia năm 2024;

- Huy chương đồng Olympic Vật lý châu Á năm 2024;

- Huy chương Vàng Khoa học Tự nhiên Quốc gia môn Vật lý năm 2023.