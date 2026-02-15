Bạn trẻ rạng rỡ check-in đường hoa Tết Đà Nẵng

TPO - Giữa không gian ngập tràn sắc xuân bên bờ sông Hàn, đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 ở Đà Nẵng trở thành điểm hẹn của đông đảo các bạn trẻ. Những tà áo dài thướt tha tạo nên bức tranh Tết vừa truyền thống, vừa hiện đại.