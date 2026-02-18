Tết của du học sinh Việt

TPO - Giữa không khí đoàn viên của ngày Tết, khi nhiều người trẻ trở về nhà sau một năm xa quê, vẫn có những du học sinh đón năm mới nơi xứ người. Với họ, mùa xuân không chỉ là thời khắc chuyển giao, mà còn là dịp để nhớ về, bày tỏ tình yêu, nỗi nhớ với gia đình, bạn bè từ xa.

Chạnh lòng mỗi mùa Tết xa quê

Bạn Phương Linh (22 tuổi, đến từ Hà Nội) hiện theo học tại Trường Mod’Art International Paris, Pháp. Năm nay là năm thứ tư liên tiếp Linh đón Tết xa nhà kể từ khi bắt đầu hành trình du học.

“Những năm trước mình không thể về vì bận học và các dự án cá nhân. Năm nay, Tết trùng thời gian thực tập nên mình khó xin nghỉ, đành tiếp tục lỡ hẹn với gia đình”, Linh chia sẻ.

Dù đã chuẩn bị tinh thần cho những cái Tết xa nhà khi quyết định du học, Linh vẫn không tránh khỏi cảm giác thiếu vắng mỗi khi năm mới cận kề. Cô chấp nhận việc không thể góp mặt trong những buổi sum họp, không cùng gia đình đón giao thừa hay xem chương trình cuối năm như trước.

Chu Ngọc Phương Linh, hiện là sinh viên năm 4 ngành Quản lý thời trang của Trường Mod’Art International Paris (Pháp). Ảnh: NVCC

Trong ký ức của Linh, Tết luôn gắn với sự ấm áp và tiếng cười bên người thân. Chính những kỷ niệm suốt 18 năm đầu đời ấy khiến mỗi mùa xuân nơi xứ người lại khơi dậy trong cô một nỗi chạnh lòng khó gọi tên.

“Không được sum họp cùng gia đình dịp Tết là cảm giác rất khó tả. Mình vẫn cố gắng vui vẻ để bố mẹ yên tâm, nhưng khi thấy mọi người quây quần, nỗi nhớ nhà lại dâng lên, nhiều lúc không kìm được nước mắt. Càng xa nhà lâu, mình càng trân trọng những phút giây sum vầy và xem đó là động lực để cố gắng mỗi ngày”, cô chia sẻ.

Để vơi bớt nỗi nhớ, Linh thường cùng bạn bè tổ chức bữa cơm mang hương vị Tết Việt gồm bánh chưng, xôi gấc…. Ngoài ra, cô cũng hỗ trợ Hội sinh viên Việt Nam tại Paris tổ chức “Journée de Banh Chung” (Ngày hội Bánh Chưng), tạo không gian để du học sinh và bạn bè quốc tế cùng trải nghiệm gói bánh, tìm hiểu về Tết cổ truyền. Với cô, đó vừa là cách kết nối cộng đồng, vừa là dịp lan tỏa văn hóa Việt.

Phương Linh đón Tết cùng gia đình bạn bè người Pháp. Ảnh: NVCC

Linh tham gia “Journée de Banh Chung” (Ngày hội Bánh chưng) tại Pháp.

Chia sẻ về dự định năm 2026, Linh đặt mục tiêu dồn sức cho các dự án, cuộc thi trong năm mới nhằm phát triển bản thân và khẳng định hình ảnh người Việt Nam trên môi trường quốc tế, cũng như một cách để bố mẹ tự hào.

“Và hơn hết, mình chỉ mong sớm đạt được những giấc mơ của mình. Hy vọng một ngày không xa, có thể là Tết năm sau, mình được trở về nhà, quây quần cùng gia đình và kể về những trải nghiệm ấy mà không phải qua màn hình điện thoại”, Linh bày tỏ.

Nhớ "vị nhà"

Trái ngược với những du học sinh đã quen với nhiều cái Tết xa nhà và dần học cách thích nghi, những bạn trẻ lần đầu đón năm mới nơi xứ người lại đối diện với nhiều cảm xúc bỡ ngỡ, trống trải hơn. Thảo Linh (25 tuổi, quê Hà Nội), hiện theo học Thạc sĩ tại Aston University, Anh, là một trong số đó khi trải qua năm đầu tiên không thể trở về sum họp cùng gia đình.

Thảo Linh diện áo dài chụp hình tại Anh như một cách tự tạo không khí Tết giữa nơi xa. Ảnh: NVCC

Cô cho biết mình nhớ nhất không khí những ngày cận Tết ở Việt Nam, phố xá rộn ràng, người người sắm sửa quất, mai, đào. Trong khi đó, tại Anh, mọi hoạt động vẫn diễn ra như thường lệ, không có dấu hiệu của một mùa lễ đặc biệt, khiến cô không khỏi hụt hẫng.

Dù vậy, Linh chủ động mang Tết đến gần hơn bằng cách gọi điện chúc Tết gia đình, cùng người thân dùng bữa qua Facetime hay đến chùa tại Anh để tìm lại cảm giác quen thuộc.

Cũng lần đầu đón năm mới xa quê, Thanh Hằng (20 tuổi, tới từ Hà Nội), du học sinh tại Đức, cho biết cảm xúc rất nhớ nhà. “Mình rất buồn và tủi thân, nhớ nhà vô cùng. Càng gần Tết, mình càng không kìm được nước mắt vì không thể sum họp cùng gia đình. Nhà mình vẫn luôn quan niệm, dù ở đâu thì Tết cũng phải sum vầy”, Hằng xúc động chia sẻ.

Thanh Hằng lưu lại khoảnh khắc diện áo dài trước thềm năm mới. Ảnh: NVCC

Xa nhà vào thời khắc mở đầu năm mới, nữ sinh càng thấm thía giá trị của gia đình và cảm giác cô đơn nơi đất khách. Dẫu vậy, Hằng vẫn tự nhắc mình giữ tinh thần tích cực để tiếp tục việc học. Những phong bao lì xì online gửi bạn bè hay việc treo bao lì xì, lá cờ Việt Nam trong phòng trở thành cách để cô tự tạo không khí Tết và tiếp thêm động lực.

Nói về dự định năm mới, Hằng mong có thể hòa nhập tốt hơn, cải thiện ngoại ngữ và khám phá thêm nhiều quốc gia mới. “Quan trọng nhất, em mong có thật nhiều sức khỏe, và hy vọng gia đình luôn mạnh khỏe để em yên tâm học tập ở nơi xa”, cô bạn bày tỏ.