Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn: Phát huy tinh thần tiên phong, bản lĩnh, sáng tạo và nêu gương trong năm mới Bính Ngọ

Xuân Tùng - Trọng Quân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Anh Bùi Quang Huy – Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn đề nghị đội ngũ cán bộ, công nhân viên cơ quan T.Ư Đoàn trong năm mới Bính Ngọ 2026, phát huy hơn nữa tinh thần tiên phong, đoàn kết, bản lĩnh và sáng tạo; đặc biệt đề cao tính nêu gương hướng tới kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Ngày 23/2, tại Hà Nội, cơ quan Trung ương Đoàn tổ chức gặp mặt cán bộ, công nhân viên Xuân Bính Ngọ 2026.

Dự chương trình có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết – Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam.

Clip: Trọng Quân
tp-doanthanhnien-xuanbinhngo1.jpg
Cơ quan T.Ư Đoàn thực hiện nghi lễ chào cờ đầu Xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: Xuân Tùng

Tại buổi gặp mặt đầu xuân, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các ban phong trào, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc đã đạt được trong năm qua.

Bước sang năm Bính Ngọ 2026, anh Bùi Quang Huy mong muốn và tin tưởng các cán bộ, công nhân viên cơ quan T.Ư Đoàn tiếp tục phát huy cao hơn nữa tinh thần lao động, làm việc và cống hiến đã được thể hiện trong năm qua.

tp-doanthanhnien-xuanbinhngo4.jpg
Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Huy nêu rõ, năm 2026 là năm diễn ra Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Tập thể cán bộ T.Ư Đoàn cần tập trung cao độ, duy trì tinh thần làm việc tiên phong, đoàn kết, bản lĩnh và sáng tạo. Đặc biệt, phát huy tinh thần nêu gương.

Anh Huy nhấn mạnh, tính nêu gương trong công tác cán bộ đã được quy định rõ trong văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc XII và cần phải được cụ thể hóa bằng hành động tự giác hàng ngày.

Cán bộ cấp trên phải làm gương cho cán bộ cấp dưới, cán bộ Đoàn phải làm gương cho đoàn viên, đoàn viên phải làm gương cho thanh niên, và từ đoàn viên phải làm gương cho thiếu niên, nhi đồng”, anh Huy nói.

Anh Huy cũng nêu rõ, với tư cách là những cán bộ thuộc cơ quan chuyên trách cấp cao nhất của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, mỗi cá nhân tại T.Ư Đoàn có trách nhiệm trở thành những tấm gương mẫu mực cho cán bộ Đoàn cả nước học tập. Sự nêu gương này không chỉ thể hiện ở kết quả công tác mà còn ở tinh thần lao động cần cù, sự đoàn kết nội bộ và tư duy sáng tạo không ngừng.

Trong không khí thân mật, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy chúc toàn thể cán bộ một năm mới Bính Ngọ sức khỏe, bình an và hạnh phúc.

tp-doanthanhnien-xuanbinhngo5.jpg
Ban Bí thư T.Ư Đoàn chụp ảnh với các cán bộ, chuyên viên ban, đơn vị T.Ư Đoàn.
﻿Ảnh: Xuân Tùng
tp-doanthanhnien-xuanbinhngo6.jpg
tp-doanthanhnien-xuanbinhngo7.jpg
Xuân Tùng - Trọng Quân
#Đoàn TNCS Hồ Chí Minh #T.Ư Đoàn #Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn #anh Bùi Quang Huy #anh Nguyễn Minh Triết #Uỷ viên dự khuyết T.Ư Đảng #Bí thư thường trực T.Ư Đoàn #anh Nguyễn Tường Lâm #Bí thư T.Ư Đoàn #Xuân Bính Ngọ #năm 2026 #Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII #Đại hội Đoàn #nêu gương #Đại hội Đoàn toàn quốc XII

Xem thêm

Cùng chuyên mục