Người trẻ Việt 'giữ Tết' nơi xứ người

TPO - Không được đón Tết sum vầy bên gia đình người thân nhưng những bạn trẻ Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài vẫn "giữ" Tết theo cách riêng. Xa nhà là cơ hội để họ thấu hiểu sâu sắc hơn giá trị Tết cổ truyền dân tộc.

Đón Giao thừa "online"

Đêm Giao thừa theo giờ Việt Nam, khi gia đình ở Đà Nẵng quây quần chuẩn bị đón năm mới, Dương Thị Diễm My (SN 1998) đang ở trong căn phòng nhỏ, cũng đếm ngược đến gần khoảnh khắc năm mới để gọi điện về nhà.

Ở nước ngoài, My vẫn cùng bạn bè đón Tết Việt, giữ truyền thống Tết.

Hai năm liên tiếp không thể về nước đón Tết, My duy trì thói quen này để cùng gia đình, người thân đón năm mới online. Sau khi gọi điện chúc Tết, My lướt một vòng Facebook để cập nhật không khí đón Giao thừa ở quê nhà, xem một chương trình đêm 30 trên ứng dụng.

“Không được sum họp dịp Tết cũng buồn. Ở bên này không có không khí Tết như ở Việt Nam. Thấy mọi người sum vầy, tôi cũng chạnh lòng”, My chia sẻ.

Thành phố My sinh sống không có đông người Việt. Vì vậy, Tết đến khá lặng lẽ. Không có chợ hoa, không có tiếng nhạc xuân rộn ràng ngoài phố. Những ngày cuối năm trôi qua như bao ngày khác, chỉ khác ở chỗ, trong lòng người xa xứ bắt đầu đong đầy cảm xúc.

Làm việc ở Nhật Bản đã gần chục năm nay, Đặng Hải Hà (SN 1991, quê ở Quảng Trị) cũng đã quen với việc đón Tết xa quê và những khoảnh khắc đón Giao thừa cùng gia đình qua màn hình điện thoại.

Năm nay, sau khi tan làm, Hà cũng cố gắng chờ đợi đến Giao thừa theo giờ Việt Nam để gọi điện về nhà chúc mừng năm mới. “Dù đi làm cả ngày mệt mỏi nhưng khi thấy cả gia đình tất bật chuẩn bị cúng tất niên, thắp hương lên bàn thờ gia tiên, quây quần để lì xì đầu năm, tôi lại được tiếp thêm động lực để tiếp tục làm việc nơi xứ người”, Hà kể.

Cũng đã đón 6 mùa Tết xa xứ, Võ Anh Khoa (SN 1996, Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Changwon - Hàn Quốc) vẫn giữ nhịp sinh hoạt quen thuộc của ngày Tết: Dọn dẹp phòng ở, chuẩn bị vài món truyền thống, chúc Tết người thân qua điện thoại…

Năm nào, Võ Anh Khoa (thứ 3 từ trái sang) cũng đón Tết Việt cùng đồng hương ở Đại sứ quán.

“Dù đã xa Việt Nam nhiều năm nhưng mỗi khi xuân về, tôi vẫn nhớ quay quắt mâm cơm ngày Tết, nhớ không khí rộn ràng, tất bật của những ngày cuối năm. Có khi chỉ cần nghe một bản nhạc xuân hay ngửi thấy mùi món ăn quen thuộc cũng đủ khiến lòng mình chộn rộn, xao xuyến”, Khoa nói.

Xa xứ nhưng Tết luôn ở trong tim

Năm nay, trước Tết, My cùng bạn bè được tham gia chương trình Tết dành cho kiều bào được Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển tổ chức. Chương trình có bữa cơm tất niên, các tiết mục văn nghệ và đoàn kịch từ Hà Nội sang biểu diễn, tạo không khí ấm cúng cho người Việt xa quê. “Được gặp gỡ, trò chuyện bằng tiếng Việt, cùng nhau đón Tết cổ truyền, tôi thấy mình gần quê hương hơn”, My cho biết.

Theo cô, Tết là dịp đặc biệt của người Việt, không chỉ là thời điểm bắt đầu năm mới mà còn là thời gian để gia đình sum họp, nhìn lại một năm đã qua và cùng nhau đón chờ một khởi đầu mới. “Càng lớn, tôi càng hiểu được giá trị của Tết cổ truyền, để càng yêu thêm những giá trị văn hóa, truyền thống của dân tộc”, My chia sẻ.

My cùng bạn bè ăn bữa cơm đầu năm với các món ăn truyền thống Tết như: Bánh chưng, giò, nem, chả...

Tại Hàn Quốc nơi Khoa sinh sống và học tập, cộng đồng người Việt khá đông. Những ngày cận Tết, các khu chợ Việt nhộn nhịp hơn, bày bán đủ các món ăn truyền thống Tết như bánh chưng, bánh tét, giò chả, mứt... “Mỗi khu vực đều có cộng đồng người Việt sinh sống. Bởi vậy, dù xa quê hương nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận, tận hưởng không khí Tết Việt”, Khoa kể.

Các hội đoàn người Việt phối hợp cùng Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán tổ chức chương trình “Xuân Quê Hương”, dành cho những người không thể về nước dịp Tết. Không gian chương trình tái hiện nhiều nét văn hóa truyền thống, từ ẩm thực đến văn nghệ, giúp người trẻ vơi bớt nỗi nhớ nhà.

“Trong những khoảnh khắc ấy, dù ở cách quê hương hàng nghìn cây số, tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm của mùa xuân, của tình đồng hương, để thấy rằng, dù đi xa đến đâu, Tết vẫn luôn ở trong tim mỗi người Việt”, Khoa chia sẻ.

Dù ở đâu, những người trẻ Việt vẫn giữ nếp Tết, vẫn cùng nhau kết nối để đón Tết Việt, vẫn duy trì những phong tục truyền thống: Từ bữa cơm đầu năm đến chờ đón khoảnh khắc Giao thừa, gửi lời chúc năm mới đến bạn bè, người thân…

“Xa nhà, Tết nơi xứ người giúp tôi hiểu rõ hơn giá trị của đoàn viên. Nếu trước đây, Tết đơn giản là kỳ nghỉ dài ngày, thì nay, đó còn là ký ức và động lực để mỗi người trẻ chúng tôi tiếp tục nỗ lực, rèn luyện để đóng góp cho quê hương”, Khoa nói.