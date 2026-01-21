OCB mang đến bản giao thoa âm nhạc dân gian và hiện đại tại 'Tết Tự Tin'

Chọn lối đi riêng đầy cảm hứng và khát vọng mang vẻ đẹp văn hóa, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thông qua từng tác phẩm âm nhạc. Tết này, Ngân hàng Phương Đông (OCB) vào vai người “kết duyên” giữa âm hưởng dân gian và hiện đại thông qua một “đại tiệc” âm nhạc mang tên “Tết Tự Tin”, lần đầu tiên sẽ được tổ chức tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ vào ngày 25/01/2026.

OCB mang đến không gian âm nhạc độc đáo và sáng tạo cùng Tết Tự Tin

Khác biệt hoàn toàn với những đêm nhạc điện tử sôi động thường thấy vào dịp cuối năm, “Tết Tự Tin” do OCB tổ chức mở ra một không gian văn hóa đầy cảm xúc nhưng cũng không kém phần hiện đại. Những giai điệu dân gian vốn dĩ “rất quen” nay lại trở nên độc đáo với bản phối mới chắc chắn sẽ làm hài lòng khán giả yêu nhạc mọi lứa tuổi.

Điểm cộng lớn nhất của chương trình chính là không gian mở hoàn toàn miễn phí. Dù bạn đi cùng gia đình, nhóm bạn thân, dạo bước cùng người thương, hay thậm chí là đi một mình, bạn vẫn sẽ tìm thấy một góc riêng để tận hưởng. Với sự đầu tư lớn, quy mô hoành tráng, “Tết Tự Tin” của OCB hứa hẹn sẽ biến không gian trung tâm thành phố trở thành một điểm hẹn "nóng" nhất trong tháng 01 này.

“Đây không đơn thuần là sự kiện về âm nhạc, chúng tôi muốn mang đến một không gian gắn kết mọi thành viên trong gia đình, dù thuộc thế hệ nào cũng có thể cùng nhau chia sẻ giai điệu thân quen và lưu giữ những khoảnh khắc quý giá trong khoảnh khắc những ngày cuối năm này”. Đại diện lãnh đạo OCB chia sẻ.

Được biết, sức hút của chương trình càng thêm cộng hưởng bởi sự góp mặt của dàn nghệ sĩ đa thế hệ nhưng chung niềm đam mê mãnh liệt với văn hóa dân gian. Theo đó, hành trình nghệ thuật sẽ dẫn dắt khán giả thả mình vào những giai điệu đầy cảm xúc từ Quốc Thiên, trước khi chìm đắm trong các bản tình ca ngọt ngào, đậm chất tự sự của “hoàng tử ballad” Tăng Phúc. Nối tiếp mạch cảm xúc ấy, bầu không khí sẽ trở nên sôi động qua nguồn năng lượng sân khấu mạnh mẽ cùng giọng ca nội lực của Thanh Duy, để rồi tiếp tục bùng nổ với sự biến hóa của Cao Bá Hưng – người vốn nổi tiếng với khả năng kết hợp nhạc cụ truyền thống trên nền âm nhạc đương đại. Sự thăng hoa của đêm nhạc càng ấn tượng hơn qua tiếng hát đầy kỹ thuật của Lâm Bảo Ngọc và chắc chắn không thể thiếu nét trẻ trung, màu sắc viral đậm chất Gen Z của LyLy. Sự quy tụ của các cá tính âm nhạc này chính là cách ban tổ chức muốn truyền tải câu chuyện về việc về xóa nhòa khoảng cách và đặc biệt mang đến một không gian âm nhạc khó quên.

Là một ngân hàng luôn hướng đến sự hiện đại, năng động nhưng vẫn đề cao những giá trị truyền thống, thông qua vai trò “người kết duyên” giữa âm hưởng dân gian cùng âm nhạc hiện đại, OCB đã và đang khẳng định mạnh mẽ thông điệp của mình với niềm tin vững chắc rằng, truyền thống chính là sợi dây bền chặt nhất nối liền các thế hệ trước nhịp sống hiện nay đang rất cần sự nhanh, thích ứng và có những cách tiếp cận mới mẻ, sáng tạo hơn.

“Việc đưa âm hưởng dân gian vào dòng chảy âm nhạc hiện đại không chỉ là một trải nghiệm nghệ thuật độc đáo, mà còn thể hiện cam kết của OCB trong việc giữ gìn những giá trị cốt lõi của truyền thống, đêm nhạc hứa hẹn sẽ mang khán giả đến nhiều cung bậc của cảm xúc”. Lãnh đạo OCB chia sẻ thêm.

Không chỉ dừng lại ở những cảm xúc trên sân khấu, đêm nhạc hội còn là lời cảm ơn của OCB gửi đến khách hàng trong dịp đầu năm mới, bên cạnh chuỗi chương trình khuyến mại “Tết Tự Tin – Đón Thịnh Vượng” với hàng ngàn giải thưởng hấp dẫn giá trị đến 3,5 tỷ đồng đang được ngân hàng triển khai trên toàn quốc.