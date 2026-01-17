Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bí thư Hà Nội: Giải quyết ô nhiễm môi trường phải làm nhanh, làm ngay

Trường Phong
TPO - Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu việc giải quyết ô nhiễm môi trường phải làm nhanh, làm ngay, làm tổng thể, bởi ô nhiễm môi trường đang ảnh hưởng đến các ngành, nhất là du lịch.

Ngày 17/1, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc làm việc với Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội về một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết đang đặt ra.

tienphong-171ngoc.jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: PV.

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Đại cho biết, đối với xử lý chất thải sinh hoạt, thành phố phấn đấu khởi công xây dựng mở rộng 2 công trình đốt rác phát điện tại Xuân Sơn và Nam Sơn trước ngày 28/2/2026, hoàn thành trong quý I/2027. Như vậy, kết hợp với 2 nhà máy hiện có, thành phố sẽ bảo đảm xử lý 100% rác phát sinh theo phương pháp đốt phát điện (không chôn lấp)...

Đối với chất thải rắn xây dựng, năm 2026, dự kiến thành phố đưa vào hoạt động 4 bãi nghiền xử lý đáp ứng công suất khoảng 2.500-3.000 tấn...

Đảng ủy sở đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch, giải pháp triển khai thực hiện khắc phục ô nhiễm không khí với các nhóm nhiệm vụ, gồm: Quản lý và kiểm soát nguồn gây ô nhiễm; hoàn thiện hệ thống quan trắc và dự báo diễn biến ô nhiễm; ngăn chặn xu hướng gia tăng ô nhiễm; từng bước phục hồi chất lượng không khí; xử lý các cơ sở gây ô nhiễm.

Cùng với đó, sẽ hoàn thiện cơ chế chính sách, quy định để bảo đảm nguyên tắc, cơ chế phối hợp thực hiện các biện pháp quản lý môi trường không khí; quản lý theo từng phân vùng môi trường (vùng bảo vệ nghiêm ngặt; vùng phát thải thấp)...

Về xử lý điểm nghẽn về úng ngập ngoại thành, ông Đại cho biết, đang khẩn trương triển khai các dự án xử lý cấp bách đã được UBND thành phố ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp là cải tạo, nâng cấp 3 trạm bơm: Tân Hưng, Cẩm Hà 1, Tăng Long (xã Đa Phúc); tiếp tục đầu tư nâng cấp tổng thể hệ thống đê điều...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc đặc biệt lưu ý các giải pháp cụ thể để giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc.

Đối với điểm nghẽn về môi trường, ông Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu ngành Nông nghiệp và Môi trường phải có giải pháp căn cơ, tổng thể cả trước mắt và lâu dài để giải quyết vấn đề này một cách bền vững.

Về các loại chất thải sinh hoạt, chất thải rắn xây dựng, chất thải y tế và chất thải công nghiệp... theo ông Ngọc, trong các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, ngành Nông nghiệp và Môi trường cần xây dựng giải pháp quy hoạch để xử lý đối với từng loại chất thải.

Ông Ngọc nhấn mạnh, các giải pháp giải quyết các điểm nghẽn của ngành Nông nghiệp và Môi trường phải đặt trong tổng thể hàng loạt vấn đề lớn thành phố đang giải quyết, như hoàn thiện thể chế, quy hoạch và định hình mô hình tăng trưởng mới.

Giải pháp xử lý các điểm nghẽn của ngành phải rất cụ thể, căn cơ và đồng bộ. Cần tính toán việc nào giao cho cấp xã, phường; việc nào trực tiếp chịu trách nhiệm; việc nào làm việc và phối hợp với các tỉnh lân cận và việc nào làm việc với Trung ương. Mọi việc phải rất cụ thể, đi vào thực chất và phải kiểm đếm từng tuần, quyết tâm không để phức tạp thêm

Trong lĩnh vực phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số, trọng tâm là cơ sở dữ liệu, Bí thư Thành ủy chỉ đạo ngành Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện số liệu điều tra cơ bản, hoàn thiện dữ liệu đất đai để phục vụ hành chính và phát triển kinh tế số, kinh tế dữ liệu... Ngoài ra, ngành Nông nghiệp và Môi trường Thủ đô cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề phát triển nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, kiên quyết không để lãng phí...

Cho rằng tiến độ triển khai các dự án, công trình xử lý rác thải, khắc phục ô nhiễm môi trường còn chậm, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường phải xây dựng chương trình hành động để thực hiện các nhiệm vụ cấp bách được thành phố giao. Ông Ngọc yêu cầu, việc giải quyết ô nhiễm môi trường phải làm nhanh, làm ngay, làm tổng thể, vì ô nhiễm môi trường đang ảnh hưởng đến các ngành, nhất là du lịch.

Trường Phong
