Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Lê Duy Dũng

Họ tên: Lê Duy Dũng Năm sinh: 1991 Dân tộc: Kinh Đơn vị: Trường Đại học VinUni Đơn vị giới thiệu: Trường Đại học VinUni.

* Thành tích/Khen thưởng:

- Dự án “V-IndoorCARE: Phát triển hệ thống quản lý chất lượng không khí tiên tiến dựa trên công nghệ Trí tuệ nhân tạo dành cho các phòng đa năng có nhiều người sử dụng nhằm tạo ra những tòa nhà xanh hơn và trong lành hơn ở Việt Nam”;

- Sản phẩm V-IndoorCare đã được triển khai thành công trong việc số hoá và xây dựng hệ thống quản lý năng lượng và chất lượng không khí tại một số địa điểm;

- Giải thưởng Khoa học & Công nghệ Quả Cầu Vàng 2025 trong Lĩnh vực CNTT, chuyển đổi số, và tự động hóa;

- Tham gia nghiên cứu và công bố công trình khoa học công bố trên Nature Synthesis (Nature Portfolio), cùng với Giáo sư Omar Yaghi, nhà khoa học đoạt Giải Nobel Hóa học 2025.