Bạn trẻ rạng rỡ check-in đường hoa Tết Đà Nẵng

TPO - Giữa không gian ngập tràn sắc xuân bên bờ sông Hàn, đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 ở Đà Nẵng trở thành điểm hẹn của đông đảo các bạn trẻ. Những tà áo dài thướt tha tạo nên bức tranh Tết vừa truyền thống, vừa hiện đại.
Dọc các khu vực xung quanh đường hoa như: Công viên APEC, phố đi bộ Bạch Đằng..., các tiểu cảnh đậm không khí Tết cổ truyền cũng được bài trí, thu hút đông đảo các bạn trẻ tạo dáng, chụp ảnh.
Nhiều gia đình trẻ cũng chọn thời điểm khai trương để tham quan đường hoa vì lo lắng những ngày tới khu vực này sẽ trở nên đông đúc. Những em bé xinh xắn trong tà áo dài, áo tứ thân, bộ đồ bà ba... vui vẻ hợp tác tạo dáng, chụp ảnh với bố mẹ.