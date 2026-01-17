Bí thư Hà Nội: Đề xuất các đô thị lớn phải đảm bảo tầm nhìn 100 năm

TPO - “Mọi việc phải làm rất khẩn trương. Các đồng chí sẽ phải đề xuất các khu đô thị lớn, các trục đường dựa trên các tiêu chuẩn mới. Quyết định phải dựa trên căn cứ khoa học để bảo đảm tầm nhìn 100 năm tới” - ông Nguyễn Duy Ngọc - Bí thư Thành ủy Hà Nội - yêu cầu.

Ưu tiên xử lý ngập lụt đô thị

Chiều 17/1, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc làm việc với Đảng ủy Sở Xây dựng Hà Nội về một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết đang đặt ra.

Báo cáo tại cuộc làm việc, Giám đốc Sở Xây dựng TP Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho biết: Năm 2025, Sở Xây dựng đã tham mưu thành phố thống nhất triển khai 4 đồ án quy hoạch chuyên ngành, gồm: Giao thông vận tải, thoát nước và cao độ nền, cấp nước, không gian ngầm; triển khai 5 đề án lớn, như: Chống úng ngập cục bộ, ùn tắc giao thông, công viên cây xanh, vật liệu xây dựng.

Giám đốc Sở Xây dựng TP. Hà Nội Nguyễn Phi Thường. Ảnh: PV.



Trong năm, sở đã hoàn thành, tham mưu UBND thành phố nhiều báo cáo lớn như báo cáo tổng thể hệ thống đường sắt đô thị, quỹ nhà tái định cư, công viên - vườn hoa, giao thông tĩnh, cầu vượt sông, hệ thống thoát nước và chống úng ngập đô thị.

Sở cũng phối hợp triển khai hiệu quả nhiều công trình, dự án lớn trên địa bàn thành phố. Điển hình là việc hoàn thành giai đoạn đầu xử lý, làm sạch nước sông Tô Lịch và đưa vào vận hành Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá; tổ chức khởi công 7 cầu lớn vượt sông Hồng, 2 tuyến đường sắt đô thị số 2 và số 5, Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Khu đô thị thể thao Olympic, đường nối Sân bay Gia Bình, Dự án thành phần 3 đường Vành đai 4...

Công tác tổ chức giao thông tiếp tục được đẩy mạnh với việc xử lý 9/38 điểm ùn tắc, tháo dỡ 14/26 vị trí rào chắn, hoàn thành 17/17 công trình tổ chức giao thông; rà soát 266 nút có nguy cơ ùn tắc. Thành phố đã ban hành quy định hạn chế xe tải, xe container trên Vành đai 3 trong giờ cao điểm và quy định về hoạt động phương tiện giao thông đường bộ.

Năm 2026, Sở Xây dựng tập trung cụ thể hóa 3 nhóm vấn đề lớn: Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm; hoàn thiện thể chế thông qua sửa đổi Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị và Luật Thủ đô; xác lập mô hình tăng trưởng mới với mục tiêu tăng trưởng hai con số.



Ông Thường cho biết, ngành xây dựng Hà Nội sẽ tập trung xử lý tồn tại trong phát triển đường sắt đô thị; duy trì hiệu quả hoạt động Ban Chỉ đạo xử lý 5 điểm nghẽn, ưu tiên xử lý ngập lụt đô thị; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ; hoàn thiện định mức, đơn giá vận hành đường sắt đô thị; triển khai cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo lộ trình 2026-2030 và phấn đấu đến năm 2035 hoàn thành cải tạo, tái thiết hơn 2.000 nhà chung cư cũ trên địa bàn Thủ đô.

Cần xây dựng sa bàn về chống úng ngập

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ, trong thông báo kết luận buổi làm việc của Tổng Bí thư Tô Lâm với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã nêu rõ: Những vấn đề ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập úng, trật tự đô thị, an toàn thực phẩm phải được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phải quyết tâm giải quyết bằng được các điểm nghẽn này, tạo chuyển biến rõ nét, cảm nhận được trong đời sống hằng ngày của nhân dân.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh: PV.



Ông Ngọc nhấn mạnh, để thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Tổng Bí thư, các cấp chính quyền Thủ đô phải hành động bằng tầm nhìn mới, tư duy mới. Các nhiệm vụ, giải pháp xử lý điểm nghẽn phải đặt trong bối cảnh hiện nay và bảo đảm tính bền vững bằng tầm nhìn song song với Quy hoạch tổng thể 100 năm và xa hơn của Thủ đô.

Theo ông Ngọc, việc phát triển các khu đô thị phải bảo đảm tiêu chuẩn, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Tất cả phải có sự khác biệt so với các quy định cũ, bảo đảm tính lâu bền và tạo ra sinh kế, sự phát triển bền vững. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ hoàn thiện các trụ cột thể chế và quy hoạch của Thủ đô phải phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện tốt nhất các vấn đề đặt ra, trong đó có việc giải quyết vấn đề sát sườn nhất là úng ngập, kiên quyết không để phức tạp hơn.

“Mọi việc phải làm rất khẩn trương. Các đồng chí sẽ phải đề xuất các khu đô thị lớn, các trục đường dựa trên các tiêu chuẩn mới. Quyết định phải dựa trên căn cứ khoa học để bảo đảm tầm nhìn 100 năm tới”, ông Ngọc nói.

Về giải quyết điểm nghẽn úng ngập, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng xây dựng căn cứ tiêu chuẩn, định mức kỹ thuật để vận hành các công trình chống úng ngập bảo đảm hiệu quả và tối ưu nhất; đồng thời rà soát các dòng chảy, hồ chứa nước, hệ thống thoát nước... qua đó ưu tiên việc cần làm trước và phát huy tối đa những công trình đang vận hành tốt.

“Chúng ta cần xây dựng sa bàn về chống úng ngập của Hà Nội để lấy căn cứ bổ sung quy hoạch. Có thể thử nghiệm tại các điểm phức tạp nhất, qua đó đề ra giải pháp tối ưu cho các trạm bơm tiêu nước”, ông Ngọc nói.