Nam sinh Hà Nội giành vòng nguyệt quế, ghi danh trận Quý II Đường lên đỉnh Olympia

TPO - Trong trận thi tháng, Đoàn Trí Anh là một trong ba thí sinh đến từ Hà Nội tranh tài, đã xuất sắc giành chiến thắng với điểm số 230. Trí Anh là người đầu tiên giành vé vào trận quý II Đường lên đỉnh Olympia 26.

Trận tháng 1 quý II là số phát sóng đầu tiên trong năm mới Bính Ngọ 2026 của Đường lên đỉnh Olympia 26. Tranh tài trận tháng này gồm bốn thí sinh: Đoàn Trí Anh (THPT Đan Phượng, Hà Nội), Nghiêm Trung Đức (THPT Sóc Sơn, Hà Nội), Lâm Tiến Đạt (THPT Nghĩa Lộ, Lào Cai) và Trần Mạnh Khôi (THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Nội).

Trận tháng diễn ra gay cấn, điểm số, thứ hạng của các thí sinh trong “đoàn leo núi” liên tục có sự biến đổi qua từng câu hỏi, phần thi.

Cụ thể, phần thi Khởi động, Trung Đức tạo lợi thế với 65 điểm, Trí Anh 60 điểm, Tiến Đạt và Mạnh Khôi 35 điểm.

Mạnh Khôi nhanh chóng giải mã ẩn số chướng ngại vật.

Phần thi Vượt chướng ngại vật, ẩn số cần tìm có 13 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: Từ nào còn thiếu trong đoạn thơ sau: “Trong làn nắng ửng: khói mơ tan/ Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng/ Sột soạt gió trêu tà áo biếc/ Trên giàn thiên lý. Bóng … sang” (Hàn Mặc Tử)? Cả bốn thí sinh giành điểm với đáp án “Xuân”.

Hàng ngang thứ hai được lựa chọn có câu hỏi: Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho: n chia hết cho 9, n chia hết cho 10 và n lớn hơn 1900.

Mạnh Khôi nhấn chuông trả lời chính xác ẩn số cần tìm là “Mùa xuân nho nhỏ”. Điều này giúp Mạnh Khôi vươn lên dẫn đầu đoàn đua với 95 điểm. Tiếp đến, Trung Đức 75 điểm, Trí Anh 70 điểm, Tiến Đạt 45 điểm.

Phần thi Tăng tốc tiếp tục diễn ra gay cấn là cuộc đua và vươn lên của cặp thí sinh xếp cuối đoàn leo núi. Sau bốn cơ hội bứt tốc, đoàn leo núi tiến vào phần thi cuối với vị trí: Trí Anh 170 điểm, Tiến Đạt 145 điểm, Trung Đức 135 điểm, Mạnh Khôi 115 điểm.

Trí Anh giành chiến thắng trận tháng 1 quý II Olympia 26.

Phần thi Về đích, Trí Anh lựa chọn gói câu hỏi có giá trị 20 – 30 – 20 điểm. Nam sinh trường THPT Đan Phượng ghi điểm câu đầu và về chỗ với 190 điểm. Trung Đức giành quyền trả lời ở câu thứ hai, nhưng không thể giành điểm.

Tiến Đạt lựa chọn gói câu hỏi có cùng giá trị 20 điểm. Cậu để Trí Anh ghi điểm ở câu đầu; Trung Đức có cơ hội trả lời ở câu thứ hai. Tiến Đạt ghi điểm câu cuối, về chỗ với 145 điểm.

Mạnh Khôi lựa chọn gói câu hỏi có giá trị 20 – 30 – 20 điểm. Cậu trả lời chính xác câu thứ hai, để Trung Đức ghi điểm câu cuối. Mạnh Khôi về chỗ với 125 điểm.

Trung Đức với 130 điểm lựa chọn gói câu hỏi 20 – 20 – 30 điểm. Cậu để Trí Anh ghi điểm câu đầu tiên, nhưng đã ghi điểm câu thứ hai và câu cuối chọn Ngôi sao hi vọng. Điều này đã giúp cậu từ vị trí cuối cùng vươn lên thứ hai với 190 điểm.

Đoàn Trí Anh giành vòng nguyệt quế trận tháng 1 quý II Olympia 26.

Kết quả chung cuộc, Đoàn Trí Anh (THPT Đan Phượng, Hà Nội) giành vòng nguyệt quế trận tháng 1 quý II với 230 điểm.

Nghiêm Trung Đức (THPT Sóc Sơn, Hà Nội) về Nhì với 190 điểm. Cùng về thứ ba là Lâm Tiến Đạt (THPT Nghĩa Lộ, Lào Cai) 135 điểm và Trần Mạnh Khôi (THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Nội) 125 điểm.