Dựng cây nêu ngay tại Hoàng thành Thăng Long

Chương trình Happy Tết 2026 diễn ra với nhiều trải nghiệm Tết thú vị, trong đó có việc tái hiện nghi thức lễ dựng nêu ngay tại không gian thiêng liêng của Hoàng thành Thăng Long.

Chiều 21/1, Sở Du lịch thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin về chương trình Happy Tết năm 2026.

Theo đó, từ 6/2-10/2/2026 (tức ngày 19 đến ngày 23 tháng Chạp năm Ất Tỵ) tại Khu Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long (số 19C đường Hoàng Diệu), Sở Du lịch Hà Nội chủ trì, phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình Happy Tết năm 2026 với chủ đề Tết là hạnh phúc.

Đại diện Sở Du lịch Hà Nội thông tin về chương trình.

Chương trình Happy Tết là hoạt động thường niên được tổ chức vào dịp Tết hàng năm, mang ý nghĩa đặc biệt nhằm tái hiện không gian Tết cổ truyền Việt Nam, góp phần quảng bá, giới thiệu các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của Thủ đô và các vùng miền.

Với quy mô trên 7.000 m2, không gian Happy Tết năm 2026 được thiết kế, trang trí công phu, tái hiện sinh động hình ảnh Tết truyền thống của Hà Nội và các vùng miền. Ví dụ các không gian gồm Chợ Xuân, Hương vị Tết, Xuân hội tụ, Trò chơi dân gian và hoạt động cộng đồng...

Điểm nhấn của chương trình là lễ khai mạc dự kiến diễn ra vào tối ngày 6/2 với chương trình nghệ thuật đặc sắc, nghi thức khai mạc trang trọng và hành trình tham quan, trải nghiệm không gian Tết Việt, ẩm thực ngày Tết và các hoạt động văn hóa truyền thống.

Đại diện Sở Du lịch Hà Nội cho biết, trong suốt 5 ngày diễn ra chương trình, người dân và du khách được tham gia các trải nghiệm hấp dẫn. Trong đó có hoạt động tái hiện nghi thức, phong tục cổ truyền Lễ dựng Nêu góp phần lan tỏa giá trị di sản văn hóa lịch sử truyền thống Việt Nam tới mọi tầng lớp nhân dân ngay tại không gian thiêng liêng của Hoàng thành Thăng Long.

Nghệ nhân ẩm thực Lê Thị Thiết - Phó Chủ tịch Hiệp hội văn hóa ẩm thực Việt Nam thông tin tại hội nghị.

Nghệ nhân ẩm thực Lê Thị Thiết - Phó Chủ tịch Hiệp hội văn hóa ẩm thực Việt Nam - cho biết trong khuôn khổ sự kiện ban tổ chức mong muốn giới thiệu mâm cỗ ngày Tết của các vùng miền, qua đó làm rõ sự khác biệt và nét đặc trưng của văn hóa ẩm thực ba miền. Thông qua mâm cỗ Tết, đặc biệt là những món ăn truyền thống, các bạn trẻ có thể hiểu rằng Tết không chỉ là vui chơi, nghỉ ngơi, mà còn là giá trị văn hóa sâu sắc, gắn liền với mỗi gia đình, mỗi vùng quê.