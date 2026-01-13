'Đại bàng' ngoại đầu tiên sắp làm tổ ở Trung tâm tài chính quốc tế TPHCM

TPO - Ngân hàng UOB sẽ sớm khởi công trụ sở tại Trung tâm tài chính quốc tế ở TPHCM, qua đó trở thành ngân hàng nước ngoài đầu tiên hiện diện tại đây.

Trong chuyến công tác tại Singapore, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đã đến thăm Tập đoàn UOB, trao đổi với các lãnh đạo doanh nghiệp và quan chức cấp cao của Singapore về việc phát triển Trung tâm tài chính quốc tế (IFC) của Việt Nam.

Tại buổi làm việc tại UOB, Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đã thảo luận với các lãnh đạo cấp cao của UOB về kế hoạch phát triển IFC tại TPHCM và Đà Nẵng, đồng thời lắng nghe chia sẻ về quá trình Singapore trở thành IFC. Các nội dung trao đổi tập trung vào tầm nhìn chiến lược của Việt Nam đối với IFC, các ưu tiên chính sách và cơ hội để các định chế tài chính quốc tế tham gia, hỗ trợ phát triển hệ sinh thái tài chính của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình và ông Wee Ee Cheong - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn UOB.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Wee Ee Cheong - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn UOB - khẳng định: “Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm trong khu vực và chúng tôi luôn tin tưởng vào tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ của quốc gia này. Là ngân hàng Singapore đầu tiên đã có mặt tại Việt Nam hơn 30 năm, UOB đã hình thành sự thấu hiểu sâu sắc đối với thị trường địa phương và xây dựng năng lực mạnh mẽ”.

Lãnh đạo UOB khẳng định, cam kết dài hạn của UOB được minh chứng qua các khoản đầu tư bền bỉ và đà tăng trưởng không ngừng, bao gồm kế hoạch xây dựng tòa nhà trụ sở UOB tại khu vực Trung tâm tài chính quốc tế ở TPHCM với hơn 1.500 nhân sự.

Ngoài ra, UOB cho biết ngân hàng dự kiến tăng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng, thể hiện cam kết lâu dài cũng như niềm tin vào triển vọng tăng trưởng của kinh tế Việt Nam và môi trường đầu tư tài chính ngày càng ổn định.

Theo lãnh đạo UOB, việc tăng vốn nhằm củng cố năng lực tài chính, mở rộng hoạt động và nâng cao khả năng cung ứng các sản phẩm, dịch vụ tài chính chất lượng cao cho khách hàng doanh nghiệp và cá nhân, đặc biệt trong các lĩnh vực tài trợ thương mại, ngân hàng doanh nghiệp, thị trường vốn và tài chính bền vững.

UOB cho biết ngân hàng dự kiến tăng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng.

Tại hội nghị công bố Nghị quyết số 259/2025/QH15 của Quốc hội và xúc tiến đầu tư vào TP. Đà Nẵng năm 2026 mới đây, UBND TP. Đà Nẵng đã trao giấy chấp thuận quan tâm cho 11 tổ chức, giấy chứng nhận đăng ký thành viên chính thức cho 12 doanh nghiệp đầu tiên của IFC Đà Nẵng.

Cụ thể, 12 thành viên chính thức gồm Công ty MAKARA CAPITAL VIETNAM HOLDING, Bybit Technology Vietnam LLC, Công ty 9PAY, Công ty DA NANG FINTECH LAB, Công ty SIGLAW IFC, Công ty DTCPAY VN, Công ty PAYD, Công ty APEX VIETNAM IFC SERVICES, Công ty VALVERDE INVESTMENT PARTNERS, Công ty MISA Novafinx, Công ty VRC Solutions, Công ty Remi tech.

11 giấy chấp thuận quan tâm IFC được UBND TP. Đà Nẵng trao cho Vietcombank, Vietinbank, NamAbank, Tập đoàn Sovico, HDBank, Ngân hàng số Vikki, Tập đoàn SBI Holdings Inc, Tập đoàn FPT, Công ty AAA Private Aircraft Management Limited, Công ty Swift 24/7, Công ty TNHH Galaxy Pay.