Đường hoa Nguyễn Huệ Xuân Bính Ngọ: Dấu ấn thời sáp nhập

TP - Xuân về, Đường hoa Nguyễn Huệ lại hiện ra như một tấm gương phản chiếu tâm thế của đô thị lớn nhất cả nước. Nếu những năm trước, Đường hoa là câu chuyện của khát vọng phát triển, của bản sắc phương Nam phóng khoáng, thì Tết Bính Ngọ 2026, không gian trên Đường hoa xuân nơi đây mang một tầng ý nghĩa khác: Dấu ấn của thời sáp nhập, của một thành phố đang mở rộng biên độ địa lý lẫn tầm vóc tư duy.

Ðường hoa Ngày và Ðêm

Năm nay Đường hoa lần đầu tiên được các nghệ nhân thiết kế với 2 phiên bản song song là phiên bản ban ngày và phiên bản ban đêm. Với phiên bản ban ngày, Đường hoa Nguyễn Huệ 2026 là một kiệt tác sắp đặt hoa quy mô nhất từ trước đến nay với hơn 100.000 giỏ hoa đa chủng loại. Trong đó điểm nhấn của Đường hoa năm nay là Nhất mã thong dong- Linh vật lớn nhất Đường hoa với chiều cao gần 7m. Được chế tác từ chất liệu tre đan hình học thân thiện với môi trường, chú ngựa khổng lồ này tạo ra một không gian sinh thái đa tầng, nơi du khách có thể len lỏi giữa thảm thực vật để cảm nhận sự thư thái, thong dong. Bên cạnh đó Đại cảnh Ngựa chín hồng mao lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh, linh vật này được khắc họa với các lớp màu, đạt chiều cao 6,4m, với Chín hồng mao mang ý nghĩa viên mãn - cát tường - trọn vẹn, kết hợp các gam màu nóng - lạnh và hiệu ứng sơn chuyển màu tạo nên hàng trăm màu sắc thay đổi liên tục theo góc nhìn của du khách.

Đại cảnh “Giang sơn cẩm tú” với hình ảnh các con ngựa đại diện cho 3 địa phương sáp nhập là Bình Dương, TPHCM và Bà Rịa- Vũng Tàu.

Đường Hoa Nguyễn Huệ Xuân Bính Ngọ sẽ mở cửa từ ngày 15/2 đến 22/2 (Nhằm ngày 28 tháng Chạp Ất Tỵ đến mùng 6 Tết Bính Ngọ).

Đại cảnh Lý ngựa ô lấy cảm hứng từ bản dân ca cùng tên tái hiện nét văn hóa Nam Bộ với tạo hình vui nhộn, màu xanh ngả tím thời thượng. Điểm đặc biệt là bề mặt linh vật được hiệu ứng sơn mài với hoa văn mây sóng 3D hologram, tạo nên sự óng ánh, bắt mắt dưới ánh nắng mặt trời; Khu vực Rực rỡ miền ký ức có điểm nhấn là chiếc đèn kéo quân khổng lồ cao hơn 6m, đường kính 6,4m. Trục xoay liên tục của đèn tái hiện khung cảnh dân gian về Tết Việt, lưu giữ những giá trị truyền thống, bản sắc dân tộc.

Với phiên bản Đường hoa về đêm sẽ là Lễ hội ánh sáng với công nghệ Mapping đột phá. Vào cuối giờ chiều, Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ chuyển mình ngoạn mục, trở thành một không gian nghệ thuật huyền ảo nhờ ứng dụng đồng bộ công nghệ ánh sáng và tương tác. Công nghệ Mapping lần đầu xuất hiện tại Đường hoa được trình chiếu trực tiếp lên bề mặt Linh vật, kể câu chuyện sử thi về hành trình từ huyền thoại Thánh Gióng đến sự phát triển của công nghệ và sự hợp nhất của siêu đô thị. Sự kết hợp giữa Mapping và chuyển động cơ học của Linh vật tạo nên một trải nghiệm sống động như thật.

