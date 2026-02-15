Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bạn trẻ rạng rỡ check-in đường hoa Tết Đà Nẵng

Giang Thanh

TPO - Giữa không gian ngập tràn sắc xuân bên bờ sông Hàn, đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 ở Đà Nẵng trở thành điểm hẹn của đông đảo các bạn trẻ. Những tà áo dài thướt tha tạo nên bức tranh Tết vừa truyền thống, vừa hiện đại.

tp-ban-tre-checkin-duong-hoa-19.jpg
Chiều 14/2, đường hoa Tết của TP. Đà Nẵng﻿ chính thức mở cửa để phục vụ người dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Dòng người tấp nập đổ về bên bờ sông Hàn để tham quan, chụp ảnh với hàng ngàn bông hoa rực rỡ, các cụm linh vật ngựa độc đáo. Ảnh: Giang Thanh
tp-ban-tre-checkin-duong-hoa-17.jpg
Trong ngày đầu của kỳ nghỉ Tết, rất đông các bạn trẻ diện áo dài truyền thống, check-in với các linh vật ngựa gây sốt của Đà Nẵng thời gian qua như ngựa 4.0, ngựa mang trên mình tên 94 xã, phường, đặc khu hay ngựa Thánh Gióng...
tp-ban-tre-checkin-duong-hoa-20.jpg
Tâm điểm của không gian đường hoa Tết Đà Nẵng là cụm linh vật ngựa “Kim Mã 4.0”, gây ấn tượng mạnh khi mang hơi thở công nghệ với các mảng khối sắc sảo và đường nét hiện đại. Rất đông các bạn trẻ xếp hàng chờ đợi để có thể chụp ảnh cùng linh vật độc đáo này.
tp-ban-tre-checkin-duong-hoa-5.jpg
Trong ánh nắng chiều vàng rực, những tà áo dài rực rỡ khoe sắc bên sông Hàn, bay nhẹ trong gió, hòa cùng sắc hoa, thu hút ánh nhìn của đông đảo du khách quốc tế.
tp-duong-hoa-tet.jpg
Tranh thủ chiều cuối năm, Trần Minh Thư (25 tuổi, phường Thanh Khê) cùng nhóm bạn đến tham quan đường hoa. Lựa chọn tà áo dài truyền thống, nhóm bạn trẻ kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi ở các cụm linh vật ngựa để chụp ảnh.
tp-ban-tre-checkin-duong-hoa-12.jpg
“Em thấy năm nay đường hoa rất ấn tượng, các linh vật ngựa﻿ đều rất sống động, độc đáo và ý nghĩa. Nhóm em cũng lựa chọn mặc áo dài, không chỉ để có những bức ảnh đẹp đăng mạng xã hội, mà còn là cách để gìn giữ nét văn hóa truyền thống giữa nhịp sống hiện đại", Thư nói.
tp-ban-tre-checkin-duong-hoa-11.jpg
tp-ban-tre-checkin-duong-hoa-3.jpg
tp-ban-tre-checkin-duong-hoa-1.jpg
tp-ban-tre-checkin-duong-hoa-2.jpg
Dọc các khu vực xung quanh đường hoa như: Công viên APEC, phố đi bộ Bạch Đằng..., các tiểu cảnh đậm không khí Tết cổ truyền cũng được bài trí, thu hút đông đảo các bạn trẻ tạo dáng, chụp ảnh.
tp-ban-tre-checkin-duong-hoa-9.jpg
tp-ban-tre-checkin-duong-hoa-7.jpg
tp-ban-tre-checkin-duong-hoa-10.jpg
tp-ban-tre-checkin-duong-hoa-4.jpg
Nhiều gia đình trẻ cũng chọn thời điểm khai trương để tham quan đường hoa vì lo lắng những ngày tới khu vực này sẽ trở nên đông đúc. Những em bé xinh xắn trong tà áo dài, áo tứ thân, bộ đồ bà ba... vui vẻ hợp tác tạo dáng, chụp ảnh với bố mẹ.
tp-ban-tre-checkin-duong-hoa-8.jpg
Anh Nguyễn Đình Nam (35 tuổi, phường Sơn Trà) đánh giá đường hoa Tết năm nay ấn tượng và nhiều điểm nhấn hơn so với các năm trước.
tp-ban-tre-checkin-duong-hoa-6.jpg
"Các cụm linh vật đều được thực hiện chỉn chu, mang theo câu chuyện về khát vọng của Đà Nẵng. Khi dắt các con tới đây, tôi cũng giải thích cho các cháu biết về ý nghĩa độc đáo của các linh vật ngựa, để các cháu hiểu và yêu thêm thành phố này", anh Nam chia sẻ.
tp-ban-tre-checkin-duong-hoa-15.jpg
Càng về tối, ánh đèn thắp sáng các cụm trang trí càng làm nổi bật các linh vật ngựa trên nền trời sông Hàn lộng gió. Dòng người vẫn tiếp tục đổ về đường hoa để ghi lại những khoảnh khắc độc đáo vào những ngày cuối năm.
tp-ban-tre-checkin-duong-hoa-16.jpg
Không chỉ thu hút người dân, các cụm linh vật ngựa cũng đặc biệt thu hút khách quốc tế. Nhiều du khách tìm đến khu vực này đến nhìn ngắm và chụp ảnh các linh vật ngựa độc lạ của Đà Nẵng.
tp-ban-tre-checkin-duong-hoa-14.jpg
Được biết, đường hoa Tết﻿ TP. Đà Nẵng được triển khai thi công từ cuối tháng 1/2026 và sẽ mở cửa phục vụ người dân, du khách đến ngày 26/2 (nhằm ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch).
Giang Thanh
#đường hoa Tết #Đà Nẵng #Tết Nguyên đán #linh vật ngựa #áo dài #bạn trẻ

