Nhiều doanh nghiệp đề xuất làm đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

TPO - Bộ Xây dựng xác nhận đã nhận nhiều đề xuất tham gia dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, song việc kêu gọi đầu tư tư nhân còn phụ thuộc vào quyết định về hình thức đầu tư.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời hàng loạt doanh nghiệp đề xuất tham gia Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, cho biết đang lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và sẽ công bố hình thức đầu tư khi có quyết định chính thức.

Các doanh nghiệp gửi đề xuất gồm: Công ty CP Tập đoàn Trường Hải; Liên danh nhà đầu tư Mekolor và Great USA; Công ty CP Xây dựng Thăng Long Quốc gia; Công ty CP Vận tải đường sắt Việt Nam...

Theo Bộ Xây dựng, thời gian qua Chính phủ và các bộ, ngành liên tục nhận được văn bản, kiến nghị và “tâm thư” của doanh nghiệp mong muốn được tham gia đầu tư, xây dựng và khai thác tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Bộ ghi nhận đây là sự quan tâm lớn của khu vực tư nhân đối với các dự án hạ tầng chiến lược, thể hiện mong muốn đồng hành cùng Nhà nước trong quá trình phát triển đất nước.

Phối cảnh dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Ảnh: BXD.

Triển khai Nghị quyết số 172/2024/QH15 và Nghị quyết số 227/2025/QH15 của Quốc hội, cùng Nghị quyết số 106/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng đang tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, trong đó có nội dung quan trọng là nghiên cứu lựa chọn hình thức đầu tư.

“Trường hợp dự án có áp dụng đầu tư theo phương thức PPP hoặc theo hình thức đầu tư kinh doanh, Bộ Xây dựng sẽ thông báo để các doanh nghiệp quan tâm được biết và nộp hồ sơ tham gia đầu tư theo quy định”, văn bản của Bộ nêu rõ.

Cuối tháng 12/2025, sau hơn 7 tháng kể từ khi gửi đề xuất, Tập đoàn Vingroup - công ty mẹ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed - đã có văn bản xin rút đề xuất đầu tư dự án.

Về tổ chức triển khai, Bộ Xây dựng vừa giao Ban Quản lý dự án Thăng Long thực hiện nhiệm vụ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi trên cơ sở tiếp quản toàn bộ kết quả nghiên cứu trước đó từ Ban Quản lý dự án Đường sắt, nhằm bảo đảm tính kế thừa và rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư. Bộ đã thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam gồm 18 thành viên, do Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh làm Trưởng ban.

Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đặt mục tiêu khởi công trong năm nay. Ảnh minh họa: Xinhua.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam có tổng chiều dài hơn 1.540 km, điểm đầu tại ga Ngọc Hồi (Hà Nội), điểm cuối tại ga Thủ Thiêm (TPHCM), đi qua địa phận 15 tỉnh, thành phố (sau sắp xếp đơn vị hành chính).

Dự án được đầu tư mới toàn tuyến đường đôi, khổ 1.435 mm, tốc độ thiết kế hơn 300 km/h, tải trọng 22,5 tấn mỗi trục; gồm 23 ga hành khách và 5 ga hàng hóa, sử dụng hệ thống phương tiện và thiết bị đồng bộ. Tuyến đường sắt này chủ yếu vận chuyển hành khách, đồng thời đáp ứng yêu cầu lưỡng dụng phục vụ quốc phòng, an ninh và có thể vận tải hàng hóa khi cần thiết.

Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng hơn 1,7 triệu tỷ đồng (tương đương 67,34 tỷ USD), dự kiến thực hiện theo hình thức đầu tư công. Tiến độ đặt mục tiêu khởi công trong năm nay và phấn đấu cơ bản hoàn thành dự án vào năm 2035.