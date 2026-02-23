Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn: Phát huy tinh thần tiên phong, bản lĩnh, sáng tạo và nêu gương trong năm mới Bính Ngọ

TPO - Anh Bùi Quang Huy – Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn đề nghị đội ngũ cán bộ, công nhân viên cơ quan T.Ư Đoàn trong năm mới Bính Ngọ 2026, phát huy hơn nữa tinh thần tiên phong, đoàn kết, bản lĩnh và sáng tạo; đặc biệt đề cao tính nêu gương hướng tới kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Ngày 23/2, tại Hà Nội, cơ quan Trung ương Đoàn tổ chức gặp mặt cán bộ, công nhân viên Xuân Bính Ngọ 2026.

Dự chương trình có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết – Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam.

Clip: Trọng Quân

Cơ quan T.Ư Đoàn thực hiện nghi lễ chào cờ đầu Xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: Xuân Tùng

Tại buổi gặp mặt đầu xuân, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các ban phong trào, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc đã đạt được trong năm qua.

Bước sang năm Bính Ngọ 2026, anh Bùi Quang Huy mong muốn và tin tưởng các cán bộ, công nhân viên cơ quan T.Ư Đoàn tiếp tục phát huy cao hơn nữa tinh thần lao động, làm việc và cống hiến đã được thể hiện trong năm qua.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Huy nêu rõ, năm 2026 là năm diễn ra Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Tập thể cán bộ T.Ư Đoàn cần tập trung cao độ, duy trì tinh thần làm việc tiên phong, đoàn kết, bản lĩnh và sáng tạo. Đặc biệt, phát huy tinh thần nêu gương.

Anh Huy nhấn mạnh, tính nêu gương trong công tác cán bộ đã được quy định rõ trong văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc XII và cần phải được cụ thể hóa bằng hành động tự giác hàng ngày.

Cán bộ cấp trên phải làm gương cho cán bộ cấp dưới, cán bộ Đoàn phải làm gương cho đoàn viên, đoàn viên phải làm gương cho thanh niên, và từ đoàn viên phải làm gương cho thiếu niên, nhi đồng”, anh Huy nói.

Anh Huy cũng nêu rõ, với tư cách là những cán bộ thuộc cơ quan chuyên trách cấp cao nhất của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, mỗi cá nhân tại T.Ư Đoàn có trách nhiệm trở thành những tấm gương mẫu mực cho cán bộ Đoàn cả nước học tập. Sự nêu gương này không chỉ thể hiện ở kết quả công tác mà còn ở tinh thần lao động cần cù, sự đoàn kết nội bộ và tư duy sáng tạo không ngừng.

Trong không khí thân mật, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy chúc toàn thể cán bộ một năm mới Bính Ngọ sức khỏe, bình an và hạnh phúc.