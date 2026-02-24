Tỉnh Đoàn Thái Nguyên triển khai an sinh xã hội tổng trị giá hơn 2 tỉ đồng

TPO - Sáng 24/2, tại Quảng trường Vạn Xuân (phường Vạn Xuân), Tỉnh Đoàn Thái Nguyên tổ chức chương trình Tết trồng cây và ra quân Tháng Thanh niên năm 2026.

Tham dự chương trình, có anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; ông Nguyễn Đăng Bình - Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tại chương trình, Tỉnh Đoàn Thái Nguyên đã phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ, Tháng Thanh niên năm 2026, cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Thanh niên năm 2026.

Hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, các đại biểu và đoàn viên, thanh niên đã tham gia trồng mới trên 400 cây xanh tại Quảng trường Vạn Xuân và khu vực lân cận. Hoạt động không chỉ góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp sống xanh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong cộng đồng.

Chương trình là hoạt động mở đầu đầy khí thế cho Tháng Thanh niên năm 2026, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ Thái Nguyên trong việc cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp bằng những công trình, phần việc thiết thực, chung tay xây dựng quê hương ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.

Các đại biểu trồng cây xanh tại Quảng trường Vạn Xuân.

Trong khuôn khổ chương trình, Tỉnh Đoàn Thái Nguyên trao tặng các công trình thanh niên trên địa bàn.

Đồng thời, Tỉnh Đoàn đã triển khai chuỗi hoạt động an sinh xã hội với tổng trị giá hơn 2 tỉ đồng. Các nguồn lực được trao tặng bao gồm hỗ trợ kinh phí xây dựng trường học bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ; trao 100 bộ máy tính cho các trường học và địa phương; trao 7 công trình thanh niên (khu vui chơi thiếu nhi, khu tập thể dục cộng đồng, tuyến đường thắp sáng làng quê); trao 50 suất quà, học bổng cho học sinh và cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Vạn Xuân.