“Nhất mã thong dong”, linh vật Đường hoa năm nay.

Hình ảnh con ngựa trong đại cảnh “Lý ngựa ô”.

Bên cạnh đó đại cảnh cuối Giang sơn cẩm tú quy tụ chín ngựa vĩnh cửu phi nước đại, trong đó ba con ngựa chính biểu trưng cho các địa phương đã sáp nhập là TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa- Vũng Tàu tạo thành một TPHCM mới với tạo hình nguyên khối thể hiện sự mạnh mẽ và vững chãi. Sáu ngựa nhỏ biểu trưng cho các khía cạnh của Thành phố được tạo hình với kết cấu nhiều lớp, tạo hiệu ứng lớp lang, chuyển động trên con đường ánh sáng.

Bản Giao hưởng mùa Xuân trên Ðường hoa

Năm 2026 là năm bản lề của quốc gia, đánh dấu sự hợp nhất để TPHCM trở thành “siêu đô thị quốc tế Đông Nam Á”. Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 phản ánh bước chuyển mình này với hình ảnh linh vật Bính Ngọ bay lên trên lũy tre cách điệu như sóng lớn, biểu trưng cho nguồn năng lượng vươn lên mạnh mẽ. Với thông điệp “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”, ngay tại cổng chào, Đường hoa đã rực sáng thể hiện sự gắn kết ba địa phương, tạo nên vùng phát triển năng động, tích hợp và đầy nội lực khẳng định tinh thần đoàn kết và quyết tâm bứt phá trong giai đoạn mới.

Một nét mới khác của Tết Bính Ngọ năm nay là sự lan tỏa không khí của mùa Xuân đến khắp khu trung tâm TPHCM khi các điểm đến như chợ Bến Thành, hồ Con Rùa, ngã Sáu Phù Đổng đồng loạt được chỉnh trang, sơn mới. Ngoài khu vực trung tâm TPHCM, đường hoa còn được tổ chức tại nhiều phường như Bình Dương, Thủ Dầu Một, Bà Rịa, Vũng Tàu và Đặc khu Côn Đảo, góp phần mở rộng không gian vui xuân cho người dân.

Bản giao hưởng mùa Xuân 2026 được ngân vang, trải dài trên đại lộ Nguyễn Huệ. Du khách thăm Đường hoa sẽ cảm nhận được sự khác biệt của vẻ đẹp của các loài hoa với 3 chương: Xuân hội nhập- Cội nguồn gấm hoa- Tương lai vững bước. Với mỗi chương, Đường hoa với vẻ đẹp của các loài hoa cùng sự sắp đặt để hiện tiến trình tái cấu trúc không gian đô thị và hành chính của TPHCM. Sự sáp nhập, điều chỉnh, liên kết vùng không còn là khái niệm trên giấy mà đã hiện hữu trong đời sống thường nhật. Và Đường hoa Nguyễn Huệ- Điểm đến quen thuộc mỗi mùa Xuân - trở thành nơi kể câu chuyện ấy bằng ngôn ngữ của hoa, của ánh sáng và của ký ức đô thị.

Ông Trương Đức Hùng- Tổng Giám đốc Saigontourist Group, Trưởng Ban Tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 cho hay: “Đường hoa Nguyễn Huệ 2026 không chỉ là không gian nghệ thuật độc đáo, mà còn là biểu tượng sống động cho khát vọng vươn lên và kết nối của TPHCM trong thời kỳ mới. Sau 23 năm, lần đầu tiên chúng tôi mang đến hai phong cách trải nghiệm khác biệt trong cùng một không gian để kể câu chuyện về một siêu đô thị trẻ trung, năng động. Đường hoa năm nay sẽ trở thành nơi cảm xúc thăng hoa, nơi lịch sử ngàn năm hòa quyện cùng nhịp sống hiện đại, khẳng định vai trò tiên phong của TPHCM trên bản đồ kinh tế, văn hóa và công nghệ cả nước”.