Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Nguyễn Phạm Nhất Thiên Minh

Họ tên: Nguyễn Phạm Nhất Thiên Minh Năm sinh: 1991 Dân tộc: Kinh Đơn vị: Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore Đơn vị giới thiệu: TT Khoa học công nghệ và tài năng trẻ

* Thành tích/Khen thưởng:

- 21 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học quốc tế thuộc danh mục Q1 (10 bài là tác giả chính);

- Công trình tiêu biểu: Dung hợp cảm biến đa mô hình cho nhận thức Robot. Áp dụng cho các hệ thống robot và hệ thống tự hành, góp phần xây dựng nền tảng định vị và nhận thức vững chắc cho các phương tiện tự hành trong môi trường đô thị đông đúc và phức tạp như ở Việt Nam;

- Giải thưởng Khoa học & Công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2025.