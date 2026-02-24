Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Lê Kiến Thành

Họ tên: Lê Kiến Thành Năm sinh: 2007 Dân tộc: Kinh Đơn vị: Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Gia Lai Đơn vị giới thiệu: Báo Giáo dục và Thời đại

* Thành tích/Khen thưởng:

- Huy chương Vàng Kỳ thi Olympic Tin học Quốc tế (IOI) năm 2025. Được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhì của Chủ tịch nước năm 2025;

- Huy chương Bạc kỳ thi Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương (APIO) năm 2025. Được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định;

- Giải Nhất kỳ thi chọn Học sinh giỏi Quốc gia môn Tin học năm học 2023-2024, năm học 2022 - 2023;

- Đạt danh hiệu học sinh xuất sắc năm học 2022-2023, 2023 - 2024, 2024 - 2025.

- Huy Chương Vàng ICPC National bảng học sinh THPT năm 2024. Huy Chương Vàng ICPC Regional Asia Hanoi bảng học sinh THPT năm 2024;

- Giải Nhất (bảng chuyên) Kỳ thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXIX năm 2023 do TW Đoàn tổ chức;

- Đạt danh hiệu “Học sinh 3 Tốt” cấp Trung ương năm học 2024 - 2025.